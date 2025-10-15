福福彩菜　蟹と春雨の土鍋煮込み味　新発売

エースコック株式会社


寒い季節にピッタリなカップめんが期間限定で登場


蟹の旨みとごま油を利かせ、鍋で煮込んだような本格中華の味わい！


【発売日・発売地区】2025年10月20日（月）・全国



エースコック株式会社（本社：大阪府吹田市　代表取締役社長：村岡寛人）は、2025年10月20日より、「福福彩菜　蟹と春雨の土鍋煮込み味」を新発売します。



＜本商品のポイント＞


１. 中華料理“蟹と春雨の土鍋煮込み”の味わいが「福福彩菜」から新登場！蟹の旨みと醤油のコクが利いた濃厚スープが、はるさめに絡む一杯！


２. 濃厚で食べごたえがありながら、1食当たり132kcal、脂質2.7ｇ！



■商品名　　　：福福彩菜　蟹と春雨の土鍋煮込み味


■発売日　　　：2025年10月20日（月）


■発売地区　　：全国


■希望小売価格：221円（税抜）



これまでの春雨のイメージを覆す、旨みとコクにこだわった新・本格中華のカップめん「福福彩菜」から、寒くなる季節にぴったりな期間限定の味わいが登場します。蟹の旨みとごま油を利かせ、醤油や香味野菜で煮込んだような味わいに仕上げた濃厚スープは、ご飯との相性も抜群です。



【商品特長】


■商品名：福福彩菜　蟹と春雨の土鍋煮込み味


■めん：滑らかで、ちゅるんとした食感の春雨です。スープとの相性の良さにこだわりました。(湯戻し時間:3分)


■スープ：ポークをベースに蟹などの魚介の旨みをしっかり利かせた醤油スープです。別添の調味油によってごま油の風味が加わり、蟹と春雨を土鍋で煮込んだような味わい深いスープに仕上げました。


■かやく：彩りの良い卵、魚肉練り製品、ねぎを加えて仕上げました。


■パッケージ：本格中華の雰囲気を演出しつつ温かみのあるデザインに仕上げました。フタにはミッフィーバッグプレゼントキャンペーン応募マーク2枚付きです。