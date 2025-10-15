WOWOWが手掛ける、エンターテインメントに特化したEC サイト「WOWOW百貨店」 がグランドオープン！

株式会社WOWOW

株式会社WOWOW（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 山本 均、以下「WOWOW」）は、2025年10月15日（水）に、ECサイト「WOWOW百貨店」をグランドオープンしました。

当社は、2025年5月に発表した中期経営計画（2025-2029年度）において、エンターテインメントの領域をさらに拡げ、「会員の日常に"夢中"を提供する企業」への進化を目指しています。新たなECサービスである「WOWOW百貨店」は、その中核を担う取り組みの一つとなります。

「WOWOW百貨店」は、「人生を楽しむ大人のための百貨店」をストアコンセプトに掲げ、映画・スポーツ・音楽・オリジナルドラマといった当社が放送・配信するコンテンツに連動した限定商品はもちろん、生活に彩りを添えるライフスタイルグッズも取り揃えます。お客さまに「WOW！」という驚きと楽しさを感じていただけるような、心を動かす逸品のラインナップ拡充に努めてまいります。

また、機能面ではWOWOWのWEBアカウントとの連携が可能となり、お客さまのご加入状況や視聴履歴に応じた商品レコメンドも行なえるようになります。これにより、WOWOWのサービスをより多層的にお楽しみいただけます。

これからは、エンターテインメントを映像で楽しんだ後に、その余韻を"モノ"として暮らしの中に取り入れる。そのような体験が、WOWOWのサービスを通じて実現します。

■「WOWOW百貨店」概要

名称：WOWOW百貨店

ストアコンセプト：人生を楽しむ大人のための百貨店

キャッチコピー："あなたの暮らしに物語を"

URL：https://dept.wowow.co.jp/

オープン日：2025年10月15日（水）

＜商品名（写真左から）＞

・『スター・ウォーズ』 ブラックシリーズ フォースＦＸ ライトセーバー オビ＝ワン・ケノービ

・【メモラビリア】マイク・タイソン EVERLAST RED AUTOGRAPH BOXING GLOVES NO INSCRIPTION

・レディー・ガガ（LADY GAGA）ユニコーンロゴTシャツ【U/MUSIC】

・【下鴨茶寮×カネシメ高橋水産】冷凍コラボおせち二段 ※受注商品につき、12月下旬のお届け予定

以上