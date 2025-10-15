ミッフィーバッグプレゼントキャンペーン
大好評につき、今年も実施決定！応募マーク25枚集めてもらえる！
【キャンペーン期間】2025年11月1日（土）～2026年1月31日（土）
エースコック株式会社（本社：大阪府吹田市 代表取締役社長：村岡寛人）は、対象商品を一定数ご購入頂くとミッフィーのオリジナルバッグをプレゼントするキャンペーンを実施します。
尚、11月にはミッフィーが登場するキャンペーン告知CMもO.A.予定です。つきまし
ては、下記要領にて実施いたしますので、ご案内申し上げます。
<本キャンペーンのポイント>
１. 対象商品に貼付されている応募マーク25枚を集めて送ると、ミッフィーがデザインされた、ミッフィーオリジナルバッグが絶対に貰えます。
２. オリジナルバッグは内側のミッフィー柄もカワイイ、おでかけバッグや日常の様々なシーンでご活用できます。
３. 可愛らしいミッフィーと「スープはるさめ」「ハノイのおもてなし」「ヌードルはるさめ」のコラボパッケージ。
【キャンペーン対象商品】
スープはるさめ
ワンタン・かきたま・担担味・わかめと野菜・柚子ぽん酢味・鶏白湯・すごい！どっさりわかめ・プチパック6食入
ハノイのおもてなし
鶏だしフォー・トムヤムフォー
ヌードルはるさめ １／３日分の野菜
うま辛チゲ・ちゃんぽん味
福福彩菜
四川風旨辛麻婆春雨・広東風濃い旨五目春雨・蟹と春雨の土鍋煮込み味
※期間中に店頭でお買い求め頂ける上記以外の商品に付いている応募マークでも応募できます。
※対象商品が変更となる場合がございます。
※本キャンペーンでは応募マークが貼付されている商品のみを対象とさせていただきます。
※福福彩菜、プチパックは応募マークが2枚貼付されています。
【希望小売価格】
・スープはるさめ (カップ) ：182円（税抜価格）
・スープはるさめプチパック6食入 ：オープン価格
・ハノイのおもてなし ：182円（税抜価格）
・ヌードルはるさめ １／３日分の野菜 ：221円（税抜価格）
・福福彩菜 ：221円（税抜価格）
【キャンペーン期間】
2025年11月1日（土）～2026年1月31日（土） 当日消印有効
【応募方法】
対象商品に貼付または印字されている[応募マーク（Ch㉕マークまたはCh６.マーク）25 枚]を専用応募はがき、または郵便はがきに剥がれないように貼付し、下記必要事項を記入の上、キャンペーン事務局宛にお送りください。
１.郵便番号２.住所３.氏名４.電話番号５.年齢６.性別
※専用応募はがきはキャンペーンサイトからダウンロード頂けます。
キャンペーン事務局住所：〒550-8799
大阪西郵便局留 「エースコック ミッフィーバッグ プレゼントキャンペーン」係
【応募マーク（Ch㉕マークまたはCh６.マーク）について】
※対象商品に貼付または印字されております。
※商品に記載されているバーコード等ではご応募できません。
※カップタイプはCh㉕マーク、プチパックはCh６.マークとなります。
【キャンペーン景品】
ミッフィーオリジナル舟形トートバッグ
タテ約25×ヨコ約42cm（持ち手除く）
※2026年4月下旬を目途にお届け予定ですが、諸事情により
変更となる場合もございますので、予めご了承ください。
※景品のデザインは変更となる場合がございます。
【その他】
■キャンペーンサイト：https://www.acecook.co.jp/campaign/miffy2025/
■キャンペーンに関するお問い合わせ先：TEL 06-6136-4160
[受付期間] 2025年11月1日（土）～2026年4月30日（木）10:00～17:00
※土・日・祝日・年末年始2025年12月26日（金）～2026年1月5日（月）を除く
≪補足情報≫
■ミッフィーについて
オランダの絵本作家・グラフィックデザイナーの、ディック・ブルーナが描いた絵本の主人公。正直で純真で勇気があり、いつも新しいことに興味津々なミッフィーと、家族やおともだちが繰り広げるあたたかい物語は、世界中の人々に愛され続けています。
ミッフィー情報サイト：https://www.dickbruna.jp/