1本軸のT字キャリーバーがスマートな2WAYキャリーリュックを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、キャリー＆リュックの2WAY仕様でシーンに応じて使いわけできる、1本軸のT字キャリーバーを搭載したスマートなキャリーリュック「200-BAGCR015BK」を発売しました。

おすすめポイント

・リュックとキャリーバッグの2WAYで使用できる

・1泊2日も安心な容量25Lかつ機内持ち込み対応サイズ

・豊富な収納部で荷物をスッキリ整理できる

掲載ページ

キャリーバッグ リュック機能 T字ハンドル 1本軸キャリーバー 2WAY ビジネス 機内持ち込み スーツケース 撥水 軽量 旅行 出張 1泊2日 ブラック

型番：200-BAGCR015BK 販売価格：8,619円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-BAGCR015BK

特長を動画で見る

商品特長

●キャリーとリュック、シーンに合わせて自由自在

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=WN7m29etJCM ]

混雑した駅や階段ではリュックに、重い荷物の移動にはキャリーに。シーンに応じて瞬時に切り替えられる2WAY仕様で、ストレスのない移動を実現します。両手が空くことで快適さが格段にアップし、ビジネスから旅行までマルチに対応します。

●スタイリッシュなT字キャリーバーで軽量

従来の2本軸ではなく、スリムな1本軸のT字キャリーバーを採用。収納スペースを圧迫しにくく軽量です。高さ調整も2段階で可能なため、体格や利用シーンに合わせて快適に使えます。

●大容量25リットルで出張・旅行に最適

スリムな外観ながら25リットルの容量を確保。1～2泊の出張や旅行に十分対応できるサイズです。機内持込可能な設計なので、出張や週末旅行にぴったり。サイドポケットや多彩な収納で荷物を整理しやすく、使い勝手抜群です。

●ビジネスシーンに寄り添う多機能設計

15.6型まで対応のPCポケットやタブレットポケット、小物収納に便利な多彩なポケットを装備。スマホやモバイルバッテリーもスッキリ収納できます。南京錠対応のファスナーで防犯性も高く、ビジネスシーンでも安心して活用可能です。

●安心・快適を支える細部へのこだわり

リュック使用時にキャスターを覆うカバーや、クッション入りショルダーベルトで背負いやすさを実現。撥水加工も施されており、多少の雨でも安心です。シンプルな黒色のデザインなので、オンオフ問わずスタイリッシュに持ち歩けます。

商品詳細

サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-BAGCR015BK

https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/200-bagcr015bk/

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/200-bagcr015bk.html

https://wowma.jp/item/758411669

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FV71ZGZQ

