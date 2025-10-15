「光の都パリに永遠のきらめきを――ラ・メゾン・デュ・ショコラが贈る 2025 NOELコレクション『PARIS ETERNEL』」2025年11月2日（日）より販売予定

ラ・メゾン・デュ・ショコラ・ジャポン株式会社

オスマン建築とエッフェル塔、エトワール広場が交差する街、パリ。

ラ・メゾン・デュ・ショコラは、この光の都からインスピレーションを得て、アート・デザイン・ショコラが融合した魅惑的なクリスマスコレクション「PARIS ETERNEL（パリ エテルネル）」を発表します。

パリの街並みが持つリズムや変化を、ショコラを通して表現したこのコレクションは、パリの建築の美しさを讃えるとともに、祝祭の華やかさを感じさせます。常に進化し続けるパリのエネルギーに包まれながら、ショコラの魔法がクリスマスを特別なものに。

このコレクションは、パリのシックな感性と心躍る季節へのオマージュです。

SAPIN DE NOEL ETERNEL サパン ドゥ ノエル エテルネル

コンコルド広場のオベリスクから着想を得た「サパン ドゥ ノエル エテルネル」は、ラ・メゾン・デュ・ショコラ 丸の内店にて12月25日までの期間限定で展示予定です。

素材には、バヌアツ産カカオを使用したピュアダークチョコレートを贅沢に採用。カカオ分77％のチョコレートを精巧な透かし彫りで6枚のパネルに仕立て、50個の星と10,000もの小孔をあしらい、まるで光そのものを閉じ込めたかのような幻想的な輝きを放ちます。

総重量4.4kg、高さ85cmにも及ぶチョコレートツリーには、24個のチョコレート製スターを散りばめ、頂点には6つのチョコレートリングで構成された可動式のタッセルを配置。24カラットの金箔を纏わせ、圧倒的な華やかさを演出しています。

まさに「チョコレートの建築家」と称されるシェフ・パティシエ・ショコラティエ、二コラ・クロワゾーの、卓越した職人技が息づくアートピースと言えます。

※展示品で、ご購入いただけませんのでご注意ください。

CALENDRIER PARIS ETERNEL カレンダー パリ エテルネル

2025年のアドベントカレンダー「カレンダー パリ エテルネル」は、パリのエトワール広場とそこから放射状に伸びる12本の通りに着想を得たデザイン。2つの回転する大きな円が凱旋門を中心とした街並みを表現し、24個の窓がパリの魔法をひとつずつ解き放つかのように光を放つ様子はとてもドラマティック。24個の窓にはそれぞれショコラが入っていて、甘美な時間を楽しむことができ、クリスマスまでのカウントダウンを華やかに彩るカレンダーです。

カレンダー パリ エテルネル

195g 13,932円（税込）

※予約開始は11月2日、お渡しは11月下旬を予定しています。

COFFRETS PARIS ETERNEL EXCLUSIVES 限定ギフトボックス

今年のクリスマスコレクション「パリ エテルネル」のギフトボックスは、パリを象徴する多彩な建築物からインスピレーションを得ています。このテーマを形にするにあたり、パリを拠点とするイラストレーター・デュオ Alex & Marine（アレックス＆マリーヌ） は、ニコラ・クロワゾーの創作と都市パリそのものから着想を受け、コレクションに新たな光を吹き込みました。彼らが手掛けた各ボックスにはマンダラの異なるディテールが描かれ、ひとつひとつがユニークな宝石箱のよう。精密で繊細な中に力強さと自由な創造に満ち溢れたパリが表現されています。歴史的建造物と植物、建物のファサードとカカオポッドやパリの橋やドームなどが彼らの新しい視点で見事な調和を生み出しています。ギフトボックスそのものがまさに、フレスコ画の様なアートとなっています。

PARIS ETERNEL パリ エテルネル

コレクション限定デザインでドレスアップしたギフトボックスに、２種の限定レシピと定番人気のレシピを収めた詰合せ。

パリ エテルネル 16 粒入 113g 7,506円（税込）

パリ エテルネル 24 粒入 165g 10,584円（税込）

パリ エテルネル 40 粒入 280g 16,740円（税込）

BOUCHEE PARIS ETERNEL ブシェ パリ エテルネル

エトワール広場、12本の大通りが放射状に広がる壮麗な景観から着想を得て誕生したプラリネ。アーモンドとヘーゼルナッツのプラリネに、焙煎した日本米を加え、まろやかなミルクチョコレートで包みました。さらにダークチョコレートとホワイトチョコレートを重ね合わせ、堂々たる存在感と奥行きある味わいに。

