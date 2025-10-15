1本軸のT字キャリーバーがスマートな2WAYキャリーリュックを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、キャリー＆リュックの2WAY仕様でシーンに応じて使いわけできる、1本軸のT字キャリーバーを搭載したスマートなキャリーリュック「200-BAGCR015BK」を発売しました。




おすすめポイント


・リュックとキャリーバッグの2WAYで使用できる


・1泊2日も安心な容量25Lかつ機内持ち込み対応サイズ


・豊富な収納部で荷物をスッキリ整理できる


特長を動画で見る


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=WN7m29etJCM ]

商品特長


●キャリーとリュック、シーンに合わせて自由自在


混雑した駅や階段ではリュックに、重い荷物の移動にはキャリーに。シーンに応じて瞬時に切り替えられる2WAY仕様で、ストレスのない移動を実現します。両手が空くことで快適さが格段にアップし、ビジネスから旅行までマルチに対応します。





●スタイリッシュなT字キャリーバーで軽量


従来の2本軸ではなく、スリムな1本軸のT字キャリーバーを採用。収納スペースを圧迫しにくく軽量です。高さ調整も2段階で可能なため、体格や利用シーンに合わせて快適に使えます。





●大容量25リットルで出張・旅行に最適


スリムな外観ながら25リットルの容量を確保。1～2泊の出張や旅行に十分対応できるサイズです。機内持込可能な設計なので、出張や週末旅行にぴったり。サイドポケットや多彩な収納で荷物を整理しやすく、使い勝手抜群です。





●ビジネスシーンに寄り添う多機能設計


15.6型まで対応のPCポケットやタブレットポケット、小物収納に便利な多彩なポケットを装備。スマホやモバイルバッテリーもスッキリ収納できます。南京錠対応のファスナーで防犯性も高く、ビジネスシーンでも安心して活用可能です。





●安心・快適を支える細部へのこだわり


リュック使用時にキャスターを覆うカバーや、クッション入りショルダーベルトで背負いやすさを実現。撥水加工も施されており、多少の雨でも安心です。シンプルな黒色のデザインなので、オンオフ問わずスタイリッシュに持ち歩けます。





商品詳細




サンワダイレクト


社名　　：サンワサプライ株式会社


サイト名：サンワダイレクト


設立　　：昭和26年(1951年)


本社　　：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１


本店　　：東京都品川区南大井６-５-８


展示場　：東京都港区芝大門２-２-２　芝大門サンワビル ９階


　　　　：大阪府淀川区宮原４-５-３６　ONEST新大阪スクエア １０階


業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い


※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。


仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。