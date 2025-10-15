【CBTS】『人材育成・採用支援EXPO 2025 秋 東京』ブース訪問予約キャンペーン

株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズ

株式会社CBTソリューションズは、2025年10月29日(水)～10月31日(金) の3日間にわたり幕張メッセにて開催される「人材育成・採用支援EXPO 2025 秋 東京」に初出展いたします。

CBTSのブースへの訪問予約の上、ご来場いただくと1,500円分のAmazonギフトカードを進呈いたします。

CBTSのブースでは、『人事業務の課題をDX化で解決する』をテーマに3製品を出展いたします。

当日は、実際にサービスを操作いただけるデモンストレーションもご用意しておりますので、操作性や利便性を直接お確かめいただけます。ぜひこの機会に、ブースにご来場ください。

▼特典

プロモーションコードのご入力、ブース訪問予約、および当日のアポイント実施で

Amazonギフトカード(1,500円分)をもれなく進呈します。

▼ブース訪問予約の方法

１．こちら(https://expo.bizcrew.jp/event/14429/module/booth/370326/364817)より当社ブース訪問予約ページへ移動

２．会員登録ページのプロモーションコード欄にコード「ntmr932」を入力

３．ページ下部の「ブース訪問予約」より、ご希望の日時を予約のうえ、当日のアポイント実施

※Amazonギフトカードは、上記条件をすべて満たしている来場者様を対象に、会期1か月後を目安に事務局よりメールにて進呈いたします。

※訪問件数によらず、Amazonギフトカードの進呈は一律1,500円です。

※プロモーションコードの入力漏れや、フリーアドレス、携帯キャリアやプロバイダなどの個人アドレスでのお申込み、ブース訪問予約をせずに当日訪問された場合など、いずれかの条件を満たさない場合は進呈できませんのでご注意ください。

▼開催概要

展示会名称 ：人材育成・採用支援EXPO 2025 秋 東京

日程 ：2025年10月29日(水)～10月31日(金)

時間 ：10:00 ～ 17:00

場所 ：幕張メッセ １～３・８ホール

小間番号 ： S08-51

主催 ：ビジネスイノベーション Japan 実行委員会

イベントページ ：https://www.bizcrew.jp/expo/bij-tokyo-talent

▼出展製品紹介

Remoty AI+(https://cbt-s.com/service/remoty-ai/)

在宅試験やリモート受験に対応するオンライン試験不正検知システムです。

AIによる 顔認証・行動解析・不正検知 により、受験中の不正行為を自動で検出し、公平性とセキュリティを担保します。

人事担当者の監督業務や負担を大幅に軽減し、採用試験・昇格試験・認定試験など幅広い場面で活用できます。

CBTサービス(https://cbt-s.com/service/cbt/)

全国47都道府県・300以上の会場に展開するテストセンターで、コンピューターを用いて試験を実施できるサービスです。

紙試験をオンライン化することで、受験申込から試験実施、合否通知までを自動化。

会場手配や採点作業といった、人事部門の大きな負担を軽減します。

HelpNAVi(https://cbt-s.com/helpnavi/)

AIを活用してさまざまな問い合わせに自動応答する FAQチャットボット型サポートサービス です。

システムの利用方法や手続きの流れなど「よくある質問」に即時対応し、事務局やサポート部門の対応コストを削減。さらに、PDFやWebページの情報を取り込み、常に最新情報をもとに回答を生成することで、利用者の利便性向上と運営効率化を同時に実現します。

▼会社概要

株式会社CBTソリューションズ

試験業界を牽引するITベンチャー企業として、試験の申込から受験料決済、受験、採点、合否判定処理等の全てをIT化するCBTサービスを提供。

全国47都道府県にテストセンターを展開し、CBT市場では、国内80%以上のシェアを誇ります。また、資格を世の中に正しく伝える学びのメディア『日本の資格・検定』の運営等、様々なサービスで業界を牽引しています。

代表者 ：代表取締役社長 野口功司 設立年月：2009年5月

所在地 ：東京都千代田区神田練塀町3 AKSビル6階

企業ホームページ： https://cbt-s.com

主要事業

試験運営総合委託サービス(CBT・PBT・IBT)、受験サポートシステム構築サービス

事務委託・印刷・データ処理・分析サービス

学びのメディア『日本の資格・検定（https://jpsk.jp ）』の運営

直営テストセンター（歌舞伎座・横浜・岡山・神戸・仙台・札幌）の運営（https://cbt-s.com/professional-tc ）)