【開催報告】人事のための生成AIクリニック基礎編を開催！実践的なワークで生成AI活用を使いこなす人事担当者への第一歩を支援｜人事図書館

株式会社Trustyyle（本社：東京都中央区・代表取締役：吉田洋介）は、2025年9月23日に「人事のための生成AIクリニック～基礎編～」を運営するコミュニティ「人事図書館」にて、開催いたしました。「AIを使いこなす人事担当者」になるための基礎と実践に関する講演やハンズオン形式の実践ワークが行われ、盛況のうちに終了しました。本記事では、イベント当日の様子や成果についてご報告します。

開催背景と目的

生成AIやデータ分析ツールの急速な発展に伴い、人事の業務は大きな変革期を迎えています。採用・育成・評価・労務管理など、これまで“人の手がかかってきた仕事”の一部はAI活用により大幅な時短が可能となり、より戦略的な業務に注力できる環境が整いつつあります。

人事に関わる全ての人が集い、学び合うコミュニティ「人事図書館」では、こうした変化の波を捉え、「AIを使いこなす人事担当者」になるための第一歩を踏み出したいというニーズに応えるべく、本講座を企画しました。初めてAIに触れる方から、一部は活用している方を中心に、「まずはこの辺りまでは使いこなしてほしい」のラインまでを、実践的なワークを通して6時間で集中的に学んでいただくことを目的としました。

イベント概要

参加者の反響

イベント後のアンケートでは、多くの参加者から満足の声が寄せられました。具体的なコメントを一部ご紹介いたします。

ファシリテーター

- 「生成AI活用は今後人事パーソンの必須スキルになる。生成AIを人事の仕事に活かすイメージがつかめました。」- 「NotebookLMは触ったことなかったので、軽く衝撃でした。今後活用していけそうで期待しています。」- 「AIを使うことが目的なのではなく、AIを使って何を成し遂げたいのかが重要だと感じた。」- 「実際に例を見ながら手を動かすことで、結果を体験しながら進めるのが良かったです。」- 「GASがそんなに遠すぎるツールじゃないことが一番の発見でした！プロンプトの重要さや収集、洗練していくことについても学べました。」

人事図書館 館長 吉田洋介

立命館大学院政策科学研究科卒。卒業後、2007年リクルートマネジメントソリューションズに入社。海外事業立上、九州支社長、スクール事業責任者などを歴任。2021年3月株式会社Trustyyleを設立し、人事不在の企業を中心に組織作りの支援を行う。ベンチャー企業CHRO、上海の人材開発企業の総経理も兼任。複数社の人事顧問も行っている。170名の有志と共にクラウドファンディングで472名から支援を受け2024年4月人事図書館を設立。これまで500社以上、スタートアップから大手企業まで幅広く、採用、人材育成、組織開発、人事制度策定などを経験。坪谷氏と共に運営している壺中人事塾では毎年30-40名ずつの参加者と共に人事の学びの場を磨き続けている。

主な成果と今後の展望

本イベントでは、「人事のための生成AI活用」の基礎を6時間で集中的に学び、実践につなげることを目的に実施しました。1週間後のフォローアップでは、多くの受講者の方が早速、実務での生成AI活用を始めており、日々の業務における実践の第一歩となった点を、本講座の成果の一つと考えております。

人事図書館では今後も、AIをはじめとするHRテクノロジーの活用や、人的資本経営、組織開発など、人事領域の最新かつ実践的なテーマを深掘りするイベントを継続的に開催してまいります。

今回の講座はご好評につき、今後も定期的に開催を予定しております。

「仲間と学びで、未来を拓く」というタグラインのもと、変化の激しい時代において、人事パーソンが戦略的かつ前向きに業務へ取り組めるよう、実践的な学びと交流の場を提供し続けてまいります。

人事図書館とは

2024年4月1日に東京人形町にオープンした、人事関連職が集まるコワーキング×コミュニティ。2500冊以上の人事に関する書籍と700名以上の会員を有しており「仲間と学びで、未来を拓く」をタグラインに運営しています。

所在地： 東京都中央区日本橋蛎殻町1-12-7 WACROSS NINGYOCHO 6F

設立： 2024年4月1日

