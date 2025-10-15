¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤ÎDNA¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿¿·¥â¥Ç¥ë¡£¡¡¥ä¥Þ¥Ï ¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶ー¡ØMODX M6¡Ù¡ØMODX M7¡Ù¡ØMODX M8¡Ù
¥ä¥Þ¥Ï³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë³Ú´ï¤Î¿·À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡ÖMONTAGE M¥·¥êー¥º¡×¤ÎDNA¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿¥ä¥Þ¥Ï ¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶ー¡ØMODX M¥·¥êー¥º¡Ù¡Ê¡ØMODX M6¡Ù¡ØMODX M7¡Ù¡ØMODX M8¡Ù¤Î3ÉÊÈÖ¡Ë¤ò10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¥ä¥Þ¥Ï ¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶ー¡ØMODX M8¡Ù
Åö¼Ò¤Ï¡¢1974Ç¯¤Î¡ÖSY-1¡×°ÊÍè¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶ー¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£1983Ç¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤Î²»³Ú¥·ー¥ó¤ò·ãÊÑ¤µ¤»¤¿FM²»¸»ÅëºÜ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶ー¡ÖDX7¡×¡¢2023Ç¯10·î¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡ÖMONTAGE M¥·¥êー¥º¡×¤òÈ¯Çä¡£¤¤¤º¤ì¤âÀ¤³¦Ãæ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÇ§¤á¤é¤ì¡¢¤¢¤é¤æ¤ë²»³Ú¥·ー¥ó¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤ÓÈ¯Çä¤¹¤ë¡ØMODX M¥·¥êー¥º¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡ÖMONTAGE M¥·¥êー¥º¡×¤ÎË¤«¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤È¹â¤¤ÁàºîÀ¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥ー¥Üー¥Ç¥£¥¹¥È¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡õ¥é¥¤¥È¥¦¥§¥¤¥È¤ò¼Â¸½¤·¤¿¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶ー¤Ç¤¹¡£
²»¸»¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖMotion Control Synthesis Engine¡Ê¥âー¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥ó¥È¥íー¥ë¡¦¥·¥ó¥»¥·¥¹¡¦¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ë¡×¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É²»¸»¡×¤Ë¤Ï¡¢¡ÖMONTAGE M¡×¤ÈÆ±¤¸¥µ¥¦¥ó¥É¥¨¥ó¥¸¥ó¤òºÎÍÑ¡£¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯³Ú´ï¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ー¤ò»ý¤Ä¡ÖAWM2¡×¡¢¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶ー¤é¤·¤¤É½¸½ÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡ÖFM-X¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ê¥í¥°¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶ー¤ÎÈùºÙ¤Ê¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤Þ¤Ç¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç´°Á´ºÆ¸½¤¹¤ë¡ÖAN-X¡×¤Î3¤Ä¤òÅëºÜ¤·¡¢²»¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤òÂçÉý¤Ë¶¯²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢±éÁÕÉ½¸½¤ÎÉý¤òÈôÌöÅª¤Ë¹¤²¤ë¥âー¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥È¥íー¥ëµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢Ê£¿ô¤Î¥Ñ¥é¥áー¥¿ー¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Î¥Ö¡ÊSuper Knob¡Ë¤Ç½¸ÃæÅª¤Ë¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤·¤¿¥á¥¤¥ó²èÌÌ²¼Éô¤Î¡Ö¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Î¥Ö¡×¤ä8ËÜ¤Î¥Õ¥§ー¥Àー¤Ë¤è¤ëÄ¾´¶Åª¤ÊÁàºî¤¬¼ê¸µ¤Ç¤ÎÉ½¸½¤ò¸å²¡¤·¡£¥×¥ì¥¤¥äー¤ÎÁÏÂ¤À¤ò°ú¤½Ð¤¹¥æー¥¶ー¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤Ë¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ー¥Üー¥Ç¥£¥¹¥È¤Î³èÍÑ¥·ー¥ó¤ä±éÁÕ¤Î»Ö¸þ¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¸°È×¥¿¥¤¥×¡¦¸°È×¿ô¤Î°Û¤Ê¤ë3ÉÊÈÖ¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë²ÄÈÂÀ¤È·øÏ´À¤ò½Å»ë¤·¤¿ÀìÍÑ¥½¥Õ¥È¥±ー¥¹¤âÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥ー¥Üー¥Ç¥£¥¹¥È¤Î³èÌö¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¼ç¤ÊÆÃÄ¹1¡¥¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¢¥Ê¥í¥°²»¸»¤ò¿·ÅëºÜ¡£ÆÈÁÏÅª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥ÉÁÏÂ¤¤È¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê±éÁÕÉ½¸½¤¬²ÄÇ½¤Ë
