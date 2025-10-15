【PAUL ＆ JOE】ブランドを象徴する猫モチーフやクリザンテーム（西洋菊の一種）の花柄を取り入れた秋の新作ルームウェア、パジャマを発売。

荒川株式会社

荒川株式会社(本社：京都府京都市/代表取締役社長：荒川慶一)は、フランス発の人気ブランド「PAUL ＆ JOE（ポール ＆ ジョー）」のルームウェア秋の新作コレクションを、2025年9月下旬より順次発売しております。本コレクションは、PAUL ＆ JOEルームウェア公式サイト及び全国の取り扱い店舗で購入可能です。

PAUL ＆ JOEルームウェア公式サイト：https://arakawa-roomwear.com(https://arakawa-roomwear.com)

PAUL & JOEのアイコン猫、ヌネットとジプシーが仲良くお座りした愛らしいプリントのパジャマが新登場

ピンク

身生地は綿主体のなめらかな薄手のストレッチジャージーを使用し、リラックスできる心地いい肌ざわりです。トップスの裾はラウンドカットで、さりげない可愛さをプラス。 セットのパンツはブランドを象徴するクリザンテーム（西洋菊の一種）の花柄をあしらい、華やかで女性らしい印象に。おうち時間を特別に彩る一着です。

ブルー

ヌネットジプシーwithクリザンテーム天竺パジャマ

価格：13,750円（税込）

サイズ：M・L

カラー：ピンク・ブルー

https://arakawa-roomwear.com/c/women/w_all-item/pjr130-53200

ブランドを象徴するクリザンテーム（西洋菊の一種）柄で大人っぽく上品な印象のパジャマが新登場。

ピンク

大人っぽいとろみのある天竺素材で仕立てた、前開きパジャマセットです。 背後のギャザーや前後差を活かしたシルエットが、リラックス感の中にも可愛らしさを演出します。 ブランドを象徴するクリザンテーム（西洋菊の一種）をゴールドで縁取り、大人っぽく上品な印象に。 おうちでのリラックスタイムを華やかに彩る、着心地もデザインもこだわったアイテムです。

ブルー

クリザンテーム スムースパジャマ

価格：13,750円（税込）

サイズ：Mのみ

カラー：ピンク・ブルー

https://arakawa-roomwear.com/c/women/w_all-item/pjr167-53200

軽くて暖かいモコモコ素材(モールヤーン)でクリザンテーム柄のルームウェアが新登場。

ピンク

ふんわり軽やかな着心地の秋のモコモコアイテムです。トップスのフロントにはブランドロゴを中心に、まわりをアイコンのクリザンテーム(西洋菊の一種）柄で囲んだ華やかなデザイン。 袖口にはフワフワの糸のラインをあしらい、女の子らしい可愛さをプラスしました。 パンツのウエストはゴム仕様で、快適な履き心地。裾口にはフワフワの糸のラインが入り、女の子らしい可愛さも楽しめます。 とても軽くて暖かく、お部屋でのリラックスタイムやおうち時間を心地よく彩る一着です。

ネイビー

クリザンテームモールヤーンニットプルオーバー

価格：8,580円（税込）

サイズ：M-L

カラー：ピンク・ネイビー

https://arakawa-roomwear.com/c/women/w_all-item/pjr132-53225

クリザンテームモールヤーンニットパンツ

価格：7,480円（税込）

サイズ：M-L

カラー：ピンク・ネイビー

https://arakawa-roomwear.com/c/all-item/pjr133-53227

「PAUL & JOE」ならではのアイコン猫“ヌネット”とドット柄がちりばめられた、着心地抜群のパジャマが新登場。

レッド

とろみのある艶やかな綿レーヨンサテンで仕立てた、着心地抜群の大人パジャマ。 「PAUL & JOE」ならではのアイコン猫“ヌネット”とドット柄がちりばめられ、遊び心あふれるデザインに。 カラーは秋冬に映えるシックな赤と紺。リラックスタイムもぐっと華やかにしてくれる、贅沢な一着です。

ネイビー

ヌネットとドット サテンパジャマ

価格：13,200円（税込）

サイズ：M・L

カラー：レッド・ネイビー

https://arakawa-roomwear.com/c/women/w_all-item/pjr126-53100

赤いリボンをつけた愛らしい“ヌネット”がお座りしたキュートなプリントスウェットが新登場。

ピンク

軽やかなミニ裏毛の生地を使用した季節を問わず着られるうれしいアイテム。 トップスはふんわりパフスリーブがガーリーな雰囲気を演出してくれます。 フロントには、赤いリボンをつけた愛らしい“ヌネット”がお座りしたキュートなプリント。 大好きなヌネットといつも一緒にいるような気分になれる、PAUL & JOEならではのとびきり可愛い一枚です。

パンツはリラックス感のある履き心地で調整可能なドローストリング付き。 裾には6cm幅の切り替えラインを入れ、シンプルながらも立体感のある仕上がりに。 フロントに「PAUL & JOE」のロゴが入った、ブランドらしさを感じるディテールです。

ネイビーグレー

赤リボンヌネットプリント パフスリーブ スウェットトップス

価格：7,150円（税込）

サイズ：M-L

カラー：ピンク・ネイビー・グレー

https://arakawa-roomwear.com/c/all-item/pjr127-53225

ＰＡＵＬ＆ＪＯＥ ロゴ スウェットパンツ

価格：7,150円（税込）

サイズ：M-L

カラー：ピンク・ネイビー・グレー

https://arakawa-roomwear.com/c/all-item/pjr128-53227

【メンズ】さりげない猫のアクセントがきいたオールシーズン活躍するスウェットが新登場。

ブラック

軽くて薄手のスウェット素材で仕立てた、オールシーズン活躍するアイテムです。トップスはシンプルなデザインながら、左胸のワッペンが大人っぽさをプラス。 衿ぐりにはトリコロールのテープをあしらい、さりげないアクセントに。 パンツはウエストはゴム仕様でリラックス感のある履き心地。軽やかで着心地がよく、カジュアルに外出する時にも、おうち時間にもぴったりの一着です。

グレー

【メンズ】ヌネットワッペン ミニ裏毛プルオーバー スウェットトップス

価格：7,700円（税込）

サイズ：M・L

カラー：ブラック・グレー

https://arakawa-roomwear.com/c/men/m_tops/pjr227-53225

【メンズ】ヌネットワッペン ミニ裏毛 スウェットパンツ

価格：7,700円（税込）

サイズ：M・L

カラー：ブラック・グレー

https://arakawa-roomwear.com/c/all-item/pjr228-53227

発売情報

発売日：2025年9月下旬より販売開始

販売チャネル：

PAUL ＆ JOEルームウェア公式サイト：https://arakawa-roomwear.com

ZOZOTOWN：https://zozo.jp/shop/arakawaonlineshop/

取り扱い店舗：https://arakawa-roomwear.com/contents/shop-list

今後の展開

PAUL & JOEルームウェアの世界観をより多くのお客様に知っていただけるよう、ブランドに共感いただけるセレクトショップや百貨店を中心に、取り扱い店舗を順次拡大してまいります。ファッションやライフスタイルに敏感な方々の日常に寄り添い、ギフトシーンや自分へのご褒美としても選んでいただけるブランドを目指してまいります。