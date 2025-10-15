AnthropicとSalesforce、戦略的パートナーシップを拡大　規制産業向けに信頼性の高いAIを提供

株式会社セールスフォース・ジャパン

規制産業やデータ機密性の高い業界でも、Agentforce上でAnthropicのClaudeモデルを利用可能に



ClaudeとSlackの連携により、会話型AIが企業の業務フローに統合され、従業員はアプリを切り替えることなく、ドキュメント分析や社内ナレッジへのアクセス、意思決定をより迅速に行えるように



CrowdStrikeとRBC Wealth Managementは、Salesforceの信頼境界内でイノベーションを推進するため、Amazon Bedrock経由でAgentforce上のClaudeを活用

米国Salesforce（以下、Salesforce）とAnthropicは本日、規制産業やデータ機密性の高い業界向けに信頼性の高いエンタープライズグレードのAIを提供するため、戦略的パートナーシップを大幅に拡大することを発表しました。

今回のパートナーシップ拡大には、以下の3つの主要な取り組みが含まれます。

- 世界で最も強力なAIモデル群のひとつであるAnthropicの「Claude」が、Salesforceの「Agentforce 360」プラットフォームの基盤モデルとして採用されました。この基盤の上で、Claudeを今後、金融サービス、ヘルスケア、サイバーセキュリティ、ライフサイエンスといった規制産業向けの推奨AIモデルとして利用可能になります。これにより、機密性の高いデータやワークロードを、Salesforceの信頼できる環境内で安全性を保ちながら活用できます。すでにCrowdStrikeやRBC Wealth Managementなどの企業が、Agentforce(https://www.salesforce.com/jp/agentforce/?d=cta-body-promo-8)上でClaudeを利用し、AIによる新たな顧客体験や業務フローを構築しています。- AnthropicとSalesforceは、Agentforce 360プラットフォームを通じた、規制産業向けの業界特化型AIソリューションを共同開発します。まずは金融サービス業界から着手する予定です。- SalesforceとAnthropicは、ClaudeとSlackの深い統合を進めます。これによりユーザーは日常的に利用する好みの業務アプリで先進的なAI体験を享受できるようになります。さらに今後は、Agentforce 360の機能をClaudeに統合することを計画しています。

Salesforceの会長兼CEO、マーク・ベニオフ（Marc Benioff）は次のように述べています。「SalesforceとAnthropicは、『お客様を中心に据えた信頼できるAIエコシステム』というビジョンを共有しています。SalesforceをClaudeの中に直接組み込み、ClaudeのインテリジェンスをSalesforceとSlackに融合させることで、あらゆる企業が全く新しい形で仕事を進められるようになります。両社の連携により、すべての業界に『信頼できるエージェンティックAI』を提供していきます。Anthropicの世界トップクラスのモデル群と、Agentforce 360の信頼性、正確性、スケーラビリティを組み合わせることで、お客様は生産性、イノベーション、成長の新たな段階に到達することが可能となります」

AnthropicのCEO 兼共同創業者、ダリオ・アモデイ（Dario Amodei）氏は次のように述べています。「規制産業は、最先端のAI機能を必要としている一方で、機密性の高いシステムにそれらを導入する前に適切な安全対策も必要とされています。私たちは、Claudeを高い性能と強固な安全性の両立を実現するよう設計しました。今回のパートナーシップにより、ClaudeはAgentforceを通じてさらに多くのSalesforceのお客様に提供され、ヘルスケア、金融サービス、サイバーセキュリティなどの業界にも広く導入されます」

規制産業のための信頼性とセキュリティを備えたAIの提供

Anthropicは、Salesforceの信頼境界内(https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ai.agent_setup_select_model_provider.htm&type=5)（英語）に完全に統合された初のLLM（大規模言語モデル）プロバイダーです。ClaudeのすべてのトラフィックはSalesforceの仮想プライベートクラウド内で処理されます。Agentforce 360プラットフォーム上でAmazon Bedrockを通じて提供されるAnthropicのモデルを利用することで、規制の厳しい業界の企業であっても、Salesforceの安全な環境内に機密データやAIワークロードを保持したまま、業界特化型のAIを安心して活用することができます。

今回のパートナーシップにより、Anthropicの「Claude for Financial Services(https://www.anthropic.com/news/claude-for-financial-services)」（英語）とSalesforceの「Agentforce Financial Services(https://www.salesforce.com/jp/news/stories/agentforce-for-financial-services-announcement/)」が統合され、AIエージェント(https://www.salesforce.com/jp/agentforce/ai-agents/?d=cta-body-promo-8)が金融商品、保険請求、業界フレームワークなどについて、金融業界に求められる高度な専門知識をもとに理解、対応できるようになります。例えば、金融アドバイザーはClaudeを搭載したAgentforceのAIエージェントに、顧客ポートフォリオの要約、新たに施行された退職年金関連の業界要件の特定、同意状況のトラッキングや顧客開拓の自動化などを依頼することができます。AIエージェントはCRMのインサイトと最新の業界情報を安全に統合し、より正確でコンプライアンスに対応したアクションプランを提示します。これにより、これまで数時間を要していた業務が、信頼できる単一のワークフローで完結します。