¡ØMODX M¥·¥êー¥º¡Ù¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¤È¤Ê¤ë¡ÖMotion Control Synthesis Engine¡×¤Ï¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡ÖMONTAGE M¥·¥êー¥º¡×Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É²»¸»¡×¤ÈÂ¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥È¥íー¥ë¥½ー¥¹¤ÇÊ£»¨¤Ê²»¤ÎÏ¢Â³ÊÑ²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ÖMotion Control¡Ê¥âー¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥È¥íー¥ë¡Ë¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Èー¥¿¥ë²»¸»¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
²»¸»¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É²»¸»¡×¤Ë¤Ï¡¢¡ÖMONTAGE M¥·¥êー¥º¡×¤ÈÆ±¤¸¥µ¥¦¥ó¥É¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤¢¤ë¡¢¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯³Ú´ï¤«¤é¥·¥ó¥»¥µ¥¦¥ó¥É¤Þ¤Ç¸¶²»¤Î¹â¤¤ºÆ¸½À¤È¼«Á³¤ÇË¤«¤ÊÉ½¸½¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤¿¡ÖAWM2¡×²»¸»¡ÊºÇÂç128²»¥Ý¥ê¥Õ¥©¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤È¡¢³ê¤é¤«¤Ç¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê²»ÊÑ²½¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡ÖFM-X¡×²»¸»¡ÊºÇÂç128²»¥Ý¥ê¥Õ¥©¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤òÅëºÜ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶ー¤ÎÈùºÙ¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤Þ¤Ç¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç´°Á´ºÆ¸½¤·¤¿¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¢¥Ê¥í¥°²»¸»¡ÖAN-X¡×¡ÊºÇÂç12²»¥Ý¥ê¥Õ¥©¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤ò¿·¤¿¤ËÅëºÜ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¥â¥Ç¥ë°Ê¾å¤ËÆÈÁÏÅª¤Ê²»ºî¤ê¤È¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê±éÁÕ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2¡¥¥µ¥¦¥ó¥É¤ËÌöÆ°´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¥³¥ó¥È¥íー¥ëµ¡Ç½¤È¥æー¥¶ー¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹
¥µ¥¦¥ó¥É¤òÊÑ²½¤µ¤»¤ëÊ£¿ô¤Î¥Ñ¥é¥áー¥¿ー¤ÎÆ°¤¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Î¥ÖÁàºî¤À¤±¤Ç¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖSuper Knob¡Ê¥¹ー¥Ñー¥Î¥Ö¡Ë¡×¤ä¡¢¡ØMODX M¥·¥êー¥º¡Ù¤ÎËÄÂç¤Ê¥Ñ¥é¥áー¥¿ー¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¥·ー¥±¥ó¥¹¤Ë±è¤Ã¤ÆÀ©¸æ¤·¡¢²»¿§¤òÊÑ²½¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡Ö¥âー¥·¥ç¥ó¥·ー¥±¥ó¥¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥âー¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥È¥íー¥ëµ¡Ç½¤ò¶î»È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÄÉ¤¤µá¤á¤ë¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÆÈÁÏÅª¤Ç¸ÄÀÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¥æー¥¶ー¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ï»ëÇ§À¡¦ÁàºîÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¿·¤¿¤Ë¥Ñ¥Í¥ë²¼Éô¤Ë6¤Ä¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Î¥Ö¤ä¡¢8ËÜ¤Î¥Õ¥§ー¥Àー¡Ê½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤«¤éÇÜÁý¡Ë¤òÅëºÜ¡£±éÁÕ¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤â¼ê¸µ¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ç¥Ñ¥é¥áー¥¿ー¤òº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¤ËÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤¿ÌöÆ°´¶¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