ブシェ パリ エテルネル 134g 6,966円（税込）

CRAQUANT PARIS ETERNEL クラカン パリ エテルネル

自家製プラリネのロシェと、ダークチョコレートとミルクのチョコレートでヘーゼルナッツとアーモンドをそれぞれ包み込んだ組み合わせのアソート。上質な味わいと食感のハーモニーをお楽しみいただけます。

クラカン パリ エテルネル 240g 8,424円（税込）

RITURES PARIS ETERNELフリチュール パリ エテルネル

バニラ風味の自家製アーモンド プラリネを、ダークチョコレートまたはミルクチョコレートで繊細にコーティングしたアソートメント。

フリチュール パリ エテルネル 150g 3,996円（税込）

RECETTES EXCLUSIVES コレクション限定レシピ -今年はガナッシュ バヌアツとプラリネ リの２種が限定レシピとして登場-

GANACHE VANUATSU ガナッシュ バヌアツ

バヌアツ産カカオ77%のダークガナッシュに、バヌアツ産ペッパーを忍ばせた「ガナッシュ バヌアツ」は、チョコレートの深み、スパイスの香り、ウッディなニュアンスが織りなす、繊細で豊かな味わいをお楽しみいただけます。

PRALINE RIZ プラリネ リ

日本米を焙煎し、アーモンドとヘーゼルナッツを重ねた「プラリネ リ」は、サクサクとした軽やかな食感に、ナッツとローストしたお米の香ばしさ、ミルクチョコレートのまろやかな甘みが調和した贅沢な味わいです。

BÛCHE DE NOEL ビュッシュ ドゥ ノエル

この季節限定の特別なパティスリー「ビュッシュ ドゥ ノエル」は、「ビュッシュ ドゥ ノエル カラカス」、「ビュッシュ ドゥ ノエル サルバドール」に加えて、ラ・メゾン・デュ・ショコラ 松屋銀座店限定販売の「ビュッシュ ドゥ ノエル マロニ」がラインナップ。３種の特別なビュッシュ ドゥ ノエルをお楽しみいただけます。クリスマスシーズンでしか味わうことのできない特別なケーキで、至福のクリスマスをお楽しみください。

BÛCHE DE NOEL CARACAS ビュッシュ ドゥ ノエル カラカス

濃厚なムース・オ・ショコラ ノアールと口当たりなめらかなクレムーショコラオレ、

テクスチャーの違う2種のビスキュイ、ほのかな苦みがアクセントのクレムーキャラメル、サクサクした食感が特徴のクランブルショコラを使用した、ショコラ尽くしのビュッシュ。

ビュッシュ ドゥ ノエル カラカス サイズ：13×8.5×7cm 7,236円（税込） ミニサイズ：7×4×3.5cm 1,512円（税込）

BÛCHE DE NOEL SALVADOR ビュッシュ ドゥ ノエル サルバドール

フランボワーズのジュレと、フランボワーズとカシスのガナッシュ、フランボワーズを散りばめて焼き上げたビスキュイショコラ、サクサクした食感が楽しいクランブルショコラを、４種類のクーベルチュールを使用したガナッシュ モンテ ショコラノアールでまとめた、ベリー類の甘酸っぱさと、濃厚かつ軽やかなショコラがマッチしたビュッシュ。

ビュッシュ ドゥ ノエル サルバドール サイズ：13×8.5×7cm 7,236円（税込） ミニサイズ：7×4×3.5cm 1,512円（税込）

【松屋銀座店限定】BÛCHE DE NOEL MARRONI ビュッシュ ドゥ ノエル マロニ

マロンコンフィを散りばめた濃厚な栗のムースに、食感のアクセントとなるペカンナッツが香ばしいモワルーショコラのビスキュイを合わせました。香りづけにラム酒をほんのりと効かせ、栗本来の風味を最大限に引き立てる、特別なビュッシュ ドゥ ノエルです。

ビュッシュ ドゥ ノエル マロニ サイズ：13×8.5×7cm 7,236円（税込）

※商品画像は一部変更になる可能性がございます。