待望の再登場!!『無職転生 ～異世界行ったら本気だす～』よりエリス・ボレアス・グレイラット 水着Ver.1/7スケールフィギュアが絶賛予約受付中!!

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下 KADOKAWA）は、「“手に取れる”新しい物語」をコンセプトとしたフィギュアブランド「KDcolle（KADOKAWAコレクション）」の新作アイテムとして、『無職転生 ～異世界行ったら本気だす～』より「エリス・ボレアス・グレイラット」の予約受付を、カドスト、キャラアニ.com、ebtenなどで開始いたしました。本フィギュアの予約締切は2025年11月5日（水）を予定しています。

大人気TVアニメ『無職転生 ～異世界行ったら本気だす～』より、緩やかなウェーブを描く鮮やかな真紅の髪が特徴的な「エリス・ボレアス・グレイラット」が水着姿でフィギュア再販売です！

本フィギュアは【CAworksオリジナルデザイン】となり、他では見られない水着姿で登場。

ネコミミフードを大きくはためかせ、駆け寄ってくる水着姿の「エリス」を躍動感あふれる造形し、健康的な身体はこだわりを持って再現しました！水着デザインもオリジナルですので、そちらにも注目！！

他では見られない水着姿の「エリス」をぜひお手元でお楽しみください。



※本製品は今回の再生産に伴い、パッケージのリニューアル、JAN、品番、価格が変更となっております。



詳細は、「KDcolle（KADOKAWAコレクション）公式サイト(https://kdcolle.kadokawa.co.jp/)」をご覧ください。またカドスト、キャラアニ.com、ebtenでは予約開始となっておりますのでお見逃しなく！

・カドスト（https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302506000715/）

・キャラアニ.com（https://www.chara-ani.com/details.aspx?prdid=B25901518）

・ebten（https://ebten.jp/p/4550687039122）

CAworks『無職転生 ～異世界行ったら本気だす～』 エリス・ボレアス・グレイラット 水着Ver.

・仕様：ABS&PVC製塗装済み完成品

・スケール：1/7スケール

・全高：全高：約250mm

・制作：CAworks

・発売元：KADOKAWA

・販売元：グッドスマイルカンパニー

・価格：20,900円（税込）

・予約締切日：2025年11月5日（水）

・お届け時期：2026年3月予定

【権利表記】

フィギュアの写真を一緒にご掲載いただける際は、下記権利表記の記載をお願いいたします。

(C)理不尽な孫の手/MFブックス/「無職転生」製作委員会

■CAworks（しーえーわーくす）とは

～ワクワクを超えたドキドキをお届け！～

「CAworks」とは、KADOKAWAが贈る新生フィギュアブランド！

愛情たっぷりなフィギュア、みんなが見たことのないフィギュアで、ワクワクを超えたドキドキをお届けします！