映画『ベスト・キッド：レジェンズ』４K UHD + ブルーレイ セット / ブルーレイ + DVDセット 26年1月7日（水）発売 、ブルーレイ＆DVDレンタル開始！

全世界に〈勇気と感動〉を届けた 大ヒットシリーズ最新作！

公式サイト :https://www.bestkid-legends.jp/

★空手とカンフー、2つの《ベスト・キッド》の世界が、今1つになる――。

オリジナル版で主役の“カラテ・キッド”を演じたラルフ・マッチオがスクリーンに復活！リメイク版でカンフーの師匠を演じたジャッキー・チェンと初競演！

★2人のレジェンドの極意を受け継ぐ〈ニューヒーロー〉を演じるのは、世界中から応募が殺到したオーディションを勝ち抜いた新星ベン・ウォン！

空手、カンフー、拳法、テコンドーなどの武術を習得したベンの〈究極のアクション〉は本作最大の見せ場となっている！

★ジャッキー・チェンの吹き替えを長年担当してきた声優界のレジェンド、石丸博也が今作のために復帰！！

映画館では観られない”レジェンド石丸博也”のジャッキーをお手元に！

▼『ベスト・キッド：レジェンズ』作品情報

【キャスト（声の出演）】

ミスター・ハン／ハン師匠：ジャッキー・チェン（石丸博也）

ダニエル・ラルーソ：ラルフ・マッチオ（草尾毅）

リー・フォン：ベン・ウォン（千葉翔也）

ミア：セイディ・スタンリー（島田愛野）

ヴィクター：ジョシュア・ジャクソン（小野寺悠貴）

リーの母/ドクター・フォン：ミンナ・ウェン（長尾歩）

アラン：ワイアット・オレフ（野津山幸宏）

コナー：アラミス・ナイト（水野駿太郎）

【スタッフ】

監督：ジョナサン・エントウィッスル

日本語版制作スタッフ

字幕翻訳：佐藤恵子

吹替翻訳：光瀬憲子

【ストーリー】

17歳の高校生リーは北京でハン師匠からカンフーの指導を受けていたが、最愛の兄を襲った不幸な出来事の後、母親と共にNYに移住。悲しみから抜け出せず、戦うことを封印したリーに手を差し伸べたのは、クラスメイトのミア。唯一心を許せるミアとの友情を育んでいた矢先、ミアの昔の恋人で、NYの格闘トーナメントを制する絶対王者のコナーに恨みを買われてしまい、ミアも家族も巻き込む大きなトラブルを招いてしまう。大切な人を守るために再び戦うことを決意するリー。彼に力を貸すのはカンフーの師匠ハンと空手の達人ダニエル。戦い方も哲学も異なる2人のレジェンドから格闘スタイルを学んだリーは、新たな極みに達した〈真のファイター〉として、究極の格闘大会に挑む。

▼『ベスト・キッド：レジェンズ』予告編

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4ZYQozjDO5k ]

