黒川想矢、初のカレンダー発売決定！ 写真家・川島小鳥氏による全カット“フィルム撮り下ろし”
株式会社ハゴロモ（本社：東京都千代田区、代表：橘壮太郎）は、『黒川想矢2026カレンダー』を2025年12月6日より発売いたします。
写真：川島小鳥
・初のカレンダー出版
映画『怪物』や『国宝』で観る者の心を震わせた黒川想矢。
そんな彼が満を持して挑んだ初のカレンダーがついに登場します。
撮影を手がけたのは、数々の俳優・アーティストを温かく切り取ってきた写真家・川島小鳥氏。その繊細な眼差しと、少年から青年へと成長していく黒川想矢の“16歳になる今”を、全カットフィルムカメラで撮り下ろしました。
・中面ページを特別に一部公開
1月ページ
4月ページ
・発売記念！カレンダーお渡し会開催
初のカレンダー発売を記念し、黒川想矢本人が登壇するお渡し会の開催が東京と大阪で決定！
黒川想矢と “一対一で直接会える” 初の機会が実現。お見逃しなく。
■東京会場
・開催日：2025/12/14（日）12:00～
・会場：渋谷キューズ スクランブルホール
・応募受付：https://tower.jp/article/feature_item/2025/10/15/3001
■大阪会場
・開催日：2026/1/18（日）12:30～
・会場：TOWER RECORDS梅田NU茶屋町店
・応募受付：https://teket.jp/186/58906
■応募受付期間：10/17（金）19:00 ～ 11/3（月）23:59
・オリジナル特典付きカレンダーも予約受付中！抽選でサイン入りも！
カレナビ楽天店では、オリジナル特典付きカレンダーの予約を受付中。
カレナビYahoo！店では、期間内に予約頂くとサイン入りカレンダーが当たるキャンペーンも実施。
この機会をお見逃しなく。
■カレナビ楽天店
https://item.rakuten.co.jp/calenavi/26-0329r/
■カレナビYahoo!店
https://store.shopping.yahoo.co.jp/calenavi/26-0329y.html
【黒川想矢プロフィール】
2009年生まれ、埼玉県出身。
5歳から芸能活動をスタートし、映画『怪物』（23）で第66回ブルーリボン賞新人賞、第47回 日本アカデミー賞新人俳優賞などを受賞。映画『国宝』『この夏の星を見る』(25)でTAMA映画賞最優秀新進男優賞を受賞。
主な出演作はドラマ『からかい上手の高木さん』（24）、映画『【推しの子】 The Final Act-』（24）、映画『アフター・ザ・クエイク』（25）などがある。
【商品概要】
仕様：A5ヨコサイズ - 14枚
価格：3,630円（税抜3,300）
発売開始予定日：2025年12月6日（土）
株式会社ハゴロモ
本社所在地：東京都千代田区内神田1-10-8
代表取締役：橘 壮太郎
事業内容：
・店舗資材の製造・管理・配送
・店舗セキュリティの提案・販売
・各種イベント企画
・アーティストカレンダーの企画・制作・販売
・キャラクターグッズの企画・制作・販売
設立：1967年（昭和42年)7月31日
お問い合わせ：https://www.hagoromo.com/contact/form.html
【関連サイト】
■株式会社ハゴロモ
カンパニーサイト《https://www.hagoromo.com/》
■ハゴロモ＠カレンダー部 X(旧Twitter)
＠hagoromo_cl《https://twitter.com/hagoromo_cl》