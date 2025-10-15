彫刻のように優美なフォルム　-ラ・クポール

スウォッチ グループ ジャパン株式会社（ラドー事業部）

ルネッサンス建築の曲線的なドームからインスパイアされた名前を持つ「La Coupole(ラ・クポール)」は、エレガントなデザインを体現するタイムピース。時計であると同時にジュエリーのような存在感を

放ち、独特の流れるような美しさを備えています。

1987年に初めて発表されたアイコニックなクポールシリーズの最新作は、その名の由来となった

イタリア風のクーポラ（円形ドーム）を美しく表現したデザインへ生まれ変わりました。

特徴的な丸みを帯びたエッジ・トゥ・エッジのサファイアクリスタルが、このモデルの個性を際立たせています。まるでガラスの球体を切り出したかのように、クリスタルは内側と外側の両面に優雅な

カーブを描いています。

製造に極めて高い精度と技術を要するこのサファイアクリスタルが文字盤全体を覆うことで、機能的なパーツでありながら、同時にドラマチックで彫刻的な美しさをもつデザインへと昇華しています。

しなやかでシームレスな美しさ

クリスタルの縁に施されたメタライゼーション仕上げが、その美しさをさより一層際立たせています。

この仕上げは、金属蒸着とフォトリソグラフィーを組み合わせた高度で複雑なプロセスによって実現

されており、この複雑かつ高度な技術によって、見る者の好奇心をかき立てる、非常に魅力的な外観が生み出されています。

新しいラ・クポールのケースは、従来のステンレススチールからハイテクセラミックへとアップ

グレードされ、ブレスレットもハイテクセラミックと装飾的なスチールパーツで構成されています。

ケースがまるでブレスレットの中に浮いているように見えるデザインは、イタリアの偉大な建築物に

見られるドームやアーチを支える柱を思わせ、このタイムピースの構造的な美しさと存在感を高めて

います。

ダイアルの中央からはラッカーで描かれた波模様が放射状に広がり、11個の輝くダイヤモンドイン

デックスが6時位置の日付窓とともに、見る者の視線を惹きつけます。

日付窓の上にプリントされた「jubile」の文字は、ジュエリーウォッチとしての価値を象徴し、

ファセットカットされたリュウズはダイアルの波模様を巧みに反映しています。

ケース径31mmのコンパクトなサイズは、細い手首の方や時計をジュエリーのように楽しみたい

すべての方にお勧めのモデルです。

装いを華やかに彩る贅沢さ

この芸術的なタイムピースは、4つの魅力的なデザインで展開されます。

ブラック×シルバー

まず、ポリッシュ仕上げのブラックハイテクセラミックとポリッシュ仕上げのステンレススチール装飾を組み合わせたブラックとシルバーのモデルは、ロジウムカラーの針が映えるクラシックで洗練された印象です。

プラズマ×ローズゴールドブラウン×ローズゴールドホワイト×ローズゴールド

次に、光沢感のあるグレートーンにメタリックなローズゴールドの装飾を施したポリッシュ仕上げの

プラズマハイテクセラミックモデルは、スタイリッシュでモダンな印象を与えます。

鮮やかなブラウンにローズゴールドのメタライゼーションを施したポリッシュ仕上げのブラウンハイテクセラミックタイプは温かみのあるエレガントな表情を見せ、輝くようなホワイトにローズゴールドのメタライゼーションが施されたポリッシュ仕上げのホワイトハイテクセラミックモデルは、洗練された華やかさが際立ちます。

いずれのデザインもローズゴールドの装飾パーツを備え、それぞれ異なる個性と贅沢な華やかさを表現しています。

それぞれのモデルが独自の贅沢さを表現しており、肌の色や髪の色、服装との組み合わせによって、

好みや印象はさまざまに変化することでしょう。

しかし、その魅力は見た目の美しさにとどまりません。

ラ・クポールはハイテクセラミック製であるため、非常に軽量で快適な着け心地を実現しています。

また、サファイアクリスタルと同様に傷のつきにくい素材でもあります。

内部には、PreciDriveテクノロジーを備えたラドー キャリバーR218 クオーツムーブメントを搭載しており、年間誤差はわずか±10 秒という驚異的な精度を誇ります。

この美しいコレクションは、ラドーの伝統と革新、そして21世紀のスイス時計製造技術の粋が融合した象徴的な存在であり、「マスター・オブ・マテリアル」の名にふさわしい一品です。

