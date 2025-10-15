第 502 統合戦闘航空団、作戦開始！ くじ引き堂で「ブレイブウィッチーズ」のグッズを入手せよ！

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、島田フミカネ氏が描いた『ワールドウィッチーズ』の豪華賞品が手に入る＜ブレイブウィッチーズ 島田フミカネ THE WORLD WITCHES オンラインくじ＞を、2025年10月22日(水)12時より販売します。



第502統合戦闘航空団「ブレイブウィッチーズ」、くじ引き堂にて作戦を開始します！ 「ブレイブウィッチーズ」に登場する10人のウィッチがくじ引き堂に登場します。キャラクター原案の島田フミカネ氏が描いた502メンバーのイラストがグッズとなりました。トップ賞ではかつて月刊娘TYPEの表紙を飾った特別なイラストも！ 勇敢なウィッチたちの姿をお楽しみください。


また、期間中に【リポストキャンペーン】としてくじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で2名様に「D賞 スクエア缶バッジ全10種セット」をプレゼント。この機会をお見逃しなく！




＜ブレイブウィッチーズ 島田フミカネ THE WORLD WITCHES オンラインくじ 概要＞


販売期間：2025 年 10 月 22 日(水)12:00～2025 年 11 月 12 日(水)11:59


販売価格：1 回 770 円(税込)※別途発送手数料が掛かります。


購入ページ：https://kujibikido.com/lp/b-witch/





■賞品ラインナップ


S 賞：複製原画（全 1 種）




A 賞：選べる B2 タペストリー（全 3 種）






Ｂ賞：選べるアクリルスタンド（全 10 種）






Ｃ賞：ミニ色紙（全 8 種）






D 賞：スクエア缶バッジ（全 10 種）






※各賞全種のうち、いずれか 1 つが当たります。




■Xフォロー&リポストキャンペーン


期間中に「くじ引き堂」の X 公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で 2 名様に「D 賞 スクエア缶バッジ全 10 種セット」をプレゼント！





■おまけキャンペーン


【10 連セット】をご購入いただいたお客様には「プロフィールカードふうステッカー」をもれなく 1 枚プレゼント!!


※全 10 種。ランダムでの配布となります。







■「くじ引き堂」とは


スマホ・PC から簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！


ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！




■関連サイト


「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/


「くじ引き堂」公式 X アカウント https://x.com/kujibikido




■商品に関するお問い合わせ


くじ引き堂 https://kujibikido.com/contact/