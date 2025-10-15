2025Ç¯11·î29Æü(ÅÚ)¡¢ ¹ñÏ¢¡Ö½÷À¤ËÂÐ¤¹¤ëË½ÎÏÅ±ÇÑ¹ñºÝ¥Çー¡×¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥»¥ß¥Êー¡ÖÃæ±û¥¢¥Õ¥ê¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Î½÷À¤È¾¯½÷¤ËÂÐ¤¹¤ëË½ÎÏ¤ò¤Ê¤¯¤¹¤¿¤á¤Ë¡×¤ò³«ºÅ¡£¸½ÃÏ¤«¤éºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
¹ñÏ¢¥¦¥£¥á¥óÆüËÜ¶¨²ñ¡ÊËÜÉô¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢Íý»öÄ¹¡§¶¶ËÜ¥Ò¥í»Ò¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö～UN WomenÆüËÜ¿Í¿¦°÷¤¬¸ì¤ë～Ãæ±û¥¢¥Õ¥ê¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Î½÷À¤È¾¯½÷¤ËÂÐ¤¹¤ëË½ÎÏ¤ò¤Ê¤¯¤¹¤¿¤á¤Ë¡×¤ÈÂê¤·¡¢2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡¢UN Women¡Ê¹ñÏ¢½÷Àµ¡´Ø¡ËÃæ±û¥¢¥Õ¥ê¥«¶¦ÏÂ¹ñ»öÌ³½ê¤ÎÃçµµÆàÊÝ»Ò»á¤ò¹Ö»Õ¤Ë¾·¤¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ ¥»¥ß¥Êー¤ò»²²ÃÈñÌµÎÁ¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËèÇ¯11·î25Æü¤Ï¡¢¹ñÏ¢¤¬Äê¤á¤ë¡Ö½÷À¤ËÂÐ¤¹¤ëË½ÎÏÅ±ÇÑ¹ñºÝ¥Çー¡×¤Ç¤¹¡£¹ñÏ¢¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤«¤é
¡Ö¿Í¸¢¥Çー¡×¤Î12·î10Æü¤Þ¤Ç¤ò¡Ö½÷À¤ËÂÐ¤¹¤ëË½ÎÏÅ±ÇÑ¤Î16Æü±¿Æ°¡×¤È¤·¤Æ¡¢½÷À¤ËÂÐ¤¹¤ëË½ÎÏ¤ÎÌäÂê¤Ø¤ÎÇ§¼±¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÃæ±û¥¢¥Õ¥ê¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤ËÃóºß¤¹¤ëUN WomenÃæ±û¥¢¥Õ¥ê¥«¶¦ÏÂ¹ñ»öÌ³½ê¤ÎÆüËÜ¿Í¿¦°÷¤ÎÃçµµÆàÊÝ»Ò»á¤¬¡¢¸½ÃÏ¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤ÆºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯ÈÇ¡ÖÀÊÌ¤Ë´ð¤Å¤¯Ë½ÎÏ¾ðÊó´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊGender-Based Violence Information
Management System¡ËÊó¹ð½ñ¡×¤Ï¡¢Ãæ±û¥¢¥Õ¥ê¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÈó¾ï¤Ë¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º®Íð¤·¤¿¼Ò²ñ¾ðÀª¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ÂÁ´¤òµá¤á¤Æ¿Í¡¹¤¬·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤ëÃæ¡¢½½Ê¬¤Ê°åÎÅ¤ä¶µ°é¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢½÷À¤ä¾¯½÷¤¿¤Á¤ÎÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ï¤È¤ê¤ï¤±º¤Æñ¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Ç¯´Ö22,107·ï¤â¤Î¥¸¥§¥ó¥Àー¤Ëµ¯°ø¤¹¤ëË½ÎÏ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½÷À¤Î¼±»úÎ¨25.8%¡¢¹ñ²ñµÄÀÊÀêÍÎ¨¤ï¤º¤«11.4%¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢½÷À¤¿¤Á¤¬¹½Â¤Åª¤ÊÉÔÊ¿Åù¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥§¥ó¥Àー¤Ë´ð¤Å¤¯Ë½ÎÏ¤ÎÁý²Ã¤¬¤¤¤«¤Ë¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö2023-2027 5¥öÇ¯ÀïÎ¬¡×¤Ë´ð¤Å¤¯Êñ³çÅª»Ù±ç¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢560¿Í¤Î½÷À¸õÊä¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¯¼£»²²Ã¤Ø¤Î¸¦½¤¡¢28,000·ï¤Î½ÐÀ¸¾ÚÌÀ½ñºîÀ®»Ù±ç¤Ê¤É¡¢UN WomenÃæ±û¥¢¥Õ¥ê¥«¶¦ÏÂ¹ñ»öÌ³½ê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
²È¤ä²ÈÂ²¤ò¼º¤Ã¤¿Èá¤·¤ß¤Ë²Ã¤¨¡¢ÌÀÆü¤ò¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤ÊËèÆü¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Ê¤¬¤éÄ¹¤¤´Ö²á¤´¤·¤Æ¤¤¿½÷À¤ä¾¯½÷¤¿¤Á¤Î¸½¾õ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê¶Áè¸å¤Î¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë½÷À¤Î¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¥á¥ó¥È¤Î½ÅÍ×À¤È¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊ¿ÏÂ¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤Æ»ä¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»²²Ã¤ÎÊý¡¹¤È¤È¤â¤Ë¹Í¤¨¤ëÍ±×¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ ¥»¥ß¥Êー ¥×¥í¥°¥é¥à³µÍ× ¡ä
