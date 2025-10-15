カラオケルームで迫力のアクションシーンを堪能！2024年公開作品『キングオージャーVSドンブラザーズ』を、JOYSOUND「みるハコ」で無料配信！

株式会社エクシング

株式会社エクシングが展開する通信カラオケ「JOYSOUND」で、観て楽しめる多彩な映像コンテンツをお届けするサービス「みるハコ」では、10月29日(水)にVシネクスト『爆上戦隊ブンブンジャーVSキングオージャー』のBlu-ray & DVDが発売されることを記念して、2024年春に公開されたVシネクスト『キングオージャーVSドンブラザーズ』を無料配信します。（別途室料）10月17日(金)から12月16日(火)までの期間中、最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとした対象機種を導入の全国のカラオケルームでお楽しみいただけます。

スーパー戦隊シリーズ「王様戦隊キングオージャー」の世界を舞台に、「暴太郎戦隊ドンブラザーズ」が夢の共演を果たしたVシネクスト『キングオージャーVSドンブラザーズ』。死の国・ハーカバーカで、キングオージャーの王たちとドンブラザーズが衝突！互いの誤解から生まれる壮絶なバトル、そして迫りくる強大な敵に挑むための共闘まで、迫力あふれるアクションとともに描かれている本作は、子供から大人まで世代を問わず楽しめること間違いなし！

ぜひこの機会に、お近くのカラオケルームで作品の世界観に浸りながら、特別なひとときをお過ごしください。

== 『キングオージャーVSドンブラザーズ』==

◆対象機種・店舗：「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」を導入している対象店舗

※対象店舗は、みるハコWEBサイトの特設ページをご確認ください。

◆配信期間：2025年10月17日（金） ～ 2025年12月16日（火）

◆配信コンテンツ：キングオージャーVSドンブラザーズ

◆料金：無料 ※別途室料

◆再生時間：27分

▽視聴方法など詳細はこちら： https://miruhaco.jp/archives/item2/823859/

【新作Blu-ray & DVD発売情報】

タイトル：Vシネクスト『爆上戦隊ブンブンジャーVSキングオージャー』

発売日：2025年10月29日(水)

コピーライト：

(C)2025 東映ビデオ・東映AG・バンダイ・東映

(C)テレビ朝日・東映AG・東映

※「Blu-ray」はブルーレイディスク アソシエーションの商標です。