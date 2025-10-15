明るいけど眩しくない！次世代スタイルのマーカーランプ「スクエアマーカーランプ」をパーマンコーポレーションが開発！！
株式会社パーマンコーポレーション
スクエアは四角！
レモンイエロー
レッド
オレンジ
グリーン
ブルー
3方向照射で高い視認性
車両下部も一目で分かるダウンライト機能
ダウンライトの照射イメージ
乳白レンズで上品かつ快適な明るさ
独自の乳白色のレンズで「眩しくないのに明るい」を実現
現代のトラックにフィットするデザイン
スクエアで無駄のないシンプルさと、存在感のあるスタイリッシュさ。四角い車両ボディに驚くほどよく馴染みます。
開発時のデザインスケッチ画像
今後の展望
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=eafuzNZh0yg ]
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/94520/table/40_1_a70e4aa9e1821f66c3c3daf162e86c55.jpg?v=202510160127 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/94520/table/40_2_0dc2c3c69b96d33e30a360bbae7cf75d.jpg?v=202510160127 ]
- 大阪店：〒577-0012 大阪府東大阪市長田東5-3-9(https://www.google.com/maps/place/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3+%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%97%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%97/@34.6847661,135.5938802,15z/data=!4m6!3m5!1s0x6000df006372a2db:0x80fae258f2045f1a!8m2!3d34.6847661!4d135.5938802!16s%2Fg%2F11lddtvdjx?hl=ja&entry=tts&g_ep=EgoyMDI0MDUxNC4wKgBIAVAD)
- 広島店：〒729-0419 広島県三原市南方2-7-7(https://www.google.com/maps/place/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3+%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%97%E5%BA%83%E5%B3%B6%E5%BA%97/@34.402034,132.972646,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3550597b6ddb95d5:0x7f6964f7418ee009!8m2!3d34.402034!4d132.972646!16s%2Fg%2F1tnk_64y?entry=tts&g_ep=EgoyMDI1MDkxNy4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=42f6707a-1e34-4aea-a5e3-cc75c4247ff0)
- 東京店：〒121-0822 東京都足立区西竹ノ塚2-13-15(https://www.google.com/maps/place/%E3%88%B1%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3+%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%97%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%BA%97/@35.7976258,139.7892652,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x601893b468b342cd:0xcbbb721023efad79!8m2!3d35.7976258!4d139.7892652!16s%2Fg%2F11fj3vlqyp?entry=tts&g_ep=EgoyMDI1MDkxNy4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=cd62a862-56e6-4168-b726-fcb7efd429d2)
パーマンショップ(R)大阪店
パーマンショップ(R)広島店
パーマンショップ(R)東京店
最近のトラックは四角くなったなー？！というイメージから発想し作り上げたサイドマーカーランプです！！
四角い新型トラックにぴったり！「スクエアマーカーランプ」誕生の裏側
仕事でさまざまな新型トラックに触れる中、最近特に感じていたことがあります。
昔の丸みを帯びたフォルムとは違い、現代のトラックはシャープでスクエアな印象が強くなっています。車両を見るたびに、「この四角さにぴったり合うマーカーランプがあれば…」
と思い続けていました。
スクエアマーカーランプの特徴
3方向照射で高い視認性
四角い発光部を採用し、前方・側方・後方、3方向への照射します。
前方や後方からも車両位置が認識しやすく、安全性が大きく向上します。
車両下部も一目で分かるダウンライト機能
車体下部も確認できるダウンライトを搭載。特にこだわったのがレンズ形状。
広角に照射するレンズカットにより、車両下部の広い範囲を明るく照らします。
ダウンライトの照射イメージ
乳白レンズで上品かつ快適な明るさ
発光部には乳白色のレンズを使用し、LED特有のツブツブ感を排除。
「眩しくないのに明るい」理想的な光を実現しました。周囲への配慮とスタイリッシュな印象を両立しました。
独自の乳白色のレンズで「眩しくないのに明るい」を実現
現代のトラックにフィットするデザイン
スクエアで無駄のないシンプルさと、存在感のあるスタイリッシュさ。四角い車両ボディに驚くほどよく馴染みます。
そうして生まれたスクエアマーカーランプのスケッチが、下記の画像です。
開発時のデザインスケッチ画像
今後の展望
実際に現場で見て、「こうだったらいいのに」という思いから生まれたスクエアマーカーランプ。これからも「現場」を第一に考え、提案していきたいと思っています。
スクエアマーカーランプ商品解説動画
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=eafuzNZh0yg ]
商品スペック
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/94520/table/40_1_a70e4aa9e1821f66c3c3daf162e86c55.jpg?v=202510160127 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/94520/table/40_2_0dc2c3c69b96d33e30a360bbae7cf75d.jpg?v=202510160127 ]
リアル店舗にも是非お越しください（実際に手に取って、お確かめいただけます）
