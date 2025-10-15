レコチョクが“ブレイクする注目新人アーティスト”　「Breakthrough」を発表！2025年10月は「がらり」とEggsで注目の「ドミノンストップ」

株式会社レコチョク

株式会社レコチョク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：板橋徹、以下レコチョク）は、今後ブレイク必至の注目新人アーティストをレコメンドする取り組みとして毎月2組を「Breakthrough」として選出、2025年10月度の「Breakthrough 2025.10」を公開しました。

■レコチョク「Breakthrough 2025.10」https://recochoku.jp/special/100974

【ブレイクする注目新人アーティスト「Breakthrough」】

「Breakthrough」では毎月、新人アーティスト1組、多くのインディーズや若手アーティストの音楽と出会える無料音楽アプリ「Eggs」登録アーティストから1組の計2組をレコチョクスタッフが選出。レコメンドする楽曲とともに「レコチョク」ダウンロードサイトでの展開や特集ページ、「dヒッツ(R) powered by レコチョク（以下、dヒッツ）」でのプレイリスト展開、SNSを通じて積極的に発信することで、多くの音楽ファンへアーティストの魅力を届けていき、新人アーティストの活動を応援します。

【「Breakthrough 2025.10」アーティストとレコメンド楽曲決定！】

■レコチョク選出：がらり「さあ乾杯！」

がらり

2022年活動開始、元システムエンジニアのシンガーソングライター。テレビ朝日系音楽番組「EIGHT-JAM」内の企画「プロが選ぶ2024年のマイベスト10曲」にて取り上げられるなど、2025年要注目のアーティスト。

がらり「さあ乾杯！」

10月8日(水)にリリースされた新曲「さあ乾杯！」は、テレビ東京系ドラマ『晩酌の流儀４ ～秋冬編～』のために書き下ろされた楽曲。前シーズン『晩酌の流儀３』のオープニング曲に続いての担当に。「よくできました」「私に贈るありがとう」といった言葉に込められた“自分を労う乾杯”のニュアンスを含んだ楽曲となっており、落ち込んだ日も前を向きたい夜も、この曲とともにグラスを掲げたくなる一曲です。（「レコチョク」スタッフ）

・がらりアーティストページ https://recochoku.jp/artist/2002953023

■Eggs選出：ドミノンストップ「吾輩は人である」

ドミノンストップ

那須凌(Vo/Gt)、宮田賢汰郎 (Gt)、角田凌雅 (Ba)、佐伯英大 (Dr)の4人からなるロックンロール・バンド。 古き良きを大切に、ロックンロールを軸に置きながら、ポップさも忘れない楽曲で、聴き手の遊び心を刺激している。

ドミノンストップ 『吾輩は人である』

初のミニアルバム『吾輩は人である』に収録されている6曲は、「上手く伝えられない愛」「残り続ける未練」「失敗を繰り返す日々」など、どれも完璧とは程遠い人間の心を歌っている。あの頃の素直さや衝動、真っ直ぐな気持ちを捨てたくない、人間の不完全さこそが、愛おしい。そんな大人になっても子供心を忘れない、ドミノンストップの名刺代わりとなるようなアルバム。（「Eggs」スタッフ）

・ドミノンストップ レコチョクアーティストページ https://recochoku.jp/artist/2003731478

・ドミノンストップ Eggsアーティストページ https://eggs.mu/artist/dominonstop000000000

※各アーティストのプロフィールや楽曲は下記ページでご覧いただけます。

■レコチョク「Breakthrough」サイト https://recochoku.jp/special/100974

【選出アーティストのプレイリストをdヒッツで展開】

また、Breakthroughに過去5か月間で選出された10アーティスト（高嶺のなでしこ、FUJIBASE、HOKUTO、The Gentle Flower.、カメレオン・ライム・ウーピーパイ、fews、Leina、Suupeas、がらり、ドミノンストップ）を編成したプレイリストを「dヒッツ」にて展開します。ぜひ、こちらもお楽しみください。

■dヒッツ 「【注目新人アーティスト】Breakthrough Hits」プレイリスト

URL https://dhits.docomo.ne.jp/program/10169151

レコチョクは「音楽市場の最大活性化」をミッションに掲げ、音楽ファンの皆さまに様々な音楽体験を提供してまいりました。「レコチョク」ダウンロードサイトには日々、「好きなアーティストの楽曲を手元に置いておきたい」と考える多くの音楽ファンが訪れています。音楽ファンが集まるサイトで本企画を大きく展開し、また、SNSでも情報発信することで、新人アーティストのブレイクを支援し、音楽市場の最大活性化へ寄与してまいります。

【「レコチョク」ダウンロードサイトについて】

ダウンロードサイト「レコチョク」は国内最大級の配信数を誇る楽曲のなかから、月額登録不要で好きな時に1曲から購入することができる音楽配信サービスです。購入した楽曲は無料で何度でもダウンロードすることができ、機種変更しても大切な楽曲を失う心配はありません。

レコチョクでしか手に入らない特典や、無料クーポンなどが当たるお得なキャンペーンも多数ご用意しています。

スマートフォン、パソコンでご利用いただけます。

「レコチョク」ダウンロードサイト：https://recochoku.jp/

【株式会社エッグスについて】

エッグスは、「アーティストとファンに一つでも多くの出会いを。」というビジョンのもと、「多様な音楽があふれる未来をつくる。」をミッションに掲げ、インディーズを中心とした3万組以上のアーティストと60万人以上のリスナーが登録する国内最大級の無料インディーズ音楽プラットフォーム「Eggs（エッグス）」を運営しています。

さらに、全国のライブハウスとそこで行われるライブ情報を集めたWebプラットフォーム「GIGGS（ギグス）」の提供を開始、Eggsと連携し、ライブシーンの活性化に貢献していきます。

また、個人で活動するアーティストやインディーズ音楽関連企業向けのマネタイズ支援機能として「Eggs Pass（エッグスパス）」を展開し、国内外の主要音楽配信ストア（DSP）へのディストリビューションや動画での楽曲利用の収益化、著作権管理の仲介、CD制作から販売まで、アーティスト活動をトータルにサポートしています。

https://corporate.eggs.mu/