累計56万部突破「学研の図鑑LIVE新版」シリーズが、第19回キッズデザイン賞「キッズデザイン協議会会長賞」を受賞！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）が発行する本格図鑑シリーズ「学研の図鑑LIVE新版」が、「第19回キッズデザイン賞」奨励賞（キッズデザイン協議会会長賞）を受賞し、2025年10月6日（月）に都内で開催された授賞式に参加いたしました。

▲左：「学研の図鑑LIVE」シリーズ編集長・松原 由幸／右：キッズデザイン協議会会長・坂井 和則氏▲「学研の図鑑LIVE新版」シリーズ

このたび、「学研の図鑑LIVE新版」シリーズは、第19回「キッズデザイン協議会会長賞」を受賞しました。

●受賞作品名：学研の図鑑LIVE新版シリーズ

●賞名：キッズデザイン協議会会長賞

●部門：子どもたちの創造性と未来を拓くデザイン リテラシー部門

●受賞理由（審査員コメント）：

『昆虫は2,800種に及ぶ種類を生きている姿で撮り下ろすなど、本物を伝えるためのページの迫力が圧巻である。興味を持ったコンテンツは動画コンテンツでさらに深掘りができ、探究学習にも寄与するものだ。ページの角は丸く加工してあり、安全性も確保している。』

◎キッズデザイン賞とは

▲キッズデザイン賞ロゴ

キッズデザイン賞は、「子どもたちが安全に暮らす」「子どもたちが感性や創造性豊かに育つ」「子どもを産み育てやすい社会をつくる」という目的を満たす、製品・サービス・空間・活動・研究の中から優れた作品を選び、広く社会に発信していくことを目的に2007年に創設されました。

子ども用にデザインされたものはもちろん、大人・一般向けに開発されたものでも、子どもや子育てに配慮されたデザインであればすべてが対象です。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

《第19回キッズデザイン賞》

■主催：特定非営利活動法人キッズデザイン協議会

■後援：経済産業省、内閣府、消費者庁、こども家庭庁

▶https://kidsdesignaward.jp/

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

◎「学研の図鑑LIVE新版」シリーズとは

2014年に発売した「学研の図鑑LIVE」シリーズは、ハイクオリティな写真やイラストと、最新情報がつまった本格図鑑。2022年6月に、「学研の図鑑LIVE新版」としてリニューアルしました。

『昆虫』では、学習図鑑で初めて※昆虫約2,800種を「生きたまま」の状態で掲載。また、『恐竜』では最新の研究結果をもとに400種以上の恐竜イラストを一新するなど、学習図鑑を更新する取り組みを行い、これまで10巻を発刊しています。シリーズ発行部数は累計発行部数56.4万部を突破※。

※ともに2025年8月時点／Gakken調べ

▼シリーズ詳細はこちら▼

・学研の図鑑LIVE公式サイト：https://zukan.gakken.jp/live/

◎最新刊『学研の図鑑LIVE宇宙 新版』

「宇宙」図鑑売上No.1！※

銀河、系外惑星、地球外生命……宇宙研究の新常識を詰め込んだ最新の図鑑。監修・執筆は、国立天文台や各大学、NASAなどから集まった研究者チーム。NASAや国立天文台提供の美しい本格ビジュアルとわかりやすい解説が満載です。

※2025年7月7日～27日 丸善ジュンク堂書店／主要児童向け学習図鑑比較／Gakken調べ。

■『学研の図鑑LIVE 宇宙 新版』

総監修：大内正己（東京大学宇宙線研究所、国立天文台科学研究部）

価格：2,860円（税込）

ISBN：978-4-05-205847-9

発売日：2025年7月10日

判型：A4変型判／ハードカバー

電子版：あり

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020584700(https://hon.gakken.jp/book/1020584700)

学研の図鑑LIVE公式サイト：https://zukan.gakken.jp/live/(https://zukan.gakken.jp/live/)

