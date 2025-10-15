悩める幹事さん必見！専門コンシェルジュが会場探しを無料でお手伝い! 予約発生は前年比2倍と大きく飛躍『ＯＺの宴会予約』サービス

スターツ出版株式会社

コロナ禍が落ち着き、リアルな交流機会が再び増加。そんな中、仕事の合間をぬって、会場探しに当日の運営、支払いまで任されるのが、幹事。希望人数や予算、飲み放題付きか、マイクの準備はあるか…等々、ワガママ条件をかなえて多岐にわたるタスクをこなす幹事は悩みがいっぱい！スターツ出版株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：菊地修一）が運営する情報サイト「OZmall（オズモール）」（会員数450万人）は、そんな悩める幹事お助けする20名以上の宴会や貸切パーティなどの会場が予約できる「OZの宴会予約」を展開しております。

■ＯＺの宴会予約サービス：https://www.ozmall.co.jp/restaurant/party/

■ＯＺの少人数高級店貸切サービス：https://www.ozmall.co.jp/restaurant/kashikiri/shoninzu/

【OZの宴会予約、単月の予約発生は前年比2.39倍増】

OZの宴会予約は、2025年9月で前年比2.39倍と増加傾向。特に10月以降は忘年会・新年会シーズンに合わせ、予約とともにコンシェルジュへの問い合わせが急増。

【バリエーション豊富な会場は1700件以上！】

法人利用ニーズに対応し、会場ラインナップを拡充。昨年12月の時点で約1,000件だった会場数は、2025年10月現在で1,748件に。多数のラインナップの会場には、カジュアルに楽しめるレストランから、格式高いホテルのラグジュアリーな宴会場まで。プロジェクターや音響・照明などプロ仕様の設備が充実した人気のパセラグループや、美しい景色を眺めながら非日常の宴会を楽しめる屋形船やクルーズ会場など、特別感あふれる空間も、紹介対象店舗として新たに登場。

【 幹事の「困った」を、オフィスで解決。】

10月13日（月）より、就業時間帯にリーチしたオフィス内広告で「OZの宴会予約」紹介動画の放映を開始。働くビジネスパーソンの日常に寄り添いながら、幹事を任された社員をお助け。これからスタートする忘新年会、クリスマス会などの会場探しは「OZの宴会予約」をご利用ください。

■オフィスサイネージの紹介動画はこちらから https://youtu.be/M-awHUo0qwg

■ OZmall（オズモール）とは https://www.ozmall.co.jp/

「OZmagazine（オズマガジン）」 のWEB版として1996年にスタート。独自の編集力を活かした特集記事や、憧れのホテル・高級レストラン・ ヘアサロンなどの贅沢なプランがお得に予約できるプレミアム予約サービスを掲載。ユーザーを“かけがえのない女友達”と考えたコンセプト展開で、会員450万人の支持を得ています。

