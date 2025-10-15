映画『ベスト・キッド：レジェンズ』４K UHD + ブルーレイ セット / ブルーレイ + DVDセット 26年1月7日（水）発売 、ブルーレイ＆DVDレンタル開始！
公式サイト :
https://www.bestkid-legends.jp/
全世界に〈勇気と感動〉を届けた 大ヒットシリーズ最新作！
★空手とカンフー、2つの《ベスト・キッド》の世界が、今1つになる――。
オリジナル版で主役の“カラテ・キッド”を演じたラルフ・マッチオがスクリーンに復活！リメイク版でカンフーの師匠を演じたジャッキー・チェンと初競演！
★2人のレジェンドの極意を受け継ぐ〈ニューヒーロー〉を演じるのは、世界中から応募が殺到したオーディションを勝ち抜いた新星ベン・ウォン！
空手、カンフー、拳法、テコンドーなどの武術を習得したベンの〈究極のアクション〉は本作最大の見せ場となっている！
★ジャッキー・チェンの吹き替えを長年担当してきた声優界のレジェンド、石丸博也が今作のために復帰！！
映画館では観られない”レジェンド石丸博也”のジャッキーをお手元に！
★法人別オリジナル特典
下記の法人で『ベスト・キッド：レジェンズ』４K UHD/ブルーレイ/DVDをご購入の方限定でオリジナル特典をお渡しいたします。お見逃しなく！！
◆Amazon.co.jp：ビジュアルシート4枚セット （詳細はこちら(https://www.amazon.co.jp/s?k=B0FVFW5YYR%7C+B0FVFXJ18S%7C+B0FVG2SW85)）
◆楽天ブックス：アクリルキーホルダー2個（詳細はこちら(http://books.rakuten.co.jp/search/dt/g003/kmerche014608/)）
◆上新電機：ポストカード2枚セット（詳細はこちら(https://joshinweb.jp/dps/title/?%83x%83X%83g%81E%83L%83b%83h%81F%83%8C%83W%83F%83%93%83Y&sale_date=2026-01-07)）
表面1
表面2
裏面（2種共通）
◆ディスクユニオン：ステッカー(75mm×50mm) （詳細はこちら(https://diskunion.net/movie/ct/news/article/0/134253)）
※特典はなくなり次第終了となります。
※特典の仕様は変更となる場合がございます。
★数量限定版 ※グッズ付帯版となります。
◆Amazon.co.jp（詳細はこちら(https://www.amazon.co.jp/s?k=B0FVFV1XS8%7C+B0FVFVWYMJ%7C+B0FVG29515)）
数量限定グッズ：バンダナ
◆楽天ブックス（詳細はこちら(http://books.rakuten.co.jp/search/dt/g003/kmerche014608/)）
数量限定グッズ１.：クリアファイルセット
数量限定グッズ２.：メモリアルポストカードブック
▲クリアファイルセット
▲クリアファイルセット
▲メモリアルポストカードブック
▲メモリアルポストカードブック
※限定版はなくなり次第終了となります。
※商品や特典の仕様は変更となる場合がございます。
▼『ベスト・キッド：レジェンズ』４K UHD/ブルーレイ/DVD 商品情報
【発売日】
2026年1月7日（水）※同日ブルーレイ＆DVDレンタル開始
【価格】
・４K UHD + ブルーレイ セット 7,590円 (税抜)
・ブルーレイ + DVD セット 5,390円（税込）
・Amazon.co.jp限定（★）
４K UHD＋ブルーレイ セット スチールブック（Amazon限定） 8,690円（税込）
【ブルーレイ映像特典】
●新生ベスト・キッドへの道
●２人の師匠 １人の弟子
●ミヤギ先生の教えを心に
●キャストの強みと魅力を探る
●空手とカンフーで魅せるアクションの美学
●NG集
●未公開シーン
・リーとミアの共通点
・アランの恋愛指南
・お前に勝ち目はない
・もう逃げない
・ハン師匠の決断
・給料はピザで
・新しい家族
（★）４K UHD＋ブルーレイ セット スチールブック（Amazon限定）
※画像はイメージです。
※商品の仕様は変更となる場合がございます。
▼『ベスト・キッド：レジェンズ』作品情報
【キャスト（声の出演）】
ミスター・ハン／ハン師匠：ジャッキー・チェン（石丸博也）
ダニエル・ラルーソ：ラルフ・マッチオ（草尾毅）
リー・フォン：ベン・ウォン（千葉翔也）
ミア：セイディ・スタンリー（島田愛野）
ヴィクター：ジョシュア・ジャクソン（小野寺悠貴）
リーの母/ドクター・フォン：ミンナ・ウェン（長尾歩）
アラン：ワイアット・オレフ（野津山幸宏）
コナー：アラミス・ナイト（水野駿太郎）
【スタッフ】
監督：ジョナサン・エントウィッスル
-------------------------------
日本語版制作スタッフ
字幕翻訳：佐藤恵子
吹替翻訳：光瀬憲子
【ストーリー】
17歳の高校生リーは北京でハン師匠からカンフーの指導を受けていたが、最愛の兄を襲った不幸な出来事の後、母親と共にNYに移住。悲しみから抜け出せず、戦うことを封印したリーに手を差し伸べたのは、クラスメイトのミア。唯一心を許せるミアとの友情を育んでいた矢先、ミアの昔の恋人で、NYの格闘トーナメントを制する絶対王者のコナーに恨みを買われてしまい、ミアも家族も巻き込む大きなトラブルを招いてしまう。大切な人を守るために再び戦うことを決意するリー。彼に力を貸すのはカンフーの師匠ハンと空手の達人ダニエル。戦い方も哲学も異なる2人のレジェンドから格闘スタイルを学んだリーは、新たな極みに達した〈真のファイター〉として、究極の格闘大会に挑む。
▼『ベスト・キッド：レジェンズ』予告編
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4ZYQozjDO5k ]
権利元：株式会社ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント
発売・販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング
(C)2025 Columbia Pictures Industries, Inc. and TSG Entertainment II LLC. All Rights Reserved.