【リニューアルオープン！】スタジオマーティ東京三田慶応が洗練された店舗・よりバレエ時間を快適に過ごしていただける空間へ生まれ変わりました！

[充実したダンスライフを創り、発信すること]をモットーに日々サービスを提供している会社 [スタジオマーティ株式会社]（本社：神奈川県横浜市港北区新横浜２丁目５番地９ 新横浜フジカビルＢ１Ｆ、代表取締役：松崎裕）は、お客様に新しい価値とより踊り心地のよい環境を提供するため、スタジオマーティ東京三田慶応の床・壁面などを全面リニューアルいたしました。このリニューアルは【踊る空間を、踊る毎日を、踊る瞬間を、優雅に美しく】をというコンセプトを核に、「長時間踊っても体に負担の少ないプロ仕様の床」や「完全防音を兼ね備えた壁面」等を加え、9月より新たな空間サービスを開始いたしました。

スタジオマーティ株式会社は、常にお客様の声に耳を傾け、サービスの質の向上を図ってまいりました。今回のリニューアルは、生徒数の増加やお客様からのご要望を受け、お客様にさらなる快適空間を提供することを目的としています。機能性を最大限に発揮した「バレエ専用の床」は日ごろのバレエレッスンでの快適性を大幅に向上させ、強いてはお客様一人一人がバレエと向き合い、踊ることを心から楽しむ充実度を向上させる一躍を担うことと確信しています。

スタジオマーティ東京三田慶応はA・Bの2スタジオを構えており、より多くのお客様にクラシックバレエを中心とした「身体表現」を楽しんでいただけるよう、様々なクラスを展開しています。ぜひこの機会にスタジオへお越しください。

