売却などが困難な「負動産」もまるごと託せる。ぎふマーブルタウン企画運営のNancyとNPO法人相続・不動産サポートセンターが、遺贈寄付に関して業務提携を締結しました。

一般社団法人Nancy

一般社団法人Nancy（所在地：岐阜県岐阜市、代表：住田涼、以下Nancy）はNPO法人相続・不動産サポートセンター（所在地：東京都渋谷区、代表：宮川大輝）と連携し、遺贈によるご寄付や相続財産のご寄付に関する業務提携を締結いたしました。

遺贈や相続、特に不動産に関してご質問やご相談がございます場合は、お気軽に下記の問い合わせ先までご連絡いただけますと嬉しいです。

【問い合わせ先（担当：住田涼）】

Mail：info@gifu-nancy.org

TEL：070-8558-1474

■弊団体「Nancy」について

遺贈寄付のご案内チラシ（表）遺贈寄付のご案内チラシ（裏）遺贈寄付チラシデータ（PDF） :https://drive.google.com/file/d/1P3FnHyZfXvwqwQf0K-wDvAAv63FUYJPs/view?usp=sharing

十人十色な「生きたい人生」をそれぞれが形にできる社会を目指し、子ども達の「やってみたい！」が見つかったり、見つかった「やってみたい！」を試せたりする場を提供している、キャリア教育NPOです。

●Nancyの主な事業

現在の主な事業は下記の３つ。他にも単独のイベントを実施したり、他団体様と連携しての事業を行ったり、新規事業の模索などもしております。

多い回では5時間のイベントで791名の小学生が参加ぎふマーブルタウン（こどものまち）

子どもが失敗や挑戦が許容された架空都市で、お仕事や選挙、出店・起業といった様々な挑戦の中で子ども達の主体性・協調性・創造性を育むイベントです。子ども自身が自分の頭で考え自分の手で選択し、時には周りに助けを求めながらも、自分の足で動ける力を育むことを目指しています。子ども自身が仕事を生み出すことも。2016年から現在15回開催し、7,618名の子どもが参加。

多い期で、8日間のセミナーに2,846世帯のご家庭が参加。 これまで13,000世帯を超えるご家庭が参加しています。おやこde資産形成アカデミー

挑戦できる人生のための、お金の増やし方や使い方を親子で学べるオンラインプログラムです。子どもたちが実社会に興味関心を持てること、経済的自立のために必要な知識を得て親子で一緒に自立に向けて踏み出せることを目指します。全国が対象となっており、多い回では47都道府県151自治体から後援をいただき全国6,288校へチラシを配布。2020年末から現在まで13期分開催。

ゴルフ場の裏方のお仕事を体験！ハローインタレスト

生き生き働く社会人との出会いを通して、子ども達が自分の目指したい生き方や仕事を見つけるイベント群です。当初は幅広い子どもに参加してもらえる形で構想を練っていたものの、リリース時期とコロナ禍が変わったことで方向転換。企業様と連携し、社員様のお子様に向けて実施する形などを模索していますが、また実施体制が整い次第ToCの再開もしていきたいと考えています。

●Nancyの受賞実績

経済産業省「キャリア教育アワード」奨励賞や岐阜県「岐阜県地域子ども支援賞」の受賞をいただいたことがございます。

経済産業省「キャリア教育アワード」

まだ市民団体として活動していた「任意団体ぎふマーブルタウン実行委員会」の時代、2019年に経済産業省より表彰をいただき、岐阜市・柴橋市長や岐阜県・古田知事への表敬訪問も行いました。

審査員の方々からは、

●架空通貨を使った模擬都市というコンセプトは、子ども達を夢中にさせる魅力がある。ポートフォリオによる振り返りや意識の共有も、教育効果を高めることが期待できる。

●楽しみながら様々な実体験を積むことは、小学校の発達段階において、キャリア形成の基盤を担う大きな機会となる。

といったご講評をいただき、国から評価をいただけたことは大きな自信となりました。

岐阜県「岐阜県地域子ども支援賞」

2020年に岐阜県より表彰をいただきました。

当時は新型コロナウイルスCOVID-19の感染流行により活動停止中でしたが、活動が停止している最中でも何か子ども達にできることはないか？と暗中模索を続けていました。

コロナ禍がいつ終わるともしれない、子ども達に対面のイベントを届けることももうできないかもしれない。

そんな中、岐阜の地域に根ざした団体として、岐阜県から評価いただき嬉しかったです。

●メディア掲載実績

・日本テレビ特番「ファミリークエスト」

・東海テレビ「ニュースONE」

・関西テレビ「報道ランナー」

・NHK「ほっとイブニングぎふ」

・岐阜市「広報ぎふ」

・生活情報誌「咲楽」

・岐阜放送「ぎふチャン」

・岐阜新聞

・中日新聞

・毎日新聞

・チャンネルCCN「エリアトピックス」

など多数

■代表メッセージ

1994年生まれ。愛知県私立滝高等学校・岐阜大学工学部卒代表理事：住田涼

私は高校生のとき、病気で手術を経験しました。明日、命が終わるかもしれないと感じたとき、「やってみたいと思ったことは、すぐにやればよかった。生き延びたら悔いの残らない人生にする。」と誓いました。その後様々な活動に携わる中で、今の子ども達の多くは自分の人生を楽しめていない、そして子どもの自殺が増加する一方であるといった社会の現状を知りました。

