Xactly、「ITreview Grid Award 2025 Fall」のインセンティブ管理ツール部門で「Leader」を受賞

インテリジェント・レベニュー・ソリューションのリーダーであるXactly（エグザクトリー）のインセンティブ報酬管理ソフトウェア「Xactly Incent（エグザクトリーインセント）」は、アイティクラウド株式会社主催「ITreview Grid Award 2025 Fall」のインセンティブ管理ツール部門で「Leader」を受賞しました。

「ITreview Grid Award 2025 Summer」に引き続き2期連続の受賞となります。

今回受賞をしたXactly Incentの新着導入事例を公開しております。

ハウスメーカー業界トップの成長率を支える報奨金制度に正確性と可視性を両立する仕組みを導入(https://xactly.co.jp/customer-stories/Ai-Koumuten)

◆Xactly Incent（エグザクトリーインセント）について

インセンティブ報酬制度をお持ちの企業様のインセンティブ計算管理を自動化できるツールです。煩雑なインセンティブ報酬計算と管理を、容易にかつミスなく運用できます。インセンティブ報酬管理ソリューション Xactly Incentは以下の点で営業組織を支援します。

- 複雑なインセンティブ報酬計算・管理の負担とスピードを低下させるプロセスの自動化- スプレッドシートによる手作業計算におけるエラーのリスクを排除- 報酬制度管理者、財務担当者、受給者など全ての関係者にオンデマンドかつリアルタイムの透明性を提供- インセンティブ報酬シナリオをモデル化し、インセンティブルール変更の影響を予測・試算し、営業を加速する最善なインセンティブプランを適用

【Xactly Incent概要説明資料】https://xactly.co.jp/resources/guides/top-use-cases-xactly-incent

【ITreviewの評価】https://www.itreview.jp/products/xactly-incent/reviews

◆ITreview Grid とユーザーの高満足度の称号である Leader とは

ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」では、集まったリアルユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ「ITreview Grid」を展開しています。

10月に発表された「ITreview Grid Award 2025 Fall」では、ITreviewに集まった約14.6万件のレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として表彰、バッジが発行されています。ITreviewのLeaderは、多くの利用者から支持を得ている証であり、名誉ある称号です。

なお、大企業や中堅企業、中小企業といった各企業規模のユーザーから高評価だった場合にも、大企業部門のLeader、中小企業部門のLeaderなどと称号が与えられています。

さらに、3年間連続でLeaderを取得している製品には「3年連続Leader」、5年間連続の製品には「5年連続Leader」のバッジが発行されております。絶え間なくユーザーレビューを収集しユーザーの声に耳を傾けつつ、評価され続けた製品が受賞しております。



アワードの詳細は下記専用ページもご参照ください。

URL：https://www.itreview.jp/award/2025_fall.html(https://www.itreview.jp/award/2025_summer.html)

Xactly Incentの受賞カテゴリ

インセンティブ管理ツール：https://www.itreview.jp/categories/incentive-management

・Xactlyについて

Xactly（エグザクトリー）は、企業の営業フォーキャスティング(売上予測）やインセンティブ報酬管理を支援するSaaSソリューションを提供するグローバルリーディングカンパニーです。『トップラインの成長』と『適切な報酬の分配』という持続的な事業成長の基盤の構築をXactlyのソリューションが支えます。Xactlyが提唱するインテリジェントレベニューの概念、そして今日のビジネス環境における最新の課題やトレンドに関する詳細な情報については、以下のリンクからアクセスしてご確認ください。https://www.xactly.co.jp/



