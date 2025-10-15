アーティスト Shuta Sueyoshiプロデュースのアパレルブランド「Armillary.」2025AWコレクションが10/15（水）より受注予約販売スタート

株式会社KONNEKT INTERNATIONAL

アーティストのShuta Sueyoshi（シュウタ スエヨシ）がプロデュースし、2019年に始動したアパレルブランド「Armillary.（アーミラリ）」。”armillary sphere = 天球儀”を由来とし、天球儀を構築する複数の「輪」を多様なアートが重なり合う様と解釈した、年代や性別、国境に囚われないコレクションを発信するArmillary.はこの度、2025AWコレクションを発表し、2025年10月15日（水）20:00 ～10月20日（月）23:59の期間限定で、Armillary.オフィシャルサイトにて受注予約販売をします。

90年代のグランジを彷彿とさせる、ノスタルジックでモダンな本コレクション。冬の主役アイテムになりそうなピーコートやカットソー、ボトムスのほかジュエリーなどの小物類を含む全13型、税込み5,500円～25,000円のラインアップを揃えました。

ブランドロゴのピンバッジ付きのゆったりとしたピーコートや、ベロアのセットアップも登場し、ベロアのトップスはインナーにタンクトップがレイヤードされ、オフショルダー仕様にアレンジが可能となっています。線画タッチの蝶のグラフィックと、”蝶のように.. あなたが手放す準備ができる前に私は消えてしまう”というポエムのようなメッセージが目を引くカットソーはショルダー部分のスナップボタンで肌見せを調整できる仕様。スタッズが施されたフレアパンツはジップの開閉でショートパンツにもなる2WAY仕様のデザインに完成させました。

また、クラシックなキャスケットやファーのマフラーなど、スタイリングのアクセントになるアイテムのほか、ピルのチャームのネックレスには中を開けると秘密のフレーズを忍ばせた紙が入っており、手に入れた人だけが楽しめるジュエリーとなっています。また今回、税込み30,000円以上（送料除く）をお買い求め頂いたお客様にはブランドロゴ入りのベロアの巾着セットをノベルティでお渡しします。

大人ならではの”外し”と遊び心を効かせ、洗練されたリラックス感をもつArmillary.の2025AWコレクション。様々なスタイリングやアレンジを楽しむことができる、Armillary.の世界観を是非ご覧ください。

□ Armillary. 2025AWコレクション

- 販売期間：

10月15日(水) 20:00～10月20日(月) 23:59

※受注予約販売

※2025年12月下旬より順次発送予定

- ユニセックス商品：

全13型 税込み5,500円～25,000円

- 販売箇所：

Armillary. オフィシャルサイト

https://armillary.jp/

- ノベルティ：

30,000円（税込、送料別）以上の購入でブランドロゴ入りベロア素材の巾着セットをお渡しいたします。

□ Armillary. / アーミラリ

2019年、アーティストShuta Sueyoshiのプロデュースによるユニセックスのアパレルブランドとしてスタート。

ブランド名の由来となるのは、”armillary sphere=天球儀”。天球儀を構築する複数の「輪」を、多様なアートが重なり合う様と解釈し、年代や性別、国境に囚われないコレクションを発信。ファブリック・デザイン・シルエットに拘り、日常に彩り与えるようなアイテムを提案している。

- Armillary. OFFICIAL SITE https://armillary.jp/

- INSTAGRAM https://www.instagram.com/armillary.official

- X https://twitter.com/Armillary_

□ Shuta Sueyoshi / シュウタ スエヨシ

アーティスト

2017年5月よりソロ活動を本格的にスタート。

オリジナル楽曲「Switch」「Sad Story」「to.ri.ca.go」を同月に配信限定でリリース。

「Switch」は日本、台湾、香港にてiTunesソングランキング1位を獲得。同年10月に配信された「秒針 Re:time」でも日本、台湾、香港のJ-Popランキング1位を獲得した。翌2018年にリリースされた1stアルバム「JACK IN THE BOX」を引っさげ、初の全国ライブツアーを開催。最終日となるファイナル公演は日本武道館で開催し、その映像作品「Shuta Sueyoshi LIVE TOUR 2018 -JACK IN THE BOX- NIPPON BUDOKAN」がDVDチャート1位にランクイン。 2019年には2ndアルバム「WONDER HACK」をリリースし、同タイトルの全国ライブツアーを開催。最終公演は幕張メッセ2daysで幕を閉じた。2ndアルバム収録曲でもある「HACK」が2020年5月度のTikTok月間総再生回数1億回を超え、さらなる注目を集める。

アーティスト活動だけでなく、アパレルブランドの設立やゲーム実況動画の更新をメインとしたYouTubeチャンネルを開設するなど、活躍の幅を広げている。