だからこそ今は、「悔いの残らない未来のために挑戦できる子どもたちを育むこと」が自分の使命と信じ、2016年から活動を続けています。

子ども達の笑顔と成長に溢れる未来を一緒に創ってくださる方、ぜひご連絡ください。

■遺贈寄付とは？

個人が遺言によって遺産の全部、または一部を公益法人、NPO法人、学校法人、その他の団体などに寄付することをいいます。

下記のような想いから遺贈寄付を選択する方が増えています。

●想いを実現したい

亡くなった後も「志金」を社会に役立てることで、自分の想いを実現したい。

●生きた証を残したい

自分の想いとともに寄付先の団体や身の回りの人々の記憶に残り、この世に生きた証を残したい。

●自分で選択したい

遺贈を行うことで、大切な財産を国庫ではなく岐阜の子ども達へ、自分の意思でお金を残したい。

●生きがいを見つけたい

寄付先の団体の原動力となるだけでなく、寄付をする自分にとっても、自分らしい人生を活きる活力にしたい。

■負動産（まけどうさん）とは？

（引用：NPO法人相続・不動産サポートセンターWebサイト）(https://sfs-npo.org/negative-real-estate.html)

「負動産」（まけどうさん）とは活用が難しい、需要が少ないなどの理由により、売却などが困難な不動産のことです。

その為、所有しているだけで経済的・精神的な負担となってしまいます。

●負動産の問題

所有しているだけで負担となる「負動産」は、所有者である個人だけでなく、将来的には社会にも大きな影響を与えてしまいます。

■所有者に与える影響

・維持費の負担

固定資産税や管理費が継続的にかかる

・管理責任

放置による近隣トラブルや法的リスクがある

■社会に与える影響

・地域資産価値の低下

「治安が悪そう」「住みたくない」といったマイナスイメージの連鎖

・地域の防災リスクの増加

管理不全の空き家は倒壊・火災の恐れがある

●一般的な不動産との違い

通常の不動産は売買や賃貸により収益を生み出したり、自己利用により生活の基盤となります。

しかし負動産は、これらの活用方法がすべて閉ざされているにも関わらず、所有者としての責任と費用負担だけが残る状態です。

■相続・不動産サポートセンターの取り組み

●負動産の具体例[表: https://prtimes.jp/data/corp/70767/table/35_1_54a9a5d45b2e2bc53fd148d10f48ecd6.jpg?v=202510161256 ]⚫️負動産にまつわるお悩み画像出典：NPO法人相続・不動産サポートセンターWebサイト（https://sfs-npo.org/negative-real-estate.html ）

生前・相続発生後の時期を問わず、負動産でお困りのお客様に対して、解決提案を実施しております。

■当団体への遺贈寄付について

●包括遺贈の受け入れについて

包括遺贈は、相続人と同様に全財産（ご自宅などの不動産を含む）を承継する仕組みです。債務がある場合には、それも合わせて対象となります。

不動産管理まで含めて相続できるため、寄付者様からのご関心は高い一方で、不動産や財産の取り扱いの関係から受け入れが難しい団体も少なくありません。

当団体ではNPO法人相続・不動産サポートセンター様と業務提携したことで、安心してご利用いただけるよう適切な対応方法を検討することが可能となりました。まずはお気軽にご相談いただけますと幸いです。

●現金以外の不動産、有価証券の受け入れについて

当団体では「株式や投資信託、ETFの寄付（贈与）」を受け入れております。不動産やその他の有価証券に関しても、前項目と同様に業務提携先のNPO法人相続・不動産サポートセンター様とご相談しながら前向きに検討していきたいと考えております。

なお、当団体への遺贈寄付にあたっては「子どものイベントやプログラム等への活用」はもちろん、「活動の持続や発展に向けた資産の運用」へ資金使途をご指定いただくことも可能です。

●個人の冠基金の設立可否について

当団体では、個人の冠基金の設立も前向きに検討しております。ただし団体のビジョン・ミッションや定款の目的に沿うことが前提となります。

寄付者様の想いと当団体の理念が最初は少しズレていたとしても、すり合わせながら形にできる可能性を探ってまいります。岐阜の子どもたちの未来を支える趣旨に共感いただける場合は、どうぞお気軽にご相談ください。

【問い合わせ先（担当：住田涼）】

Mail：info@gifu-nancy.org

TEL：070-8558-1474

■事業参加者のお家の方からの声

●ぎふマーブルタウン

普段の日常では抑圧されていることも多い子ども達。

自分で考えて動いて「やってみる！」が自由にできる環境でも、最初は「どう動いていいか分からない」となることも多いです。

しかしスタッフの伴走や見守りの中で動く中で、次第に水を得た魚のように生き生きと「次はこうしてみようかな」「次はあれやってみようかな」と動くようになっていくことが特徴的です。

