【日本初本格展開】20年の実績・年間5万人来店のシンガポールお土産雑貨店「メリッサ雑貨」が日本でオンライン販売を本格展開

シンガポール雑貨・土産を扱うメリッサ雑貨株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：牧野正典、以下メリッサ雑貨）は、2025年10月より日本でオンライン販売を本格的に展開します。

メリッサ雑貨(https://melissazakka.shop/)は、シンガポールのオーチャードロードで20年間にわたりオリジナル雑貨や土産を販売し、年間5万人以上が訪れる店舗として多くの方に親しまれてきました。その個性豊かな商品は、国内外のメディアでも多数取り上げられています。

こうした実績をもとに、日本でまだ広く知られていないシンガポール雑貨の魅力を、「日本にいながら楽しめるかたち」でお届けします。旅行中はなかなか時間をかけて選べないお土産も、オンラインならゆっくりと吟味でき、円安の今は日本円で安心して購入可能。現地では身軽に旅を楽しみ、日本でも旅の余韻を感じられる--そんな「手ぶらで旅する新しい体験」をメリッサ雑貨は提案します。

■ブランド概要

メリッサ雑貨は、2004年創業以来、20年以上にわたりアジアン雑貨やシンガポール土産を企画・販売してきました。2009年に、マンダリンホテル（現ヒルトンホテル）内に店舗を移転し、店舗閉店までの15年間で年間5万人以上のお客様にご来店いただきました。メリッサ雑貨でしか出会えないオリジナル商品の独自性と、日本語での心ある接客を大切にしてきたことで、会員登録者数は2万人以上にのぼります。

昨年はTBS「王様のブランチ」でご紹介いただき、今年はTBS火曜ドラマ『対岸の家事』にマーライオン木彫りを小道具としてご提供するなど、メディアにも多数取り上げていただいています。

公式サイト：https://melissazakka.shop/

Instagram：https://www.instagram.com/melissazakka/

■商品ラインナップ(メリッサ雑貨オリジナル)

〇マーライオン雑貨・土産

メリッサ雑貨のマーライオンシリーズは、シンガポール土産・雑貨の定番。口からお香を吐き出すインセンススタンド(お香立て)や、職人手描きの「ぶさかわ」木彫りは特に人気で、木彫りや箸置きはばらまき土産としても長年支持されています。

マーライオンインセンスバーナ-セット(コーンインセンス付き)マーライオン木彫りシンガポールすごろくゲーム(日本語版・英語版)マーライオン箸置き(デザインカード付き)シンガポールスカイライン刺繍巾着〇プラナカン雑貨

プラナカン文化とは、19世紀に中国系移民とマレー文化が融合して生まれた華やかな文化です。

その文化を反映したプラナカン雑貨は、パステルカラーの鮮やかな色彩を基調に、鳳凰や牡丹など縁起の良いモチーフを用い、華やかでありながら日常になじむデザインが特徴です。

メリッサ雑貨では、オリジナルのプラナカン雑貨を多数開発・販売しており、ギフトや記念品としても好評です。

プラナカン・カムチェン小皿セット（2個入り）プラナカンフェイスタオルプラナカン刺繍リボン付きミニトートプラナカン・カムチェン箸置きセット(5個入り)【PERANAKAN SINGAPORE】メモパッド〇アジアン雑貨

メリッサ雑貨は、オリジナルにこだわった独自のアジアン雑貨を企画・開発しています。

代表作のバティックカフェエプロンは累計7.5万枚を販売。新商品では、ベトナムのプラカゴバッグやアタバッグ、カリマンタンバッグなどに、インド綿や和布などメリッサ雑貨が厳選した内布を組み合わせ、信頼ある工場で丁寧に縫製しています。

既存のバッグや雑貨に自社ならではの工夫を加え、素材選びから仕上げまで丁寧に手をかけた、メリッサ雑貨ならではの個性豊かなアイテムを揃えています。

■メリッサ雑貨の今後の展望

バティックカフェエプロンインド綿巾着付きプラカゴバッグ(別売りチャーム付き)インド綿内布付きアタバッグガウチョパンツ(イカット裾布付き)内布付きカリマンタンバッグ１.シンガポール雑貨の魅力を日本へ

メリッサ雑貨は、日本ではまだ本格展開されていないシンガポール雑貨の魅力を届けたいと考えています。多文化が融合する独特のデザインや鮮やかな色彩、豊かな歴史を持つ品々は、現地で長く愛されてきました。こうした魅力を、日本でも身近に感じていただけるよう努めてまいります。

２.「手ぶらで旅行体験」をご提供

店舗運営を通じて見えてきたのは、旅行中はお土産をじっくり選ぶ時間がなかなか取れないという現実でした。荷物の多さや同行者とのペースの違いなど、ちょっとしたストレスが旅行の楽しさを損ねてしまうこともあります。

そこで私たちは、オンライン販売を通じて「手ぶらで旅を楽しむ新しいスタイル」を提案します。日本でお土産をゆっくり選び、現地では荷物を増やさず身軽に過ごす。さらに、帰国のタイミングに合わせてお土産が届くことで、旅の余韻をそのまま日常へとつなげることができます。円安の今、日本円で安心して購入できる利便性も魅力のひとつです。

将来的には雑貨だけでなく、シンガポールのお菓子なども展開し、自宅で旅の余韻を味わえる世界を広げてまいります。

■メディア掲載実績

広告出稿：「るるぶ」「まっぷる」「地球の歩き方」「ARUCO」

TV・雑誌・Web：フジテレビ「ノンストップ」、TBS「王様のブランチ」、ABC「エンカメ」「八方・八光家のシンガポール旅」、BS日テレ「旅してHAPPY」、NHK「大人の基礎英語」、マガジンハウス「anan」「女子旅プレイス」「ポコチェ」ほか

2025年：TBS火曜ドラマ「対岸の家事」に小道具提供

代表者名：牧野正典

本社所在地：東京都新宿区西新宿6-10-1

業種：小売り業

設立：2018年7月17日

URL：https://melissazakka.shop/

※シンガポールでの実績は Melissa Zakka International Pte Ltd によるものです。 日本展開はメリッサ雑貨株式会社が運営しております。