LA COUPOLE （ラ・クポール)Ref no.R22243703Ref no.R22241703Ref no.R22242703Ref no.R22240703

ムーブメント

ラドーキャリバーR218、クォーツ、8石、3針、6時位置に日付表示、PreciDriveテクノロジー搭載

ケース

R22243703

ポリッシュ仕上げブラックハイテクセラミックケース、ポリッシュ仕上げとサンドブラスト仕上げを

施したステンレススチール製ケースバック、ファセットカットを施したポリッシュ仕上げステンレス

スチール製リュウズ、ドーム型球面サファイアクリスタル、5気圧（50m）防水

R22241703

ポリッシュ仕上げプラズマハイテクセラミックケース、ポリッシュ仕上げとサンドブラスト仕上げを

施したローズゴールドカラーPVDステンレススチール製ケースバック、ファセットカットを施した

ポリッシュ仕上げローズゴールドカラーPVDステンレススチール製リュウズ、

ドーム型球面サファイアクリスタル、5気圧（50m）防水

R22242703

ポリッシュ仕上げブラウンハイテクセラミックケース、ポリッシュ仕上げとサンドブラスト仕上げを

施したローズゴールドカラーPVDステンレススチール製ケースバック、ファセットカットを施した

ポリッシュ仕上げローズゴールドカラーPVDステンレススチール製リュウズ、

ドーム型球面サファイアクリスタル、5気圧（50m）防水

R22240703

ポリッシュ仕上げホワイトハイテクセラミックケース、ポリッシュ仕上げとサンドブラスト仕上げを

施したローズゴールドカラーPVDステンレススチール製ケースバック、ファセットカットを施した

ポリッシュ仕上げローズゴールドカラーPVDステンレススチール製リュウズ、

ドーム型球面サファイアクリスタル、5気圧（50m）防水

メタライゼーション

R22243703 ブラック、シルバー

R22241703 グレー、ローズゴールド

R22242703 ブラウン、ローズゴールド

R22240703 ローズゴールド

ダイアル

R22243703

ブラックラッカー仕上げによる波模様、ダイヤモンド11個、110/115、Top Wesselton、VS-SI G、

フルカット、0.061カラット、「Rado」「jubile」シルバーロゴプリント

R22241703

ブラウンラッカー仕上げによる波模様、jubileのプリント、ダイヤモンド11個、10/115、

Top Wesselton、VS-SI G、フルカット、0.061カラット、

「Rado」「jubile」 ローズゴールドロゴプリント

R22242703

ブラウンラッカー仕上げによる波模様、jubileのプリント、ダイヤモンド11個、10/115、

Top Wesselton、VS-SI G、フルカット、0.061カラット、

「Rado」「jubile」 ローズゴールドロゴプリント

R22240703

シルバーラッカー仕上げによる波模様、イヤモンド11個、110/115、Top Wesselton、VS-SI G、

フルカット、0.061カラット、「Rado」「jubile」 グレーロゴプリント

針

R22243703 ロジウムカラー

R22241703 ローズゴールド

R22242703 ローズゴールド

R22240703 ローズゴールド

ブレスレット

R22243703

ポリッシュ仕上げステンレススチール、ポリッシュ仕上げブラックハイテクセラミック、

ポリッシュ仕上げステンレススチール製3つ折れ式バックル

R22241703

ポリッシュ仕上げローズゴールドPVDステンレススチール、ポリッシュ仕上げプラズマハイテク

セラミック、ポリッシュ仕上げローズゴールドPVDステンレススチール製3つ折れ式バックル

R22242703

ポリッシュ仕上げローズゴールドPVDステンレススチール、ポリッシュ仕上げブラウンハイテク

セラミック、ポリッシュ仕上げローズゴールドPVDステンレススチール製3つ折れ式バックル

R22240703

ポリッシュ仕上げローズゴールドPVDステンレススチール、ポリッシュ仕上げホワイトハイテク

セラミック、ポリッシュ仕上げローズゴールドPVDステンレススチール製3つ折れ式バックル

サイズ 31.0 x 35.5 x 8.4 mm（W x L x H）

価格

R22243703 473,000円(税込)

R22241703 490,600円(税込)

R22242703 490,600円(税込)

R22240703 490,600円(税込)

