AIが最適な返信テンプレートを瞬時に提案。メール対応を自動化するAIエージェント『yaritori AI』が機能追加

Onebox株式会社

Onebox株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：奥村 恒太、以下：当社）は、メール対応を自動化するAIエージェント『yaritori AI』の機能アップデートを行いました。



今回のアップデートにより、AIエージェントが最適な返信テンプレートを瞬時に提案するようになりました。

■ 『yaritori AI』について詳しく知りたい方はこちら

サービス資料DL：https://yaritori.jp/download/(https://yaritori.jp/download/)

リリース背景

当社は、問い合わせ対応・顧客管理・一斉送信などフロントオフィス業務を効率化するメール起点のDXツール『yaritori（ヤリトリ）(https://yaritori.jp/)』を提供しています。

主なユーザーはフロントオフィス担当者（営業・カスタマーサポートなど）で、多種多様な問い合わせ対応をスピードと品質を両立しながら行っています。

一方で、こうした業務は、業務の再現性が高く反復的なタスクが多いことに加え、メールやドキュメントなどの非構造化データを扱うため、 生成AIを活用することによる改善余地も残っています。

そこで当社は、2025年6月に過去のメール履歴を参照し、適切な回答文を瞬時に生成することができるAIエージェント『yaritori AI(https://yaritori.jp/function/yaritori-ai/)』をリリースしました。

リリース以降も、製品マニュアルなどのナレッジを学習する機能や、役割・トーン＆マナーをカスタマイズできる機能など、継続的にアップデートを重ねており、今回新たに、AIエージェントが最適な返信テンプレートを瞬時に提案する新機能を追加しました。

アップデート内容

『yaritori AI』は、LLMと独自データ（メールデータやFAQ・ナレッジ）を活用し、適切な回答文を瞬時に生成するAIエージェントです。マルチエージェント構成とRAG（検索拡張生成）を採用し、精度の高いメール対応業務を完全遂行します。また、GmailやOutlookとワンクリックで同期し、すぐに利用できる点も特徴です。

今回新たにAIエージェントが、問い合わせメールを解析し、適切なテンプレートを3つ自動提案する機能を追加しました。

『yaritori』では、多くの企業が平均で約100件のテンプレートを登録し、日々の対応に活用していますが、数が増えるほど「どのテンプレを選ぶべきか」という新たな負担も生じてしまいます。

新機能により、たくさんのテンプレートの中から最適なテンプレートを探す手間が省け、さらなる業務の効率化を実現することが可能になりました。

■ 『yaritori AI』について詳しく知りたい方はこちら

サービス資料DL：https://yaritori.jp/download/(https://yaritori.jp/download/)

今後の展望

当社は、AIに仕事を「任せる」時代へ向けて、メール対応の完全自動化を目指したAIエージェントの開発強化を続けていきます。

直近のアップデートとして、AIエージェントの利用状況を可視化するレポート機能をリリース予定です。これにより、AIエージェントが文章を生成した回数や、生成文に対する評価を把握でき、業務への貢献度を定量的に確認できるようになります。

Onebox株式会社について

2020年3月創業のAI・DXスタートアップ企業です。AI・DXについての情報発信からツール提供まで一気通貫で実施しています。

■ 事業内容

1. メールDXツール『yaritori』

メール対応の効率化から始めるAI DXツールです。AIエージェントと協働し、問い合わせ対応・顧客管理・一斉送信などをワンストップで実行できます。

2. オンラインアシスタント『yaritori アシスト』

最先端のAI技術などを活用し、非コア業務の代行や業務プロセスの改善を実現するオンラインアシスタントサービスです。

3. 法人・ビジネスカード比較メディア『FUKUROU』

中小企業向けにAI・DXなどの最新テクノロジー情報を発信。法人・ビジネスカードの選び方を支援する比較メディアなどを運営しています。

■会社概要

会社名 ：Onebox株式会社

公式サイト：https://onebox.tokyo/

代表取締役：奥村 恒太

所在地 ：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目１０番８号 渋谷道玄坂東急ビル２階