お家の方からいただいた声を2つ、ご紹介いたします。

第1回ぎふマーブルタウン2016参加者のお家の方から、弊団体スタッフへいただいたメッセージです。第10回ぎふマーブルタウン2023秋参加者のお家の方から、アンケートフォームへいただいたメッセージです。●おやこde資産形成アカデミー

普段の日常ではなかなかお金のことや、社会・経済・企業のことを考える機会がありません。

しかしテレビの取材でご出演された参加者のお家の方々からは、

・子どもが将来のことを考えるようになったのは、お金の勉強をしたからかなと思っています。

・一番リアルに社会の勉強になるんじゃないかなと思います。

・小学5年生の娘から「日経新聞を取ってほしい」とお願いされ、届いた新聞を読んで企業の株を買っていました。

・進学先はなんとなく皆と同じ普通科かな、という感じだった中学生の娘が経済や起業に関心を持ち、「商業科へ進みたい！」と自身の進路の希望を持てるようになった。

といった声をいただいております。

■今後の展望と課題

●今後の展望・ビジョン

私たちは、子ども達が後悔の残らない人生を送られる社会を作っていきたいです。

そのためにも子ども達自身が架空の社会をつくる体験を通じて「やってみたい！」を見つけ、自由に試してみることのできる「ぎふマーブルタウン」や、

自分が「やってみたい！」と思ったことにチャレンジできる人生のためにお金の増やし方や使い方を学べる「おやこde資産形成アカデミー」を、今後も継続・拡大していきたいです。

開催頻度や開催エリアなどの拡大、生まれ育った家庭環境や経済環境に関係なくより多くの子ども達に届けていけるための仕組みづくりなど、やりたいことは盛りだくさんです。

様々なプログラムを作りながら、「自分の人生、毎日が充実していて楽しい！」「1度きりの人生、もっといろんなことに挑戦してみたい！」「今日はこんなことしよう、明日はこんなことしたい！」と日々の人生にワクワクしていける子ども達を増やしていきたいです。

●現在の課題

できる限り多くの子ども達にそういった機会を作り、届けていきたい気持ちはとても強いのですが、運営には多くの費用がかかるため、皆様のご支援が欠かせません。

いただいたご寄付は、子どものためのキャリア教育のコンテンツ制作費や、子ども達が安心して挑戦できる場を守るための運営費に活用させていただきます。

■企業概要｜NPO法人相続・不動産サポートセンター

私たちは、「恩を受けた」ことに感謝するだけでなく、自らが「恩を送る」ことで得られる心の充実や生きがいこそが、本当の豊かさにつながると考えています。

そして、恩送りの輪が広がることで、精神的な温かさに加えて、巡り巡って自分や社会に“経済的な豊かさ”としても返ってくる。そんな好循環を信じています。

誰もが自分らしく、安心して人生の最期を迎えられる社会を目指し、「恩返し」と「恩送り」が循環するあたたかな社会づくりに貢献します。

会社名：NPO法人相続・不動産サポートセンター

代表者：宮川大輝

所在地：〒150-0011 東京都渋谷区東一丁目1番37号大希青山ビル

設立：2024年8月7日

会社ページURL：https://sfs-npo.org

TEL：03-6427-5439

Mail：info@sfs-npo.org

⬛︎企業概要｜（非営利型）一般社団法人Nancy

子ども達の可能性を最大限に伸ばし、自分の人生に夢や希望を持って人や社会に貢献し

輝けるための「生き抜く力を育む教育」を目指すNPO（非営利型一般社団法人）です。

私たちの独自のプログラムは、子ども達がこの「激動」と言われる時代を乗り越えて、自分の生きたい人生を歩んでいけることを目指します。

そのために生きる原動力を獲得できる場や、将来の選択肢を増やせる場を提供してまいります。

⬛︎沿革

2016年03月15日 「任意団体ぎふマーブルタウン実行委員会」を設立

2019年01年23日 「（非営利型）一般社団法人Nancy」へと法人化

2018年度 経済産業省「キャリア教育アワード」奨励賞受賞

2020年度 岐阜県「岐阜県地域子ども支援賞」受賞

⬛︎法人名の由来（私たちの想い）

法人名Nancyの由来は発明王トーマス・エジソンの母親「ナンシー・エジソン」より。

小学校を退学になってもエジソンを信じ抜き、疑問を否定せず一緒に考えて実験しながら伴走してその可能性を開花させたナンシーのように、子ども達一人ひとりに寄り添っていきたい。

またエジソンは電球の実用化の際20,000回の失敗をしたと言われていますが、それを指摘されたエジソンは「20,000回のデータを取っただけだ」と答えたそうです。目標の実現のための試行錯誤は失敗ではなく成功の種と捉えられる子どもを育みたい。

そんな想いを社名に込めています。

⬛︎問い合わせ先

サイト ▶︎ https://gifu-nancy.org

Mail ▶︎ info@gifu-nancy.org

TEL ▶︎ 070-8558-1474

（担当者名：住田涼）