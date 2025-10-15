ネットスプリング認証アプライアンスAXIOLE「パスキー対応版」発表

株式会社ネットスプリング

株式会社ネットスプリング（本社：東京都港区、代表取締役社長：西武 進）は、LDAPベースの認証アプライアンスサーバ「AXIOLE(R)（アクシオレ）」のパスキー対応版を発表します。本製品は全プラットフォーム向けにパスキー機能を実装した新バージョンをAXIOLE v1.25として提供を開始します。今回のリリースには先般リリースしたAXIOLE for Nutanix AHV版にも同様に提供されます。正式リリースは2025年11月27日を予定しています。

ネットスプリングのAXIOLEは、LDAP、RADIUS認証プロトコルに対応し、認証機能に特化したオールインワンの認証アプライアンスサーバ製品です。Active Directoryや他のLDAPサーバとの連携機能を標準実装するとともに、Shibboleth IdP、Google Workspace（旧Google Apps）およびMicrosoft Entra ID（旧Azure Active Directory）との外部連携機能をオプションで選択・追加が可能です。ハードウエアアプライアンス版のほかに、仮想アプライアンス版（Nutanix AHV版・VMware版）やクラウド版（Microsoft Azure版・Amazon AWS版）もラインアップされています。2006年末の製品初出荷以来、ネットワーク認証機能をコンパクトに提供する設計思想と、導入運用の容易性や安定性が支持され、大学・高専等、多数の高等教育研究機関で導入運用されてきました。近年では中堅規模以上の民間企業においても導入が進んでいます。

セキュリティ強化が求められる昨今、パスキーは強固で安全性の高い認証方式として多くの製品やサービスにおいて実装・提供が進んでいます。AXIOLEにおいても、2FAや多要素認証機能（MFA）の次世代の認証方式として、IdP（Shibboleth）へのログインおよびマイページ（ユーザWebUI）へのログインにパスキーを使用することができる機能として提供を開始します。FIDO2に準拠した仕様で、多くのブラウザーやデバイスに対応しています。



＜AXIOLEとパスキー(IdP認証時)の概略図＞

パスキー機能は既存のAXIOLE利用組織ユーザについては、新バージョンv1.25へのバージョンアップにて直ちに可能となります。また、AXIOLE IdP専用モデルの組織ユーザにおいても同様にパスキー機能が利用可能となります。既存の認証基盤を利用中のユーザにおいてもAXIOLE IdP専用モデルを追加導入して頂くことにより、同様に利用中の認証基盤に付加する（バックエンドの認証基盤と連携した）形態でパスキー機能を利用頂けます。

なお、新バージョンではAXIOLEのマイページ（ユーザWebUI）ログインに、IdP有償オプション未利用の組織ユーザにもパスキー機能を利用頂けます。

■AXIOLE v1.25の概要

☆パスキー機能対応

● AXIOLEのIdP認証時にパスキーの利用可能（Shibboleth IdP有償オプション要）

AXIOLE IdP専用モデルにおいても利用可能

● AXIOLEのユーザWebUI（マイページ）ログイン時にパスキー利用可能（無償）

● 対応ブラウザー：Chrome、Edge、Safari他

● 対応デバイス ：Android、iOS/iPadOS、Windows Hello他

☆Nutanix AHV版組込

● AXIOLE for Nutanix AHV版v1.24.5の機能を包含（別型番）

☆追加変更機能

● ログ関連機能追加 2FAログ関連、ユーザWebUIアクセスログ関連

● 詳細は各プラットフォームのリリースノートおよびマニュアルを参照下さい

☆その他多くの改善や修正適用

● 最新の必要なOSS等を適用

● 詳細は各プラットフォームのリリースノートを参照下さい

（注意）パスキー機能は今回のバージョンアップでライセンスユーザには無償で提供されます。

IdP認証時のパスキー認証にはShibboleth IdP有償オプションライセンスが必須です。

AXIOLE製品専用サイト：https://www.axiole.jp/

【参考1】 AXIOLEハードウエアアプライアンス版の特長・機能、およびオプション機能について

・LDAPベースの認証基盤を1Uのアプライアンス形態で提供

・スキーマ属性等DB設計が不要

・日本語WebUIベースの管理システムおよびエンドユーザ向け機能（マイページ）を提供

・RADIUSプロトコル（RADIUSプロキシー/eduroam）にも対応

・Active DirectoryとID同期が可能

・AXIOLE 2台による冗長構成が可能（HW版）

・「LDAPスキーマオプション」

- 汎用的なLDAP機能を組込提供（HW版のみ有償）

・「Google Workspace（旧Google Apps） 連携オプション」

- AXIOLEとGoogle Workspace間のID同期機能を組込提供（有償）

・「Shibboleth IdPオプション」

- ShibbolethのIdP連携機能（IdP V5対応）を組込提供（有償）

- SAMLを利用したMS365連携が可能

- 多要素認証機能（MFA）提供

- パスキー機能提供

・「Azure連携オプション」

- AXIOLEとMicrosoft Entra ID連携機能（旧Azure Active Directory）間のID同期機能を

組込提供（有償）



＜AXIOLE機能概要図＞

【参考2】 ネットスプリングのその他の主な製品

・ eFEREC（エンドポイントアクセス管理装置）

eFEREC製品専用サイト：https://www.eferec.jp/

・ SmartSignOn for eFEREC (スマートフォンアプリ)

SSO4F専用サイト：https://www.SmartSignOn.jp

【株式会社ネットスプリング 会社概要】

・本社所在地：東京都港区三田3-9-7 三田JEBL 8F

・代表者 ：代表取締役社長 兼 最高経営責任者 西武 進（にしたけ すすむ）

・設立 ：2000年3月

・資本金 ：2,000万円

・事業内容 ：ネットワーク関連独自製品の企画・開発・販売

・URL ：https://www.netspring.co.jp/

記載された会社名および製品名などは、該当する各社の商標または登録商標です。