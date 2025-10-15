『INFINITE 15TH ANNIVERSARY CONCERT LIMITED EDITION THE MOVIE』11/19特別先行上映・11/21～期間限定公開決定のお知らせ

Elles Films株式会社

2010年にデビューし、キャッチーな楽曲とシンクロ率99.9％とも言われる一糸乱れぬダンスパフォーマンスでワールドワイドな人気を誇る韓国発の6人組ボーイズグループINFINITE（インフィニット）のデビュー15周年を記念したコンサート映画 『INFINITE 15TH ANNIVERSARY CONCERT LIMITED EDITION THE MOVIE』 の日本公開が決定！Elles Films株式会社が配給いたします。

INFINITEの日本デビュー日である11/19（水）に特別先行上映を行い、11/21（金）より期間限定公開を予定しております。

今年2月には、日本・横浜ぴあアリーナMMにて 「2024 - 2025 INFINITE 15th ANNIVERSARY CONCERT “LIMITED EDITION”」 を2日間開催。動員数は延べ2万人に達し、デビュー15周年を迎えた今でも衰えない人気と圧倒的な存在感を見せつけ、日本での高い注目度を改めて証明したばかりです。

そうした彼らの勢いをさらにスクリーンで体感できるのが、本作 『INFINITE 15TH ANNIVERSARY CONCERT LIMITED EDITION THE MOVIE』 。2024年12月にソウル・KSPO DOMEで開催されたワールドツアー「LIMITED EDITION」ソウル公演の模様を完全収録。この映画でしか見られない舞台裏映像やボリュームたっぷりのメンバーのインタビュー映像も加わり、15周年の記録を鮮やかに刻む特別な一本となっています。

ライブ映像では、韓国的な要素を取り入れた迫力の演出で観客を圧倒した「追撃者」、世界中のINSPIRIT（※INFINITEのファンダムネーム）からの熱いリクエストを受けて初披露された「AIR」、そしてメンバーが心血を注いで準備したそれぞれのソロステージなど見どころが満載。劇場ならではの大スクリーンと迫力のサウンドを通じて、会場を埋め尽くした熱気と感動を追体験できるのは、本作ならではの醍醐味！15周年を迎えたINFINITEがINSPIRITに贈った特別な時間を、再び体感することができます。

▼日本版予告編▼日本版ポスター、予告編が解禁！

日本公開決定にあわせて予告編映像とメインポスターも解禁！予告編では、華やかなパフォーマンス映像に加えて、メンバーのコメントが織り交ぜられており、本編への期待を大きく膨らませる内容となっております。ポスターにはステージ上で光り輝く6人の姿と、デビューから15年を経て一層成熟した表情が描かれおり、ペンライトの光に包まれた客席とともに映し出されるそのビジュアルは、INFINITEとINSPIRITが築き上げてきた歴史と特別な絆を象徴するものとなっています。

▼ムビチケの発売と特典が解禁！

この度、ムビチケカードとオンラインムビチケの販売が10月24日より決定いたしました。ムビチケカード特典は数量限定のメンバー6人のランダムトレーディングカード、オンラインムビチケの特典は日本版ポスターのオリジナル壁紙となっております。

販売サイトなどの詳細情報は公式HPのニュースをぜひチェックしてください！

※11/21（金）の一般公開公開より使用可能となります。

▲ムビチケ特典のランダムトレカサンプル画像

華麗なパフォーマンス、圧倒的な歌声、そして6人の真摯な想いが詰まった本作。10代でデビューした彼らが全員30代となった今も夢と音楽を追い続け、常にそばで支えてきたINSPIRITと共に歩んだ15年の軌跡は、これからも途切れることなく続いていきます。 日本公開の詳細情報は、今後順次発表予定ですので、ぜひご注目ください。

作品情報

タイトル：『INFINITE 15TH ANNIVERSARY CONCERT LIMITED EDITION THE MOVIE』

監督：ソンソク

出演：INFINITE（キム・ソンギュ、チャン・ドンウ、ナム・ウヒョン、イ・ソンヨル、エル、イ・ソンジョン）

公式HP：infinite15th-movie.jp 本映画公式X：https://x.com/infinite15movie