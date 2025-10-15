やさしい音で眠りを育む。新発想のホワイトノイズスピーカー『LULLME』‐ラルミー‐がColuluから新発売

株式会社orivance

株式会社orivanceが展開するベビー・キッズ用品ブランド「コルル（Colulu）」から、ホワイトノイズスピーカー「LULLME（ラルミー）」が発売されました。赤ちゃんが泣き止まず、眠れない夜を過ごすのは決して珍しいことではありません。そんな時に寄り添ってくれるのが、この商品です。「音のチカラ」で赤ちゃんを安心させ、親子に静かな夜と穏やかな朝を提供します。LULL＝「あやす」、ME＝「わたし」→「わたしをあやして」という意味があります。

ラルミーの特長

“泣き止み”から“深い眠り”へ繋ぐ。ラルミーの特長

■ 22種類のサウンドを収録

ホワイトノイズや小鳥のさえずり、子守唄まで。シーンに合わせて選べる充実のラインナップ。

■ 録音機能で“世界にひとつの子守唄”

ママ・パパの声やお気に入りの音を録音して再生可能で“そばにいる”安心感を赤ちゃんに届けます。

■ 一晩中使える長時間再生

最大30時間の連続使用が可能で、夜通し赤ちゃんの眠りをサポートします。

■直感的に分かりやすい立体ボタン

簡単操作で、手元が見づらい夜間でも安心です。

■ 持ち運びやすいコンパクト設計

ベビーベッド、寝室、外出先でも活躍し、どこでも“いつもの音”で安心を提供します。

■ギフトにもふさわしい、上品で洗練されたパッケージ

マットな質感のブラックカラーに、商品ロゴ「LULLME」をシルバーで箔押しし、シンプルながらも高級感のある仕上がりにすることで大切な人への贈り物にも最適です。

親子の夜に、やさしい変化を

『LULLME』が流すホワイトノイズは、赤ちゃんがお腹の中で聞いていた音に近く、安心感を与えると言われています。

その心地よい音が赤ちゃんを落ち着かせ、泣き止みやすくなることで寝かしつけがぐっと楽に。ママやパパは睡眠不足から解放され、心に余裕を持って育児に向き合えます。

赤ちゃんにとっては「眠ること」がやさしい体験となり、健やかな成長にもつながります。さらに録音機能を使えば、親の声がいつでもそばにある安心感となり、親子の絆を深める“特別な寝かしつけ時間”を叶えてくれます。

・商品情報

【商品名】ホワイトノイズスピーカーLULLME（ラルミー）

【定価】5,980円（税込）

【サイズ】直径90ｍｍ×厚み36ｍｍ

【バッテリー】リチウムイオン電池3.7V/1200mAh

【充電時間】約1.5時間

【連続稼働時間】ノイズ音：約9時間

音楽：最大音の場合約30時間

【セット内容】本体、USB TypeC充電ケーブル（30cm）、保証書・取り扱い説明書

ラルミーの詳細はこちら :https://colulu.jp/products/lullme

▪会社概要

【会社名】 株式会社orivance

【所在地】 〒472-0043 愛知県知立市東栄3丁目48番地

【代表者】 藤川翔太

【設立】 2019年5月30日

【事業内容】Eコマース事業、卸売業、メーカー事業、生活用品企画及び製造

【ホームページ】https://orivance.com/

【X】https://x.com/colulu_baby

【Instagram】https://www.instagram.com/colulu_baby/

コルル公式サイトはこちら :https://colulu.jp/