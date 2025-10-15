総フォロワー数49万人！LEPSIMの大人気企画人気スタッフの秋冬プロデュースアイテムを10月15日(水)に発売

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）の「LEPSIM（レプシィム）」は、SNS総フォロワー数49万人の人気インフルエンサー店舗スタッフの「310」、「みわたら」、「かつこ」、「ゆきは」の４名が参加する人気企画LEPSTA PROJECT(レプスタプロジェクト)の新作アイテムを10月15日(水)に発売いたします。

レプシィムは、様々なライフシーンを過ごす大人の女性に向けた「清潔感と品のあるシンプルさ」を持ったアイテムをラインアップしています。レプシィムの洋服をまとえば、ふらっとお出かけしたくなる。誰かに会いに行きたくなる。毎日を思いっきり楽しめる。あらゆる自分を自由に楽しむ大人の女性に似合うスタイルを提案しています。

今回の企画には、夏企画に続きSTAFF BOARD(※)やSNSで幅広く活躍するLEPSIMの人気スタッフ4名が参加します。「310(パークプレイス大分店)」、「みわたら(流山おおたかの森店)」、「かつこ(イオンモール四條畷店)」、「ゆきは(京都モモテラス店)」の4名によるプロデュース企画は春・夏に続き3回目。次回はメンバーチェンジを予定しており、今のメンバーでの商品企画は今回が最後となります。

プロデュースしたアイテムは、秋の早い時期から使えるアウターと冬に活躍するデザインニットを含む全5種類。ニットはリバーシブル仕様や、着こなしを広げる付属アイテム付きなど、スタッフの個性が光るデザイン。アウターは4人が共同で企画した特別な一着となっており、袖と裾が取り外せるマルチWAY仕様です。スタッフのこだわりが詰まったアイテムは、公式WEBストア and ST(アンドエスティ)と、一部店舗にて限定販売します。販売前日の10月14日(火)にはライブコマースを配信し、4名のインフルエンサーがプロデュースした商品の魅力やおすすめのコーディネートを紹介します。

※ 「STAFF BOARD(スタッフボード)」 「STAFF BOARD」とは、アダストリアが展開する50を超えるブランドに所属する4,300人以上のショップスタッフの個人スタイリング投稿を閲覧できるコンテンツ。投稿内容はスタイリングのみならず、ライフスタイルや美容など多岐にわたり、投稿を通してお気に入りのスタッフを見つけることができます。

■販売概要

本発売日：

2025年10月15日（水）正午

※店舗での販売は10月17日（金）～

特設サイト：

URL:https://www.dot-st.com/lepsim/cp/leppro_2025winter

取扱い店舗：

プロデューススタッフ所属店舗（LEPSIMパークプレイス大分店・流山おおたかの森店・LEPSIMイオンモール四條畷店・LEPSIM京都モモテラス店）

公式WEBストア and ST（アンドエスティ）

■商品詳細

袖と裾が取り外しできて、マルチな着方が楽しめる1着。秋冬春とロングシーズンでお使いいただけます。好みや気分に合わせて自由自在にカスタムできる着回し力抜群のアウターです。

商品名：【全員企画】レププロマルチWAYコート

価格：13,990円（税込）

カラー展開：アイボリー／ブラック／ベージュ／カーキ

サイズ：FREE

ニットが苦手な310が作った【ニットっぽくないニット】ニットの暖かさや軟らかさはそのままに、カットソー見えする質感と着膨れしにくい厚さ、楽ちんに着れるシルエットにこだわりました！また付属パーツで簡単にトレンドの袖レイヤードスタイルを楽しむこともできます。

商品名：【310企画】袖カスタムニット

価格：5,990円（税込）

カラー展開：オフホワイト／ブラック／グレー

サイズ：FREE

遊び心たっぷりのらくがきを刺繍にした個性派ニット。ゆったり着用できるサイズ感と着膨れしてみえない柔らかな生地にこだわりました！前後どちらを前にしても着用できるのでプルオーバーとしてもカーディガンとしても使えます。

商品名：【みわたら企画】2WAY刺繍ニット

価格：6,600円（税込）

カラー展開：ブラック／グレー／ネイビー

サイズ：FREE

「可愛いが簡単に完成する」リバーシブルの主役カーディガン。アソートの柄デザイン×無地の配色デザインなのでその日の気分、その日のコーデで着まわせる1着。肌寒くなれば軽めのアウターとして、本格的な寒さではトップスとしてお使いいただけます。

商品名：【ゆきは企画】リバーシブルアソートカーディガン

価格：6,990円（税込）

カラー展開：アイボリー／グレー／グリーン

サイズ：FREE

ありそうでなかった、柄×配色の主役ニット。ハイネックデザインで暖かさもありながら、首回りのデザインを可愛く仕上げたのがポイントです。さらに今回は同素材のマフラーがセットになっています！頭に巻いたり、フード変わりに合わせるのもおすすめです。

商品名：【かつこ企画】2P柄ニットカーディガン

価格：7,990円（税込）

カラー展開：ベージュ×レッド／イエロー×ブラウン／ネイビー×ベージュ

サイズ：FREE

■企画スタッフ

310（パークプレイス大分店）

スタッフボード： https://www.dot-st.com/cp/sb-staff-detail/?user_id=10310

Instagram： https://www.instagram.com/310_lepsim

みわたら（流山おおたかの森店）

スタッフボード： https://www.dot-st.com/cp/sb-staff-detail/?user_id=18760

Instagram： https://www.instagram.com/miwatara_lepsim

かつこ（イオンモール四條畷店）

スタッフボード： https://www.dot-st.com/cp/sb-staff-detail/?user_id=10492

Instagram： https://www.instagram.com/katsuco.m/

ゆきは（京都モモテラス店）

スタッフボード： https://www.dot-st.com/cp/sb-staff-detail/?user_id=47462

Instagram： https://www.instagram.com/yukiha_lepsim

■LEPSIM（レプシィム）について

レプシィムのブランド名は“SIMPLE”という文字の組み換え（LEPSIM）に由来しています。

流れるように、しなやかに生きること。飾りすぎず、自然体でいること。LEPSIMは、そんな「シンプル」さを大切に、あらゆる自分を自由に楽しむ大人女性に似合うスタイルを提案します。全国 119店舗を展開（2025 年9月時点。WEBストア含む）。

＜公式WEBストア and ST＞ https://www.dot-st.com/

＜公式ブランドサイト＞https://www.dot-st.com/lepsim/

＜Instagram＞https://www.instagram.com/lepsim_official/

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アダストリア・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official