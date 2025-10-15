保有物件のCASBEE-不動産評価認証(Sランク・Aランク)取得について

相互住宅株式会社

第一ライフ丸紅リアルエステート傘下の相互住宅株式会社(本社：東京都品川区、代表取締役：武富正夫)が保有する以下掲載の5物件について、2025年9月29日付でCASBEE-不動産評価認証を取得しましたので、お知らせいたします。

なお、今回の評価認証の取得により、当社が保有するCASBEE-不動産評価認証取得物件は、合計33物件となります。

2025年9月29日付CASBEE-不動産取得物件2025年9月29日付CASBEE-不動産取得物件一覧

※既認証取得28物件(うちSランク4物件)

キューブワン麹町、フレンシア外苑西、青山ファーストビル、麻布第一マンションズ、高輪第一マンションズ、フレンシア築地、フレンシア学芸大学、フレンシア四谷左門町、フレンシア菊川、フレンシア文京関口、フレンシア椎名町、フレンシア高円寺、フレンシア洗足池、フレンシア大森山王、フレンシア南品川、フレンシア玉川田園調布、フレンシア麻布、武蔵小杉タワープレイス、武蔵小杉STMビル、青山タワープレイス・第一マンションズ、フレンシア田端道灌山、プルス上十条、フレンシア麻布十番サウス、フレンシア麻布十番ノース、八王子ファーストスクエア、飯田橋MFビル、エルステージ大井仙台坂、ヴィエント中目黒

当社は、今後も保有物件における環境・省エネルギー対策や多様な社会的要請に配慮した取組を進め、持続可能な社会の実現へ貢献して参ります。

なお、当社の環境取組については以下ホームページをご参照ください。

https://www.sohgo-jyutaku.co.jp/esg/environment/

【CASBEE-不動産評価認証の概要】CASBEE不動産評価認証ロゴマーク

CASBEE（Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency/建築環境総合性能評価システム）不動産評価認証とは、建築物の環境性能を評価し格付けする手法で、省エネや省資源、リサイクル性能など環境負荷低減の側面に加え、景観への配慮なども含めた建築物の環境性能を総合的に評価するシステムです。竣工後1年以上経過した建築物を対象にしており、「Sランク」「Aランク」「B+ランク」「Bランク」の4段階で評価がなされます。

【「フレンシア」について】フレンシアロゴマーク

スペイン語の「フレンテ（第一線の、先頭の）」、「レジデンシア（邸宅）」の意味を持つ造語。先進的な設備やセキュリティを導入することによる上質な空間づくりと、時代に左右されない普遍的な品質追求を行うことにより、居住者の方々に上質な時間をお届けする相互住宅の賃貸マンションブランドです。

【会社概要】

会社名：相互住宅株式会社

代表者：代表取締役社長 武富 正夫

本社所在地：東京都品川区大崎一丁目2番2号

事業内容：マンション賃貸事業、オフィス賃貸事業、開発事業、ソリューション・仲介事業、分譲住宅事業

公式HP：https://www.sohgo-jyutaku.co.jp/(https://www.sohgo-jyutaku.co.jp/)

相互住宅設立70周年HP：https://www.sohgo-jyutaku.co.jp/70th/(https://www.sohgo-jyutaku.co.jp/70th/)