3¡¥·ÚÎÌ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤è¤ëÍ¥¤ì¤¿²ÄÈÂÀ
Æü¾ïÅª¤Ë³Ú´ï¤ò»ý¤Á±¿¤Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥ー¥Üー¥Ç¥£¥¹¥È¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ËÜÂÎ¤Î¼ÁÎÌ¤Ï61¸°¥â¥Ç¥ë¤¬6.6kg¡¢88¸°¥â¥Ç¥ë¤Ç¤â13.6kg¤È¡¢Æ±¥¯¥é¥¹¤Î¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶ー¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë·ÚÎÌ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØMODX M6¡Ù¤Ï61¸°¡¢¡ØMODX M7¡Ù¤Ï76¸°¤Î¥»¥ß¥¦¥§¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFSB¸°È×¡¢¡ØMODX M8¡Ù¤Ï88¸°¤ÎGHS¸°È×¤òºÎÍÑ¤·¡¢·ÚÎÌÀß·×¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éËÜ³ÊÅª¤ÊÃÆ¤¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÀìÍÑ¥ª¥×¥·¥ç¥óÉÊ¡ÊÊÌÇä¤ê¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢¡ØMODX M8¡Ù¤Ë¤Ï°ÂÄêÀ¤Î¹â¤¤¥¥ã¥¹¥¿ーÉÕ¤¥½¥Õ¥È¥±ー¥¹¡ÖSC-MODX M8¡×¡¢¡ØMODX M6¡Ù¡ØMODX M7¡Ù¤Ë¤ÏÇØÉé¤¨¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×ÉÕ¤¥½¥Õ¥È¥±ー¥¹¡ÖSC-MODX M6¡×¡ÖSC-MODX M7¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØMODX M8¡ÙÀìÍÑ¥½¥Õ¥È¥±ー¥¹¡ÖSC-MODX M8¡×
4¡¥¡ØMODX M¡Ù¤Î²»¸»Éô¤¹¤Ù¤Æ¤òºÆ¸½¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶ー¤òÍÑ°Õ¡Ê2026Ç¯½éÆ¬¤ËÄó¶¡³«»Ï¡Ë
¡ØMODX M¥·¥êー¥º¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤È²»³ÚÀ©ºîÎ¾ÌÌ¤Ç¤Î³èÍÑ¡¦Ï¢·È¤ò¶¯¤á¤ë¥¯¥íー¥ó¡¦¥½¥Õ¥È¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶ー¡ÖEXPANDED SOFTSYNTH PLUGIN for MONTAGE M/MODX M¡×¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥³ー¥É¤òÆ±º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥¦¥ó¥íー¥É³«»Ï»þ´ü¤Ï¡¢2026Ç¯½éÆ¬¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥½¥Õ¥È¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶ー¡ÖEXPANDED SOFTSYNTH PLUGIN for MONTAGE M/MODX M¡×
À½ÉÊ»ÅÍÍ
À½ÉÊ»ÅÍÍ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢À½ÉÊ¥µ¥¤¥È¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://jp.yamaha.com/products/music_production/synthesizers/modxm/index.html
¡ØMODX M¥·¥êー¥º Àè¹ÔÅ¸¼¨¤Î¤´°ÆÆâ
10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥ä¥Þ¥ÏÆÃÌóÅ¹¤Ë¤Æ¡¢È¯Çä¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡ØMODX M¥·¥êー¥º¡Ù¤ò¤´»îÁÕ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÀè¹ÔÅ¸¼¨¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¼Â»ÜÅ¹¾ÜºÙ¤Ï¡¢À½ÉÊ¥µ¥¤¥ÈÆâ¤ÎÅ¸¼¨Å¹¾Ò²ð¥Úー¥¸¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://jp.yamaha.com/products/contents/music_production/modxm_onsale/index.html
¡ØMODX M¥·¥êー¥º¡ÙÈ¯Çä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¤´°ÆÆâ
¡ØMODX M¥·¥êー¥º¡Ù¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢²»¿§¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡Ö¥ä¥Þ¥Ï ¥ì¥¸¥§¥ó¥À¥êー¥·¥ó¥»¡õ¥ー¥Üー¥É¡É¥µ¥¦¥ó¥É¥é¥¤¥Ö¥é¥êー¡×¡Ê»á²È¹îÅµ»á¤Ë¤è¤ë²»¿§²òÀâ¥Æ¥¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥ëÉÕ¡Ë¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://jp.yamaha.com/products/contents/music_production/modxm_welcome/index.html
³ØÀ¸¸ÂÄê¡ª¥ー¥Üー¥É¥±ー¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¤´°ÆÆâ
¼Â»ÜÃæ¤Î¡Ö³ØÀ¸¸ÂÄê¡ª¥ー¥Üー¥É¥±ー¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Ë¡ØMODX M¥·¥êー¥º¡Ù¤òÄÉ²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ØMODX M¥·¥êー¥º¡Ù¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³ØÀ¸¡Ê2025Ç¯4·î～2026Ç¯3·î¤Ëºß³ØÃæ¡Ë¤ÎÊý¤Ë¡¢ÀìÍÑ¥½¥Õ¥È¥±ー¥¹¡ÖSC-MODX M¡×¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://jp.yamaha.com/news_events/2022/music_production/k-on_cm.html
