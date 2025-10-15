¡Ú¥»¥ß¥Êー¥ì¥Ýー¥È¡ÛÂç´Ý¾¾ºä²°É´²ßÅ¹¡¦¥Ä¥®¥¹¥Æ¡¦CGO¥É¥Ã¥È¥³¥à¤Î3¼Ò¤¬³«ºÅ¡ª¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡¦¥á¥¿¥Ðー¥¹¡¦¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥®¥ã¥ë¤ÇÁÏ¤ë¼¡À¤Âå¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Í¤¨¤ë¥»¥ß¥Êー¥ì¥Ýー¥È¤ò¸ø³«
³ô¼°²ñ¼ÒÂç´Ý¾¾ºä²°É´²ßÅ¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§½¡¿¹ ¹ÌÆó¡¢°Ê²¼¡¢Âç´Ý¾¾ºä²°É´²ßÅ¹¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥Ä¥®¥¹¥Æ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶¶ËÜ ¤æ¤¡¢°Ê²¼¡¢¥Ä¥®¥¹¥Æ¡Ë¡¢¹çÆ±²ñ¼ÒCGO¥É¥Ã¥È¥³¥à¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¡§ÁíÄ¹ ¥Ð¥Ö¥êー¡ÊÃÝÌî Íý¹á»Ò¡Ë¡¢°Ê²¼¡¢CGO¥É¥Ã¥È¥³¥à¡Ë¤Ï¡¢ËÜÇ¯7·î¤è¤ê¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò³èÍÑ¤·¤Æ´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³«È¯¡¢¿Íºà³«È¯»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¶ÈÌ³Äó·È¤ò³«»Ï¤·¡¢9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë½ÂÃ«QWS CROSS PARK¤Ë¤Æ¡ÖNextWave Japan Forum～¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡¦¥á¥¿¥Ðー¥¹¡¦¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥®¥ã¥ë¤ÇÁÏ¤ë¼¡À¤Âå¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Í¤¨¤ë～¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÍ»¹ç¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ÆÈ¼«IP¤ò³è¤«¤·¤¿»ö¶È³«È¯¡¦Æ°²èÀ©ºî¡¦¿Íºâ¸¦½¤¤ÎºÇ¿·»öÎã¤Î¾Ò²ð¤Ê¤É¡¢¥»¥ß¥Êー¤ÎÆâÍÆ¤ò¥ì¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¡Û
¥Æー¥Þ¡§¤Ï¤¸¤á¤Ë～Äó·È¤Î¼ñ»Ý¤È¼ÂÀÓ～
ÅÐÃÅ¼Ô¡§Âç´Ý¾¾ºä²°É´²ßÅ¹ DX¿ä¿ÊÉô ÉôÄ¹ ²¬ºê Ï©°×
Âç´Ý¾¾ºä²°É´²ßÅ¹ DX¿ä¿ÊÉô ÉôÄ¹ ²¬ºê Ï©°×
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤ÏÂç´Ý¾¾ºä²°É´²ßÅ¹¤Î²¬ºê¤è¤êº£²ó¤ÎÄó·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢3¼Ò¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇSNS¤äÆ°²èÀ©ºî¤Ç¶¨¶È¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢³Æ¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ò·ë½¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê²ÝÂê¤Ë¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·Äó·È¤Ë»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¡£Â³¤¤¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥®¥ã¥ë¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡¦¥¢¥Ð¥¿ー¤È¤¤¤Ã¤¿¥«¥ë¥Á¥ãーIP¤ò´ë¶È¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÊ¸²½¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬¶¦¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¹¥½Û´Ä¤òÌÜ»Ø¤¹Äó·È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÎÄó¼¨¤È¡¢ÀïÎ¬Î©°Æ¤«¤é»ö¶È·×²è¡¢À©ºî¡¦ÇÛ¿®¡¢ÈÎÇä¡¢¿Íºâ°éÀ®¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹³µÍ×¤ò¾Ò²ð¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¿¥¤¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¼Â»Ü¤Ç¤Ï¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¤ä¹â¤¤Íè¾ì¼ÔËþÂÅÙ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤ÊIP¤¬¿·µ¬»ö¶È¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢³¤³°¤Ç¤âÀ®²Ì¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÊÀµ¼°Ì¾¾Î¡§NextWave Japan -Japan Pop Culture Marketing Forum in Thailand 2025¡Ë¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢¥¿¥¤ºß½»¤Î¿Íµ¤YouTuber TJ¤µ¤ó¤¬¸ø¼°¥ì¥Ýー¥¿ー¤òÌ³¤á¤¿¾Ò²ðÆ°²è¤Ç¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://www.youtube.com/watch?v=vrnfJKsj3aA
