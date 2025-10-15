ハロウィンを盛り上げよう！「Party of Monsters-PANDORA remix-」11月発売のアルバム「KIINA.」から、本日先行配信スタート！

日本コロムビア株式会社

氷川きよし 約4年ぶりとなる全曲オリジナル楽曲収録のアルバム『KIINA.』から

「Party of Monsters-PANDORA remix-」が、本日より先行配信スタートした。

原曲は、氷川きよし with t.komuro 名義で今年の6月にリリースされた作品で、

小室哲哉がプロデュースを手掛けた、歌いだしの「Pa Pa Pa Party of Monsters Monsters Monsters 」が耳に残るテクノ色の強いダンスチューン。

氷川がアーティストとして新たな音楽的挑戦を見せた楽曲として大きな話題を呼んでいる。

本日配信された「Party of Monsters -PANDORA remix-」は、小室哲哉と浅倉大介によるユニット・PANDORAから、浅倉大介がリミックスを手がけた。PANDORAは、TM NETWORKとしてデビュー以来40年以上にわたり日本の音楽シーンを牽引してきた小室哲哉と、TM NETWORKのサポートメンバー時代にその才能を見出され、音楽的能力を開花させた浅倉大介によるプロジェクトだ。小室の卓越したメロディセンスと、浅倉の緻密かつ先鋭的なプログラミングが融合し、未来的でドラマティックな音世界を描き出す。今回のリミックスでは、原曲が持つエネルギッシュな世界観をそのままに、リズムとビートを大胆に再構築。氷川の艶やかなボーカルがPANDORAサウンドの中で新たな光を放ち、刺激的で高揚感あふれる仕上がりとなっている。

また、ハロウィンシーズン に合わせて“パーモン”の愛称で親しまれる本作のSNSキャンペーンも同時開催中。

「#パーモン選手権」のハッシュタグをつけて感想や動画を投稿しファン同士で盛り上がれる内容となっている。

その他にも、氷川のコンサート会場では10月限定で“パーモン・ハロウィンパネル”が会場のロビーで展開されている他、１０月１７日（金）大分県・iichikoホールから“パーモンぬい（キイナちゃん人形）”が販売スタートする予定となっている。

この秋を盛り上げるハロウィン・ダンスチューンとして、ぜひ「Party of Monsters-PANDORA remix-」をチェックしてほしい。

＜ハロウィン企画！パーモン選手権(“Party of Monsters” SNSシェアキャンペーン)開催中！＞

対象：TikTok/Instagram

期間：２０２５年１０月１日～１０月３１日２３:５９まで

詳細はコロムビア・氷川きよし＋KIINA.特設サイトをご覧ください。

https://columbia.jp/artist-info/hikawa/info/91723.html

【配信リリース情報】

氷川きよし

10月15日(水)デジタル配信

Party of Monsters-PANDRA remix-

作詩・作曲：小室哲哉 編曲：浅倉大介

COKM-46083

https://HikawaKiyoshi.lnk.to/PoM_PANDORA

【アルバム情報】

タイトル：『KIINA.』

発売日：2025年11月19日（水）

初回限定盤（CD＋DVD） 品番：COZP-2300～2301 \5,500(tax in)

DVD収録内容：「白睡蓮」MV、「白睡蓮」MVメイキング映像、「BE THE LIGHT」MV、「BE THE LIGHT」MVメイキング映像

通常盤（CD） 品番：COCP-42606 \3,500 (tax in)

【収録内容】

M1. OVERTURE ～ music unites the world ～

M2. 暴れ海峡

M3. 薔薇 VOLCANO

M4. Party of Monsters

M5. はじまり

M6. デキヤシナイ

M7. 白睡蓮

M8. ラ・マスカレイド

M9. ハニカムシステム

M10. BE THE LIGHT

M11. 自鳴琴

B.T. Party of Monsters-PANDORA remix-

※曲順内容が変更になる場合がございます。

日本コロムビア・氷川きよし特設サイト

https://columbia.jp/hikawa/

氷川きよしオフィシャルホームページ

https://www.kiizna.co.jp/

PANDORA （Tetsuya Komuro × Daisuke Asakura）

1984年にTM NETWORKとしてデビューからキャリア40周年を超え、日本音楽シーンにおけるシンセサイザー/デジタルミュージックの匠、稀代のヒットプロデューサーである小室哲哉。

