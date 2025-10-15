難しいはもう古い。砕石をジョイントマットにした湿式テラゾーを発売

株式会社エービーシー商会

建材の開発、製造、輸入、販売を行う（株）エービーシー商会（本社：東京都千代田区、社長：東川 茂樹）は、これまで手間のかかっていたテラゾー施工の常識を覆す「HARRUZZO（ハルッゾ）」を発売いたします。

テラゾー仕上げにおいては、特に立ち上がり部やコーナー部の施工が難しく、高度な技術と多くの作業時間を要するため、現場における施工性に課題がありました。今回開発した「HARRUZZO」は、あらかじめ砕石をネットに貼り付けており、平面はもちろんのこと立ち上がり部やコーナー部にもジョイントマットのように簡単に施工できる画期的な製品です。熟練の施工技術を必要とせず、従来に比べ施工時間の短縮や人件費の削減が見込めます。加えて本格的なテラゾー床仕上げと変わらない美しさが大きな特長であり、採用を断念することなく、より多くの現場でこの意匠を取り入れていただけるようになります。

当社では当製品の2年以内の販売目標を１千万円とし、より多くの現場での活用と施工負担の軽減を目指してまいります。

■カラーバリエーション

■砕石ネットのジョイント部

■材料設計価格

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16820/table/217_1_0ba38d3311760df7df35e5ec9af26016.jpg?v=202510160127 ]

※約1平方メートル 施工できます

■取得資格

F☆☆☆☆申請中

■製品お問い合わせ先

無機建材事業部

TEL：03-3507-7271



・エービーシー商会とは

エービーシー商会は設立以来70年以上、建材のプロフェッショナルとして成長を続けるマーケティングカンパニーです。商社機能とメーカー機能の両方を有し、ブランド価値のある商品ラインナップに技術力を結合して“高品質”をご提供できる点が強みです。商品は身近なランドマークや商業施設、住宅のほか、オフィスビル、公共施設、工場、倉庫、駐車場などに使われ、都市の快適と安全、産業の発展に大きく貢献しています。