RBC Wealth Managementのデジタルアドバイザープラットフォーム部門責任者、ロヒット・グプタ（Rohit Gupta）氏は次のように述べています。「Amazon Bedrock上のAnthropicとAgentforceの組み合わせにより、アドバイザーにとって最も時間のかかる『ミーティング準備』を支援できるようになりました。これにより大幅に時間を削減し、アドバイザーは最も重要な『顧客との関係構築』に集中できるようになります」

Claudeとの統合によるSlack体験の進化

今月初めに発表されたClaudeとSlackの統合(https://www.anthropic.com/news/claude-and-slack)（英語）をさらに発展させ、SalesforceとAnthropicは会話型AIとエンタープライズワークフローの連携を一層強化します。SlackのModel Context Protocol（MCP）サーバーを通じて、ClaudeはSlack上のチャンネル、メッセージ、ファイルにアクセスし、会話内容の要約、意思決定事項の抽出、更新情報のドラフト作成を行うことができます。さらにユーザーはSlack上で直接Claudeを呼び出し、ドキュメントの分析、ウェブ検索、Salesforce CRMやTableauなどの業務アプリケーションからの関連インサイトの取得を行うことが可能です。これにより、議論から意思決定までのプロセスをより迅速かつ効率的に進めることができます。

今回のパートナーシップは、現時点の機能にとどまらず、Agentforce 360の全機能をClaudeに統合することを目指しています。これにより、従業員は得られたインサイトからアクションへの移行を、よりシームレスに行えるようになります。



相互の成功に基づくパートナーシップ

Salesforceは、グローバルのエンジニアリング組織においてClaude Codeを展開することで開発者のワークフローを拡大し、生産性の向上を図っています。Claude Codeは、AnthropicのAIコーディングエージェントで、ターミナル上で直接動作します。これにより、Salesforceのエンジニアは、プロジェクトの構築、修正、リリースをより迅速に行う一方で、完全な透明性と制御を維持することが可能です。さらに、SlackのMCPサーバー統合を通じて、Salesforceのエンジニアリングチームは、Slack canvas上でコードを文書化し、Slackチャンネル内の仕様書を確認、Slack上でのディスカッションから得られるコンテキストを開発ワークフローに直接取り込めるようになります。



今回のパートナーシップは、SlackおよびAgentforce 360プラットフォームを活用するSalesforceの顧客としてのAnthropic自身の成功体験をもとに構築されています。Anthropicは、わずか数名から2年足らずで数千人規模へと急成長する過程で、Slackを業務運営の中核に位置づけ、Agentforce Salesを活用して営業担当者とパートナーの体験を統合してきました。

Anthropic社内では、ClaudeをSlack上で直接利用し、長いスレッドの要約、重要なインサイトの抽出、営業チーム向けのアクション提案などを、日常の業務フローの中で効率的に行っています。これはまさに、本パートナーシップによってすべての顧客にもたらされる会話型ワークフローの力を体現するものです。

提供時期

- Anthropicを搭載したAgentforceは、本日より一部の顧客向けに提供を開始しています。- ClaudeとSlackの双方向連携機能も、本日から利用可能（英語のみ）です。- 規制業界向けソリューションおよびClaudeのAgentforce 360統合に関しては現在開発中で、詳細は今後数カ月以内に発表予定です。

Anthropicについて

Anthropicは、信頼性が高く、解釈可能で、制御可能なAIシステムを開発するAI研究開発企業です。Anthropicの主力製品は、世界中の数百万のユーザーから信頼される大規模言語モデル「Claude」です。Anthropicの主力製品は、ビジネスタスク向けに特別に設計された基盤AIモデル群「Claude」です。詳細はwww.anthropic.comをご覧ください。

Salesforceについて

Salesforceは、あらゆる規模の企業がエージェンティック エンタープライズへと変革することを支援します。人とAIエージェント、アプリケーション、データを信頼性の高い単一のプラットフォームへ統合することで、これまでにない成長とイノベーションを実現します。詳細は salesforce.com/jp(https://www.salesforce.com/jp/) をご覧ください。

Salesforceのコーポレートサイトにある「ニュース＆インサイト」では、日本向けの最新情報をご紹介しています。詳細は、salesforce.com/jp/news/(https://www.salesforce.com/jp/news/) をご覧ください。

