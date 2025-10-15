ファッション通販サイト「USAGI ONLINE」から、新たなオリジナルブランド「Henon.（へノン）」が2025年10月22日(水)よりデビュー！

株式会社マッシュホールディングス

株式会社ウサギオンライン（本社：東京都千代田区/代表取締役社長：須藤 誠）が運営するオンラインデパートメントストア「USAGI ONLINE(ウサギオンライン)」は、2025年10月22日(水)より、「本当の意味での自分らしさを表現する服。」をコンセプトにしたレディースファッションブランド【Henon.(へノン)】を新たに展開いたします。

ブランド名

ギリシャ語で「唯一/Hen」と「存在/On」を表す2つのワードを組み合わせました。自分らしさを追求する大人の女性たちのワードローブに入る、唯一無二の存在という意味を込めています。

コンセプトについて

Henon.

唯一の、一つの。

シンプルであり、ベーシックであり、そして僅かに爪痕を残していくようなエッジさを兼ね備えている。

本当の意味での自分らしさを表現する服。

私たちのワードローブに必ず潜む、唯一の存在。

発売アイテムを一部ご紹介

柔らかな合皮の素材を使用し、ペプラムのようなギャザーディテールを加え、バックスタイルに丸みのあるボリューミーなシルエットを作り出しました。衿は高めに設定してモードさをプラスしつつも、ちょっとした女性らしさも表現しています。

商品名：GATHERING OVER BLOUSON

価格：25,300円（税込）

カラー：BLK/LBRW

サイズ：F

毛足の短い上品なエコファーを使用した、中綿入りのボンバージャケット風ブルゾン。裾にゴムスピンドルを内蔵しているので、絞ることでショート丈＆よりボリューミーなシルエットに変化。可愛らしいだけではなく、少しメンズライクな印象に。

商品名：ECO FUR BLOUSON

価格：25,300円（税込）

カラー：DBRW

サイズ：F

さらりとした大人っぽいカットテレコ素材の裾に、大判レースを叩きつけたサテン地をドッキング。シンプルの中に遊びのある一枚。一枚でも完成するアイテムでありながら、ニットやスウェットのインナーにして、裾のレースをアクセントにしたレイヤードスタイルにも活躍。

商品名：LACE DOCKING TURTLE TOPS

価格：7,700円（税込）

カラー：GRY/BLK

サイズ：F

膨らみのある糸を使用し、全体的にふんわりと柔らかい印象の中に、シルエット調整の出来るタイトなウエストリブと高めの衿で、マニッシュな雰囲気もプラス。デイリーに使えるのに飽きのこないアイテム。

商品名：WARMING TURTLE KNIT TOPS

価格：8,800円（税込）

カラー：LGRY/BRW/DNVY

サイズ：F

ヴィンテージショップにありそうなレトロな雰囲気のハイウエストのパンツ。敢えてウエストベルトを作らずに、ウエストに綺麗に沿うシルエットで、レトロかつ女性らしい品のある表情に。

商品名：HIGH WAIST TUCK PANTS

価格：7,700円（税込）

カラー：DGRY/DBRW

サイズ：36/38

すっきりとした無駄のないシンプルなベロアのスカート。毛足のコシが強く、上品な光沢感があるアイテム。ウエストの合皮リボンでウエスト調整が出来つつ、垂らして合皮のエッジな雰囲気も見せることができます。

商品名：VELVETEEN I-LINE SKIRT

価格：10,780円（税込）

カラー：BLK/DBRW

サイズ：36/38

商品展開について

シンプルでありながらさりげなくエッジを効かせ、自分らしく生きる女性たちに向けたユースフルなデイリーウェアを展開いたします。

＜販売ルート＞

USAGI ONLINE STORE

ZOZOTOWN等

※商品詳細については順次発表いたします。

USAGI ONLINE（ウサギオンライン）について

USAGI ONLINEは株式会社ウサギオンラインが運営する“オンラインデパートメントストア”です。SNIDEL、gelato pique、FRAY I.D、Mila Owenなど人気のファッション・ルームウェアブランドをはじめ、メンズブランドや、インポートアイテム、ハイブランドのヴィンテージアイテムなどをセレクトしています。

また、話題のナチュラル＆オーガニックコスメから、大切な人へのプレゼントに欠かせないギフトサービスに至るまで、ライフスタイルを豊かに彩るアイテムを幅広くご提案します。

サステナビリティの観点から、リアルショップ「USAGI ONLINE STORE」で使用するショッパーには、古紙配合率40%のサステナブルな紙材やボタニカルインキを採用することでCO2排出の低減を目指すなど、環境に配慮した取り組みも実施しています。ファッションやカルチャーを発信するUSAGI ONLINEがサステナブルアクションも発信することで、地球環境に貢献していく輪を積極的に拡げてまいります。