¹Ö¡¡¡¡±é ¡§ ¡Ö～UN WomenÆüËÜ¿Í¿¦°÷¤¬¸ì¤ë～Ãæ±û¥¢¥Õ¥ê¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë½÷À¤ä¾¯½÷¤ËÂÐ¤¹¤ëË½ÎÏ¤ò¤Ê¤¯¤¹¤¿¤á¤Ë¡×
¹Ö¡¡¡¡»Õ ¡§¡¡ÃçµµÆàÊÝ»Ò»á¡¡
UN WomenÃæ±û¥¢¥Õ¥ê¥«¶¦ÏÂ¹ñ»öÌ³½ê ¿ÍÆ»¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÊ¬ÀÏ´±/¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×Ã´Åö
³« ºÅ Æü ¡§ 2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë 14:00 ～ 15:30
³«ºÅ·Á¼° ¡§¡¡Zoom¡¡¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ
»² ²Ã Èñ ¡§¡¡ÌµÎÁ¡Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤´´óÉÕ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ë
¿½¹þ¡ºÀÚ ¡§¡¡11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë18:00
¿½¹þÊýË¡ ¡§¡¡https://kokurenwomen20251129.peatix.com/¡¡¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¾åµ°Ê³°¤Ë¹ñÏ¢¥¦¥£¥á¥óÆüËÜ¶¨²ñ»öÌ³¶É¤Ø¤Î¥áー¥ë¤Ç¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Email ¡¡ : unwomennihon@adagio.ocn.ne.jp
¼ç¡¡ ºÅ ¡§ Ç§ÄêNPOË¡¿Í ¹ñÏ¢¥¦¥£¥á¥óÆüËÜ¶¨²ñ
¶¦¡¡ ºÅ ¡§ ¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ½÷À³Ø½¬ºâÃÄ
³«ºÅ¶¨ÎÏ ¡§ ¹ñÏ¢¥¦¥£¥á¥óÆüËÜ¶¨²ñÂçºå¡¢¹ñÏ¢¥¦¥£¥á¥óÆüËÜ¶¨²ñËÌ¶å½£¡¢¹ñÏ¢¥¦¥£¥á¥óÆüËÜ¶¨²ñÂ¿Ëà
¹ñÏ¢¥¦¥£¥á¥óÆüËÜ¶¨²ñÅìµþ¡¢¹ñÏ¢¥¦¥£¥á¥óÆüËÜ¶¨²ñ¤µ¤¯¤é
¡Ú ¹Ö»Õ¡§ ÃçµµÆàÊÝ»Ò¡Ê¤Ê¤«¤¬¤á¤Ê¤Û¤³¡Ë»á ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡UN WomenÃæ±û¥¢¥Õ¥ê¥«¶¦ÏÂ¹ñ»öÌ³½ê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿ÍÆ»¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÊ¬ÀÏ´±¡¿¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×Ã´Åö
ÊÆ¹ñCentralia College¤Ë¤Æ¹ñºÝÀ¯¼£³Ø³Ø»Î¹æ¡¢¾åÃÒÂç³ØÈæ³ÓÊ¸²½³ØÉô¤Ë¤Æ¹ñºÝ´Ø·¸³Ø³Ø»Î¹æ¡¢Dublin City University¤Ë¤Æ¹ñºÝ´Ø·¸³Ø½¤»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¡£ÊÆ¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¤ÎÌ±´Ö´ë¶È¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢¹ñºÝNGO¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤È¤·¤Æ¥ë¥ï¥ó¥À¤ä¥é¥ª¥¹¤Ë¤Æ¶ÐÌ³¡£¤½¤Î¸å¡¢ºß³°ÆüËÜ¹ñÂç»È´Û¤ä¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢UNRCO¡Ê¹ñÏ¢¾ïÃóÄ´À°´±»öÌ³½ê¡Ë¤Ë¤ÆÊ¿ÏÂ¹½ÃÛ¡¦¥¸¥§¥ó¥Àー´ØÏ¢¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¡£2024Ç¯11·î¤è¤êUN WomenÃæ±û¥¢¥Õ¥ê¥«¶¦ÏÂ¹ñ»öÌ³½ê¤Ë¶ÐÌ³¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥É¥Êー¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¡¢¥¸¥§¥ó¥Àー¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¿ÍÆ»»Ù±ç¡¦Éü¶½»Ù±ç¡¢½÷À¤Î¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¥á¥ó¥È¡¢Ë½ÎÏËÉ»ß¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñ¶âÄ´Ã£¤ª¤è¤Ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãUN Women¡Ê¹ñÏ¢½÷Àµ¡´Ø¡Ë¤È¤Ï¡¡https://www.unwomen.org/en¡ä
