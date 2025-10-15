NOBLE エレガントライン「ELENI/エルニ」2025 Late Autumn Collection
株式会社ベイクルーズ（本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 杉村 茂）が運営する「NOBLE/ノーブル」のエレガントライン「ELENI/エルニ」より、新作コレクションが発表となりました。
ELENI NEW COLLECTION :
https://baycrews.jp/feature/detail/16729
Urban sophistication meets minimalist aesthetics.
Reimagining the basics for a new everyday.
and through fabric, silhouette, and detail,
they are elevated into a new collection with a fresh sense of presence.
With a lineup that is simple yet exudes luxury,
this season also marks the debut of ELENI’s first special collaboration item.
A collection created to let you feel the joy of dressing beautifully,
even in the coldest of seasons.
都会的な装いに、ミニマルな美意識を宿して。
ベーシックを再構築し、次なる日常へ。
タイムレスなベーシックを新たな視点で見つめ直し、
素材・シルエット・ディテールを通じて、
新たな存在感を纏うコレクションへと昇華させました。
シンプルでありながらラグジュアリーを漂わせるラインナップに加え、
今季はELENI初となるスペシャルコラボレーションアイテムも登場。
寒さの厳しい季節でさえも、美しく装う歓びを感じていただけるコレクションです。
・Jacket / ELENI \44,000
・Pants / ELENI \33,000
ELENI ITEM LIST :
https://baycrews.jp/item/list?q_skeywd=ELENI&q_mtype=1
・Knit / ELENI \46,200
・Skirt / ELENI \33,000
・Knit / ELENI \46,200
・2WAY Knit Skirt / ELENI \68,200
・2WAY Knit Skirt / ELENI \68,200
・Shirts / ELENI \25,300
・Skirt / ELENI \33,000
・Coat / KARLDONOGHUE×ELENI \594,000
・Pants / ELENI \33,000
Special Collaboration
ELENI × KARL DONOGHUE LIMITED ITEM
KARL DONOGHUE（カール・ドノヒュー）
1995年にスタートした上質な本毛皮や、レザーを用いたファッション性の高いアイテムが人気の英国ラグジュアリーブランド。
素材選びからデザインまで一切妥協せず、常に斬新でスタイリッシュなレザーを提案し続けています。
ブランド設立30周年を迎えるアニバーサリーイヤーに実現した特別なコラボレーション。
お買い上げのお客様には、同素材で仕立てたムートンミニバッグをプレゼントいたします。
- POP UP EVENT 開催 -
セレクトショップ本来の価値を追求する新しいランドマークストア
「SELECT by BAYCREW'S」虎ノ門ヒルズステーションタワーにて、
「ELENI」を含む「NOBLE」が初のPOP UPを開催中。
ひと足お先に「ELENI」の新作をご試着いただけるチャンスです。
ぜひ足をお運びくださいませ。
開催期間：2025年10月10日(金)～2025年10月30日(木)
開催場所：SELECT by BAYCREW'S
住所：〒105-0001 東京都港区虎ノ門２丁目６－３
虎ノ門ヒルズステーションタワー
詳しくはこちらをご覧ください。
NEWS :
https://baycrews.jp/blog/detail/100001872
ELENIの新作は発売日よりオンライン・全店にて販売スタートいたします。
ぜひお買い物計画のひとつに、ご検討くださいませ。
（※数に限りございます。お早めにお買い求めください。）
【株式会社ベイクルーズ】
設立 ：1977年7月22日
代表取締役会長 ：窪田 祐
取締役CEO ：杉村 茂
本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-23-21
事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売
グループ会社 ：株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック
HP ：http://www.baycrews.co.jp/