シンセサイザーの開発者からキャリアをスタート、そしてTM NETWORKのサポートメンバー時より小室哲哉がその才能を見出し、音楽的能力を世に開花させた浅倉大介。

このシンセサイザー/デジタルミュージックの巨星とも呼べる2人がタッグを組むユニット ＜PANDORA＞ の箱が2025年、再び開いた。

氷川きよし

９月6日生まれ 福岡県出身

2000年2月2日22歳で日本コロムビアより「箱根八里の半次郎」でデビュー。

その年の音楽賞の新人賞を総なめ。第51回NHK紅白歌合戦に初出場し、以来2024年まで24回出場。

2006年には第48回日本レコード大賞で「一剣」にて大賞を受賞。

2008年には紅白歌合戦の大トリをつとめた。

アニメ「ドラゴンボール超」の主題歌「限界突破×サバイバー」で大ブレイク。

圧巻の歌唱力とビジュアル、人を包み込む人間性で、老若男女問わず、幅広い年齢層のファンを持つ、歌謡界の傾向を大きく変えた存在。

2025年6月に、「ゲゲゲの鬼太郎 私の愛した歴代ゲゲゲ」のエンディングテーマ、小室哲哉プロデュースの「Party of Monsters」、9月には作詞家生活55年を迎える松本隆が作詞を手掛けた「白睡蓮」をリリース。

現在、全国コンサートツアー「KIYOSHI HIKAWA＋KIINA. Concert Tour 2025 ～KIINA’S LAND～」を開催中。

2026年全国4都市をまわる劇場公演「氷川きよし特別公演」開催予定。

【Official Instagram】 https://www.instagram.com/kiina_kiyoshi_hikawa/

【KIYOSHI HIKAWA＋KIINA. Concert Tour 2025 ～KIINA’S LAND～】

【終了】5月8日(木) ウェスタ川越（埼玉) / 開演 15:00

【終了】5月9日(金) ウェスタ川越（埼玉）/ 開演 15:00

【終了】 5月22日(木) 福岡市民ホール（福岡） / 開演 17:00

【終了】 5月23日(金) 福岡市民ホール（福岡） / 開演 13:00

【終了】 6月3日(火) 大宮ソニックシティ（埼玉） / 開演17:00

【終了】 6月4日(水) 大宮ソニックシティ（埼玉） / 1部 開演13:00・2部 開演17:00

【終了】 7月15日(火) ロームシアター京都 （京都）/ 開演17:00

【終了】 7月17日(木) 神戸国際会館 こくさいホール（兵庫）/ 開演 17:00

【終了】 7月18日(金) 神戸国際会館 こくさいホール（兵庫） / 開演 14:00

【終了】 9月4日(木) LINE CUBE SHIBUYA（東京） / 開演18:00

【終了】 9月5日(金) LINE CUBE SHIBUYA （東京） / 1部 開演13:00・2部 開演17:00

【終了】10月1日(水) 上野学園ホール（広島） / 開演18:00

【終了】10月2日(木) 上野学園ホール（広島） / 開演14:00

10月17日(金) iichikoグランシアタ (大分) / 開演17:00

10月19日(日) 熊本城ホール（熊本） / 開演17:00

10月23日(木) 相模女子大学グリーンホール（神奈川） / 開演17:00

10月24日(金) 相模女子大学グリーンホール（神奈川） / 1部 開演13:00・2部 開演17:00

11月5日(水) 仙台サンプラザホール（宮城） / 開演17:00

11月18日(火) 愛知芸術劇場 (愛知) / 開演17:00

11月19日(水) 愛知芸術劇場 (愛知) / 1部 開演13:00・2部 開演17:00

11月23日(日) フェスティバルホール（大阪） / 開演:17:00

11月24日(月祝) フェスティバルホール（大阪） / 1部 開演:13:00・2部 開演:17:00

チケット代：全席指定\10,000-(税込)※未就学児入場不可

詳細はコンサートツアー特設ホームページをご覧ください。

https://kiyoshihikawa.com/feature/concerttour_2025

【レギュラーRADIO】

文化放送 「氷川きよし ～KII NIGHT～」 10月1日（水）午後8時05分スタート！

https://www.joqr.co.jp/qr/program/kiina/