UN Women (¹ñÏ¢½÷Àµ¡´Ø)¤Ï¡¢½÷À¤Î¸¢Íø¡¢¥¸¥§¥ó¥ÀーÊ¿Åù¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î½÷À¤È¾¯½÷¤Î¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¥á¥ó¥È¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¥¸¥§¥ó¥ÀーÊ¿Åù¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñÏ¢¤Î¼çÆ³µ¡´Ø¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¡Ö¹ñÏ¢½÷À¤ÎÃÏ°Ì°Ñ°÷²ñ¡×¡ÊCSW¡Ë¤Î»öÌ³¶É¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤ÁUN Women¤Ï¥¸¥§¥ó¥Àー³Êº¹¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î½÷À¤È¾¯½÷¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊ¿Åù¤ÊÀ¤³¦¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢Ë¡Î§¡¢À©ÅÙ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÊÑ³×¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¹ñÀ¯ÉÜ¡¢½÷À±¿Æ°¡¢Ì±´Ö¥»¥¯¥¿ー¤È¤ÎÏ¢·È¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¹ñÏ¢Á´ÂÎ¤È¤Î¶¨Ä´¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢
UN Women¤ÏÁ°¿Ê¤ò±ÊÂ³Åª¤ÊÊÑ²½¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¡¢·ÐºÑÅª¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¥á¥ó¥È¡¢Ë½ÎÏ¤«¤é¤Î¼«Í³¡¢¿ÍÆ»»Ù±ç³èÆ°¤ª¤è¤Ó½÷À¡¦Ê¿ÏÂ¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡ÊWPS¡Ë¤Î4¤Ä¤ÎÊ¬Ìî¤Ç½÷À¤È¾¯½÷¤Î¤¿¤á¤ËÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£UN Women¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤â¡¢½÷À¤È¾¯½÷¤Î¸¢Íø¤òÀ¤³¦¤Î¿ÊÊâ¤ÎÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥¸¥§¥ó¥ÀーÊ¿Åù¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î»Å»ö¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤½¤Î¤â¤Î¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡ãÇ§ÄêNPOË¡¿Í ¹ñÏ¢¥¦¥£¥á¥óÆüËÜ¶¨²ñ¤È¤Ï https://www.unwomen-nc.jp/¡ä
UN Women¤È¾µÇ§¶¨Äê¤ò·ë¤Ö1¹ñ1°Ñ°÷²ñ¤Î¹ñÆâ°Ñ°÷²ñ¤Ç¤¹¡£UN Women ¤Î¤¿¤á¤Ë´óÉÕ¤òÊç¤ëÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¤ÎÌ±´Ö¸ø¼°»Ù±çÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£UN Women¤ÎÍýÇ°¤äÀ¤³¦¤Î½÷À¤È¾¯½÷¤Î¸½¾õ¡¦²ÝÂê¤ò¼Ò²ñ¤Ë¹Êó¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Êç¶â¡¦´óÉÕ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¡£À¤³¦¤Î½÷À¤È¾¯½÷¤¬¤½¤Î²ÄÇ½À¤ò¤Ò¤é¤¡¢´õË¾¤ÎÌ¤Íè¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢UN Women¤Î³èÆ°¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¹ñÏ¢ ¡Ö½÷À¤ËÂÐ¤¹¤ëË½ÎÏÅ±ÇÑ½µ´Ö¡×¤È¤Ï¡ä
¹ñÏ¢¤¬Äê¤á¤ë¡Ö½÷À¤ËÂÐ¤¹¤ëË½ÎÏÅ±ÇÑ¥Çー¡×¤Ç¤¢¤ë11·î25Æü¤«¤é12·î10Æü¤Î¡Ö¿Í¸¢¥Çー¡×¤Þ¤Ç¤ò
¡Ö½÷À¤ËÂÐ¤¹¤ëË½ÎÏÅ±ÇÑ¤Î16Æü±¿Æ°¡×¤È¤·¤Æ¡¢ËèÇ¯¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½÷À¤È¾¯½÷¤Ø¤ÎË½ÎÏ¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¹ÔÆ°¤·¤è¤¦¤È¡¢À¤³¦Ãæ¤¬¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥«¥éー¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ËÀ÷¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£º£¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÊ¶Áè¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤è¤ë¼«Á³ºÒ³²¡¢¿©ÎÈÉÔÂ¡¢¿Í¸¢¿¯³²¤¬½÷À¤ËÂÐ¤¹¤ëË½ÎÏ¤ò°²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡¢¥¹¥Èー¥¥ó¥°¤Ê¤É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤äICT¤¬½õÄ¹¤¹¤ëË½ÎÏ¤¬¿Ê²½¤·³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´íµ¡²¼¡¢À¤³¦¤Î150¤òÄ¶¤¨¤ëÃÄÂÎ¤¬¡¢UN Women¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö½÷À¤ËÂÐ¤¹¤ëË½ÎÏÅ±ÇÑ¹ñÏ¢¿®Â÷´ð¶â¡×¤Î½õÀ®¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£