¡Ú¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó£±.¡Ê»ö¶È³«È¯¡Ë¡Û
¥Æー¥Þ¡§ÆüËÜÈ¯¡ªÉ´²ßÅ¹¡ß¥¢¥¤¥É¥ë¡ß¥®¥ã¥ë ¥æ¥Ëー¥¯IP¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ö¶È³«È¯¤È¤Ï
ÅÐÃÅ¼Ô¡§Âç´Ý¾¾ºä²°É´²ßÅ¹ DX¿ä¿ÊÉô ÉôÄ¹ ²¬ºê Ï©°×¡¿¥Ä¥®¥¹¥Æ ¼èÄùÌò ºù ¤Î¤É¤«¡¿CGO¥É¥Ã¥È¥³¥à ÁíÄ¹ ¥Ð¥Ö¥êー
º¸¤«¤é¡¢CGO¥É¥Ã¥È¥³¥à ÁíÄ¹ ¥Ð¥Ö¥êー¡¢¥Ä¥®¥¹¥Æ ¼èÄùÌò ºù¤Î¤É¤«
É´²ßÅ¹¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿´ë²è¡¦À©ºî¡¦Ê¬ÀÏ¤Î±¿ÍÑÎÏ¤Ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¥®¥ã¥ë¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤¤¤Ã¤¿¥«¥ë¥Á¥ãーIP¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âç´Ý¾¾ºä²°É´²ßÅ¹¤Ï¼«¼Ò¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤ª¤«¤¿¤Ù¡×¡ÖWAZA Studio¡×¤Î¼ÂÀÓ¤ä¡¢Åçº¬¸©¹¾ÄÅ»Ô¤ÎÅÁÅý·ÝÇ½¡¦ÀÐ¸«¿À³Ú¤ò¥á¥¿¥Ðー¥¹²½¤·¤¿»öÎã¤Î¾Ò²ð¡£¥Ä¥®¥¹¥Æ¤Ï¥¹¥Ýー¥Ä¥¸¥à¡¦¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¤È¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥³¥é¥Ü»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¡¢´ë²è³«È¯ÎÏ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£CGO¤Ï¡Ö¥®¥ã¥ë¼°¥Ö¥ì¥¹¥È(R)¡×¤ä¡Ö¥®¥ã¥ë¼°¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿È¯ÁÛÅ¾´¹¤È¥¹¥Ôー¥É¼ÂÁõ¤Î»öÎã¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¼ò¥áー¥«ーÆîÉôÈþ¿Í¤È¤Î¥³¥é¥ÜÆüËÜ¼ò¡ÖYUICHU¡×¤ä»¥ËÚ»Ô¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¡£¤³¤ì¤é¤òÄÌ¤¸¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤ÊIP¤ä¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁØ¤Ø¤ÎÀÜÅÀÁÏ½Ð¤ä³¦·¨¾ÃÈñ¤Î²ÄÇ½À¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó£².¡ÊÆ°²è¥µー¥Ó¥¹¡Ë¡Û
¥Æー¥Þ¡§Æ°²èÀ©ºî¤Î¥ê¥¢¥ë―´ë²è¡ß¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡¦±é½Ð¡¢2¿Í¤Î»Å³Ý¤±¿Í¤¬¸ì¤ëÉñÂæÎ¢
ÅÐÃÅ¼Ô¡§Âç´Ý¾¾ºä²°É´²ßÅ¹ DX¿ä¿ÊÉô ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー»ö¶È ¥êー¥Àー ÂçÀî ¾°µ×¡¿CGO¥É¥Ã¥È¥³¥à ¥®¥ã¥ë¼°¥Ö¥ì¥¹¥È(R) »ö¶ÈÉôÄ¹ ·ó kira¡ùmeki ŽÌŽ§ŽÝŽÀŽ½ŽÃŽ¨Ž¯Ž¸ ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー ¥Ï¥é¥ß
¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¡§¥Ä¥®¥¹¥Æ ¼èÄùÌò ºù ¤Î¤É¤«
Âç´ÝÇßÅÄÅ¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ìÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢ZÀ¤Âå¤Î¼ã¼ê¼Ò°÷¤¬¹Í¤¨¤¿ºÅ»ö¡ÖÊ¿À®¤È¤¤á¤Å¸¡×¤òÂêºà¤Ë¡¢Æ°²èÀ©ºî¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¾Ò²ð¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡ÖÊ¿À®¥ì¥È¥í¡×¥Öー¥à¤¬¤¢¤ê¡¢É´²ßÅ¹¤È¤·¤Æ¼ãÇ¯ÁØ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤«¤éSNSÈ¯¿®¤¬°ÍÍê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À©ºî¤Ç¤Ï¡¢Âç´Ý¾¾ºä²°É´²ßÅ¹¤¬Á´ÂÎ¤òÅý³ç¤·¡¢¥®¥ã¥ëÊ¸²½¤äY2K¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÃÎ¸«¤ÏCGO¥É¥Ã¥È¥³¥à¤¬Êä´°¡£¥¬¥ó¥°¥í¥®¥ã¥ë¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥á¥¤¥¯ºÆ¸½¤Ê¤ÉºÙÉô¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ÎÄÉµá¡£¤µ¤é¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤ò½Å»ë¤·¤¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿ÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢·ë²ÌSNS¤ÇUGC¤¬³È»¶¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÌÜÉ¸¤ËÂÐ¤·¤ÆÍè¾ì¼Ô¿ô122¡óÁý¡¢ÊªÈÎÇä¾å195¡óÁý¤Ë´óÍ¿¡£¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò³è¤«¤·¤¿Æ°²è¤¬¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Î´¶¾ð¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢É´²ßÅ¹¤ÎÀ®²Ì¤Ë·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º¸¤«¤é¡¢CGO¥É¥Ã¥È¥³¥à ¥®¥ã¥ë¼°¥Ö¥ì¥¹¥È(R)»ö¶ÈÉôÄ¹ ·ó kira¡ùmeki ŽÌŽ§ŽÝŽÀŽ½ŽÃŽ¨Ž¯Ž¸ ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー ¥Ï¥é¥ß¡¢Âç´Ý¾¾ºä²°É´²ßÅ¹ DX¿ä¿ÊÉô ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー»ö¶È ¥êー¥Àー ÂçÀî ¾°µ×
¡Ú¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó£³.¡Ê¿Íºâ¥µー¥Ó¥¹¡Ë¡Û
¥Æー¥Þ¡§ÉÔ³Î¼Â¤Ê»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯― ¥«¥ë¥Á¥ãー¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿Íºâ¸¦½¤
ÅÐÃÅ¼Ô¡§CGO¥É¥Ã¥È¥³¥à ÁíÄ¹ ¥Ð¥Ö¥êー¡¿¥Ä¥®¥¹¥Æ ¿Íºà³«È¯¥Áー¥à ÇÐÍ¥¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー °Ëß· ·ÃÈþ»Ò
¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¡§Âç´Ý¾¾ºä²°É´²ßÅ¹ DX¿ä¿ÊÉô ÉôÄ¹ ²¬ºê Ï©°×
º¸¤«¤é¡¢¥Ä¥®¥¹¥Æ ¿Íºà³«È¯¥Áー¥à ÇÐÍ¥¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー °Ëß· ·ÃÈþ»Ò¡¢CGO¥É¥Ã¥È¥³¥à ÁíÄ¹ ¥Ð¥Ö¥êー¡¢Âç´Ý¾¾ºä²°É´²ßÅ¹ DX¿ä¿ÊÉô ÉôÄ¹ ²¬ºê Ï©°×
3¼Ò¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¹Ô¤¦¥«¥ë¥Á¥ãー¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¿Íºâ¸¦½¤¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âç´Ý¾¾ºä²°É´²ßÅ¹¤Ï¡¢DX¿Íºâ°éÀ®¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹´ðÁÃÍý²ò¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡£CGO¥É¥Ã¥È¥³¥à¤Ï¡Ö¥®¥ã¥ë¼°¥Ö¥ì¥¹¥È(R)¡×¤ò±þÍÑ¤·¡¢Â¿ÍÍÀ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¡¢ÁÈ¿¥¤Î³èÀ²½¤äÈ¯ÁÛÅ¾´¹¤òÂ¥¤¹¸¦½¤¤òÅ¸³«¡£¥Ä¥®¥¹¥Æ¤Ï±é·à¤Îµ»Ë¡¤ò³èÍÑ¤·¡¢¸½ÌòÇÐÍ¥¤ò¸ò¤¨¤¿ÂÎ¸³·¿¥ïー¥¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÈó¸À¸ì¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î½ÅÍ×À¤òÂÎ´¶¤µ¤»¡¢Áê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤ÄÎÏ¤òÍÜ¤¦¸¦½¤¤òÄó¶¡¡£¼õ¹Ö¼Ô¤ÎÀ¼¤â¾Ò²ð¤·¡¢¼ÂÌ³¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥ê¥¢ÁªÂò¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Êó½·¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯Æ¯¤±¤ë´Ä¶¡×¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¸¦½¤¤¬¸Ä¿Í¤ÈÁÈ¿¥ÁÐÊý¤ËÍ¸ú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¡¢Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËÂç´Ý¾¾ºä²°É´²ßÅ¹ ²¬ºê¤è¤ê¡¢¡Ö½¾Íè¤ÎÉ´²ßÅ¹¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤òÀ©ºî¤·¤¿¤ê¡¢¥®¥ã¥ë¤È¤¤¤¦¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò³è¤«¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤äÇÐÍ¥¤Ê¤É¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÎÏ¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡¢²æ¡¹3¼Ò¤ÎÎÏ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ËÏ¢·È¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î³¤³°¿Ê½Ð¤ò»Ù±ç¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÉ½¸½ÊýË¡¤¬À¤³¦¤Î¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡×¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤ê¡¢²ñ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
