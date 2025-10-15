原作「金色のガッシュ!!」DMMくじ 10月25日（土）より発売開始

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介、以下DMM）が展開する、ハズレなしの店舗くじサービス「DMMくじ」は2025年10月25日（土）より、原作「金色のガッシュ!!」 のDMMくじを発売いたします。

原作「金色のガッシュ!!」DMMくじについて

“やさしい王様”を目指して戦う魔物ガッシュ・ベルとパートナーである高嶺清麿の冒険を描いた「金色のガッシュ!!」のDMMくじオリジナルの店舗くじを発売いたします。

ここでしか手に入らないDMMくじ限定の多彩なラインナップにご注目ください。

また、本くじではWEB応募で参加できるW CHANCE賞、SNSキャンペーンも実施いたします。

発売日 ：2025年10月25日（土）より順次発売予定 ※無くなり次第終了

税込価格：770円

販売店舗：https://scratch.dmm.com/realkuji/kuji/gash/

▼A賞 2層アクリルボード（全1種）

サイズ：約W297×H210mm

立体感のあるA4サイズのアクリルボードです。

▼B賞 温感マグカップ（全2種）

サイズ：約口径80×H90mm

熱い飲み物を注ぐと絵柄が変わるマグカップです。

▼C賞 ケース付き付箋セット（全4種）

サイズ：

ケース：約W120×H80mm

付箋小：約W20×H60mm

付箋中：約W37×H60mm

赤い魔本風ケースに入ったイラスト入りのミニ付箋です。

▼D賞 メタルキーホルダー（全8種）

サイズ：約W30×H60mm

カバンや鍵に付けるだけでワンポイントアクセントになるメタルキーホルダーです。

※種類はお選びいただけません

▼E賞 クリアファイル＆ステッカー（全8種）

サイズ：

クリアファイル：約W210×H297mm

ステッカー：約70mm

使いやすいA4サイズのクリアファイルとミニサイズのステッカーです。

※種類はお選びいただけません

▼LAST CHANCE賞 赤い魔本クッション（全1種）

サイズ：約W375×H450mm

最後の1個を引くと手に入る、赤い魔本のビッグクッションです。

▼W CHANCE賞 2Lキャラファインマット（全2種）

くじ券に記載されているシリアルコードをWEBで入力すると抽選でゲットのチャンス。

デザインを選んで応募していただくことができます。

SNSキャンペーン情報

原作「金色のガッシュ!!」のDMMくじオリジナルの店舗くじ発売を記念して、DMMくじ公式Xにてフォロー＆リポストキャンペーンを実施予定です。

キャンペーンにご参加いただいたフォロワーの中から抽選で「A賞 2層アクリルボード」を合計5名様にプレゼントいたします。

応募方法や詳細は、後日DMMくじ公式Xよりアナウンスいたしますので、ぜひアカウントをフォローして続報をお待ちください。

DMMくじ公式X：https://x.com/DMM_kuji

原作「金色のガッシュ!!」作品紹介

「金色のガッシュ！！完全版」は、魔界の王を決めるため、100名の魔物の子供達が人間とコンビを組み、最後の1組になるまで戦う超人気ファンタジー系バトル漫画。

その続編となる「金色のガッシュ！！２」が各電子書籍ストアにて好評配信中。紙版・電子版は現在5巻まで発売中。

公式HP：https://www.birgdin.co.jp/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/BirgdinBoard

公式X（旧Twitter）推奨ハッシュタグ：#金色のガッシュ #ガッシュ2

権利表記：(C)MAKOTO RAIKU／(C)BIRGDIN BOARD Corp.

「DMMくじ」とは

「好きな世界が街でみつかる」をキャッチコピーに、漫画やアニメをはじめ、ゲームやVTuberなど幅広いジャンルのグッズで展開する、ハズレなしの店舗くじサービスです。

アイテムは全て「DMMくじ」オリジナルのラインナップで展開予定です。

お好きなくじを全国様々な店舗で購入し、当たったアイテムをその場で引き換えることができます。

また、くじ券に記載されているコードでWチャンス賞に応募することで、さらに景品や特典が手に入るチャンスも。

コンビニエンスストア、書店、家電量販店、ホビーショップなど全国の販売店で、それぞれの店舗に合わせたグッズを展開予定。お客様の生活圏内で好きな作品・キャラクターの世界を見つける楽しさと、欲しい商品がその場で手に入る満足感をお届けします。

▼DMMくじ公式サイト

https://scratch.dmm.com/realkuji/

▼DMMくじ公式X

https://x.com/DMM_kuji

合同会社 DMM.com について

会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2025年2月時点

企業サイト：https://dmm-corp.com/

プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/