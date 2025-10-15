チェックアウト・ドットコム、Microsoft Azureとの連携で決済パフォーマンスを強化

Checkout株式会社

デジタル決済プラットフォームを提供するCheckout.com（チェックアウト・ドットコム）（本社：英国ロンドン、創業者兼CEO：ギヨーム・プセ）は、2025年10月7日、Microsoft社と複数年にわたる戦略的な技術連携を開始したことを発表しました。本件は、エンタープライズ企業に最適化された当社の決済基盤を、より高速・安全・拡張性の高いものへと引き上げ、デジタル経済における「信頼」を一層強化する取り組みです。

- Microsoft Azureの採用により、グローバル規模で決済処理の高速化・安定化・セキュリティ強化を実現- Intelligent Acceptance（承認率最適化） の継続学習により、ネットワーク全体で改善効果を即時に共有し、承認率向上・コスト削減・収益機会の拡大に貢献- エージェント型コマース（AIが検索・比較・購買を代行）の到来を見据え、次世代の決済体験を共同で推進

Azureのエンタープライズ向けクラウド基盤を活用することで、Checkout.comは世界各地の企業・加盟店に向けて、これまで以上に高速で、安全かつ安定した決済の提供が可能になります。eBay、ASOS、Vinted、Pinterest、Klarna など、グローバルに展開するブランドの成長を、信頼性の高い技術で支えていきます。

また、当社のAIエンジンは各取引をリアルタイムで学習し、最適化された承認ロジックをIntelligent Acceptanceをご利用のすべての加盟店に提供します。これにより、承認率の向上・コストの削減・売上機会の拡大を同時に実現します。さらに両社は、AIエージェントが消費者に代わって購買を行う「エージェント型コマース」の普及を見据え、今後のデジタル経済に必要とされる高信頼な決済インフラを共同で整備していきます。

Checkout.com 最高技術責任者（CTO）マリアーノ・アルベラのコメント

「Microsoft社と連携し、Azureを当社の基幹システムに採用できることを大変嬉しく思います。Azureは高度な機械学習機能を備え、クラウドのあらゆる層に“信頼”を組み込んできた存在です。両社の“絶え間ないイノベーション”へのコミットメントにより、加盟店は現在の成長を加速できるだけでなく、AIエージェントが購買を代行する時代にも、安心して新しいモデルに挑戦できます。」

Microsoft Financial Services Global Head of Paymentsタイラー・ピチャックのコメント

「AIによる革新が止まらない決済分野において、MicrosoftとCheckout.comの協業は、世界の加盟店に対する決済性能を一層引き上げます。英国発の急成長フィンテックであるCheckout.comのグローバル展開を支援できることを誇りに思います。」

チェックアウト・ドットコムについて

チェックアウト・ドットコム（Checkout.com）は、デジタル経済を支える数千の企業に決済サービスを提供しています。当社のデジタル決済ネットワークは145以上の通貨に対応し、世界中で年間数十億件の取引を処理しています。

柔軟性と拡張性のあるテクノロジーにより、決済成功率の向上、処理コスト削減、不正対策を支援し、決済を企業の収益性の向上につなげます。ロンドンに本社を置き、世界19拠点にオフィスを構えるチェックアウト・ドットコムは、ソニー、Alibaba、Docusign、Uber Eats、GEヘルスケア、Wise、Remitly、Sainsbury's、Financial Times、といった世界のトップ企業と取引を行っています。

詳細は www.checkout.com/ja-jp/(https://www.checkout.com/ja-jp/) （日本語サイト）をご参照ください。