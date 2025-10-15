ネットスプリング認証アプライアンスAXIOLE「パスキー対応版」発表
株式会社ネットスプリング（本社：東京都港区、代表取締役社長：西武 進）は、LDAPベースの認証アプライアンスサーバ「AXIOLE(R)（アクシオレ）」のパスキー対応版を発表します。本製品は全プラットフォーム向けにパスキー機能を実装した新バージョンをAXIOLE v1.25として提供を開始します。今回のリリースには先般リリースしたAXIOLE for Nutanix AHV版にも同様に提供されます。正式リリースは2025年11月27日を予定しています。
ネットスプリングのAXIOLEは、LDAP、RADIUS認証プロトコルに対応し、認証機能に特化したオールインワンの認証アプライアンスサーバ製品です。Active Directoryや他のLDAPサーバとの連携機能を標準実装するとともに、Shibboleth IdP、Google Workspace（旧Google Apps）およびMicrosoft Entra ID（旧Azure Active Directory）との外部連携機能をオプションで選択・追加が可能です。ハードウエアアプライアンス版のほかに、仮想アプライアンス版（Nutanix AHV版・VMware版）やクラウド版（Microsoft Azure版・Amazon AWS版）もラインアップされています。2006年末の製品初出荷以来、ネットワーク認証機能をコンパクトに提供する設計思想と、導入運用の容易性や安定性が支持され、大学・高専等、多数の高等教育研究機関で導入運用されてきました。近年では中堅規模以上の民間企業においても導入が進んでいます。
セキュリティ強化が求められる昨今、パスキーは強固で安全性の高い認証方式として多くの製品やサービスにおいて実装・提供が進んでいます。AXIOLEにおいても、2FAや多要素認証機能（MFA）の次世代の認証方式として、IdP（Shibboleth）へのログインおよびマイページ（ユーザWebUI）へのログインにパスキーを使用することができる機能として提供を開始します。FIDO2に準拠した仕様で、多くのブラウザーやデバイスに対応しています。
＜AXIOLEとパスキー(IdP認証時)の概略図＞
パスキー機能は既存のAXIOLE利用組織ユーザについては、新バージョンv1.25へのバージョンアップにて直ちに可能となります。また、AXIOLE IdP専用モデルの組織ユーザにおいても同様にパスキー機能が利用可能となります。既存の認証基盤を利用中のユーザにおいてもAXIOLE IdP専用モデルを追加導入して頂くことにより、同様に利用中の認証基盤に付加する（バックエンドの認証基盤と連携した）形態でパスキー機能を利用頂けます。
なお、新バージョンではAXIOLEのマイページ（ユーザWebUI）ログインに、IdP有償オプション未利用の組織ユーザにもパスキー機能を利用頂けます。
■AXIOLE v1.25の概要
☆パスキー機能対応
● AXIOLEのIdP認証時にパスキーの利用可能（Shibboleth IdP有償オプション要）
AXIOLE IdP専用モデルにおいても利用可能
● AXIOLEのユーザWebUI（マイページ）ログイン時にパスキー利用可能（無償）
● 対応ブラウザー：Chrome、Edge、Safari他
● 対応デバイス ：Android、iOS/iPadOS、Windows Hello他
☆Nutanix AHV版組込
● AXIOLE for Nutanix AHV版v1.24.5の機能を包含（別型番）
☆追加変更機能
● ログ関連機能追加 2FAログ関連、ユーザWebUIアクセスログ関連
● 詳細は各プラットフォームのリリースノートおよびマニュアルを参照下さい
☆その他多くの改善や修正適用
● 最新の必要なOSS等を適用
● 詳細は各プラットフォームのリリースノートを参照下さい
（注意）パスキー機能は今回のバージョンアップでライセンスユーザには無償で提供されます。
IdP認証時のパスキー認証にはShibboleth IdP有償オプションライセンスが必須です。
AXIOLE製品専用サイト：https://www.axiole.jp/
以上
【参考1】 AXIOLEハードウエアアプライアンス版の特長・機能、およびオプション機能について
・LDAPベースの認証基盤を1Uのアプライアンス形態で提供
・スキーマ属性等DB設計が不要
・日本語WebUIベースの管理システムおよびエンドユーザ向け機能（マイページ）を提供
・RADIUSプロトコル（RADIUSプロキシー/eduroam）にも対応
・Active DirectoryとID同期が可能
・AXIOLE 2台による冗長構成が可能（HW版）
・「LDAPスキーマオプション」
- 汎用的なLDAP機能を組込提供（HW版のみ有償）
・「Google Workspace（旧Google Apps） 連携オプション」
- AXIOLEとGoogle Workspace間のID同期機能を組込提供（有償）
・「Shibboleth IdPオプション」
- ShibbolethのIdP連携機能（IdP V5対応）を組込提供（有償）
- SAMLを利用したMS365連携が可能
- 多要素認証機能（MFA）提供
- パスキー機能提供
・「Azure連携オプション」
- AXIOLEとMicrosoft Entra ID連携機能（旧Azure Active Directory）間のID同期機能を
組込提供（有償）
＜AXIOLE機能概要図＞
【参考2】 ネットスプリングのその他の主な製品
・ eFEREC（エンドポイントアクセス管理装置）
eFEREC製品専用サイト：https://www.eferec.jp/
・ SmartSignOn for eFEREC (スマートフォンアプリ)
SSO4F専用サイト：https://www.SmartSignOn.jp
【株式会社ネットスプリング 会社概要】
・本社所在地：東京都港区三田3-9-7 三田JEBL 8F
・代表者 ：代表取締役社長 兼 最高経営責任者 西武 進（にしたけ すすむ）
・設立 ：2000年3月
・資本金 ：2,000万円
・事業内容 ：ネットワーク関連独自製品の企画・開発・販売
・URL ：https://www.netspring.co.jp/
記載された会社名および製品名などは、該当する各社の商標または登録商標です。