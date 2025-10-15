「かく」喜びを届ける筆記具開発ラボより「SAKURA craft_lab 010」を新発売！

株式会社サクラクレパス

株式会社サクラクレパス（本社：大阪府大阪市 代表取締役社長：西村彦四郎 以下「サクラクレパス」）は2025年11月中旬より、回転式単色ゲルインキボールペン「SAKURA craft_lab 010」を発売いたします。

「SAKURA craft_lab 010」は、“不均衡の美学。”をコンセプトとした、ハンマートーン塗装による凸凹感のある表情豊かなボディが特長のボールペンです。ハンマートーン塗装の不均一で無骨な質感のデザインを引きたてる、ハンマートーンシルバー・グレー・チャコールの3種類のボディカラーをラインアップいたしました。頭冠には、丁寧に削り出されたサクラのマークとその周囲に広がる波紋の模様、およびローレット加工を施し、細部までこだわり抜いた1本です。

SAKURA craft_lab(R)︎(サクラクラフトラボ)について

サクラクレパスは1921年の創業時より「教育・文化に貢献すること」を社是に掲げて「色彩による豊かな暮らし」を求め、クレパス(R)︎やクーピー(R)︎などの世の中にない革新的な技術や商品を生み出してきました。かいていてワクワクする、もっていてドキドキする、子どものころの無邪気な気持ちを思い起こさせ、いつまでもペンを走らせていたくなる。そんな大人の筆記具を生み出したいと考え生まれたのが「SAKURA craft_lab」です。「SAKURA craft_lab」は大人に「かく」喜びを届ける筆記具開発ラボとして、大人の感性を刺激する筆記具をお届けします。

＜仕様＞

・回転式単色ゲルインキボールペン

・軸色：3SKU

ハンマートーンシルバー、ハンマートーングレー、ハンマートーンチャコール

・ボール径：0.5mm

・サイズ：全長 約130mm / 軸径 約11mm

・重量：約30g

・レフィル：R-LGB05A

・インキ色：標準搭載-ブラック

別売-ブルーブラック、ボルドーブラック、グリーンブラック、ブラック、ブラウンブラック、漆黒

・価格：13,200円(税抜価格12,000円)

別売レフィル(替え芯)：「漆黒」のみ 275円(税抜価格 250円)

それ以外は 220円(税抜価格 200円)

ハンマートーン塗装による凹凸感のある表情豊かなデザイン無骨な質感に映える洗練された3カラーカメラのダイヤルのようなローレット削り出しのサクラマークと周囲に広がる波紋の模様