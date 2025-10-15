赤神諒『碧血の碑』（小学館）が第13回野村胡堂文学賞を受賞しました！

株式会社小学館

『銭形平次捕物控』等で知られる野村胡堂氏を顕彰し創設された、優れた時代・歴史小説に贈られる「野村胡堂文学賞」（一般社団法人日本作家クラブ主催）。2025年10月9日に行われた最終選考の結果、赤神諒氏の『碧血の碑』が受賞作に選ばれました。

受賞作『碧血の碑（へっけつのいしぶみ）』は、現代日本にも似た激動の時代・幕末における「歴史の敗者たち」と、彼・彼女らの想いが宿る所縁の地を主題とする小説集です。

京都の三条大橋を舞台とした第一話「七分咲き」では、京都市が実施するアート事業「器」とコラボレーションし掲載誌「STORY BOX」でのバナーイラストコンテストを開催、第二話「蛟竜逝キテ」では舞台となった福井市の養浩館で俳優・榎木孝明氏による朗読会を行うなど、「場所」と合わせて物語を楽しめるような企画も様々試みた１冊です。

さらに、第四話「セ・シ・ボン」で描かれるのは、大河ドラマ「逆賊の幕臣」で主人公となる小栗上野介忠順の生き様です。2027年の放送を控えた今、注目の文学賞を受賞した『碧血の碑』を、この機会にぜひお楽しみください。

【書籍内容紹介】

「総司、三条大橋で京娘と恋をしてこい」

近藤勇の命を受けた沖田は医師の娘と逢瀬を重ねるも、任務の真の目的を前に恋と大義の間で揺れ動く（「七分咲き」）。

「されば、御免！」

福井藩主・松平慶永との初引見で、突如池に飛び込んだ藩士こそ橋本左内。夭折の志士が、養浩館に残した秘密とは（「蛟竜逝キテ」）。

「これは女子（おなご）の戦いであらしゃいます！」

政略結婚のため江戸城に入った和宮。大奥は京風と武家風で激しく対立するも、和宮自身は夫の徳川家茂、そして義母の天璋院篤姫に惹かれていく（「おいやさま」）。

「日本人が、私の期待に応えられるか否かは知らないがね」

立身出世の野望を胸に横須賀へ来た、若きフランス人技師ヴェルニー。一本のネジを後生大事に持ち歩く風変わりなサムライ・小栗上野介との友情の行方は（「セ・シ・ボン」）。

三条大橋、養浩館、江戸城、横須賀造船所、碧血碑。現代にも残る所縁の地に宿る、堂々たる「歴史の敗者」たちの、知られざる物語。時代を超え、魂震わす傑作小説集。

【著者紹介】

赤神 諒（あかがみ りょう）

1972年京都生まれ。同志社大学文学部英文学科卒業。2017年『大友二階崩れ』で日経小説大賞を受賞しデビュー。『はぐれ鴉』で大藪春彦賞、『佐渡絢爛』で日本歴史時代作家協会作品賞・本屋が選ぶ時代小説大賞、『我、演ず』で細谷正充賞を受賞。作品に『酔象の流儀』『戦神』『空貝』『裎』『火山に馳す』など多数。

【書籍データ】

***********************************

碧血の碑（へっけつのいしぶみ）

赤神 諒

定価：1,980円(税込)

***********************************

発売日：2024年10月9日

判型：四六判

頁数：304ページ

ISBN：978-409-386737-5

発行：小学館

https://www.shogakukan.co.jp/books/09386737