¤¤¤Ä¤Ç¤âÃ¯¤Ç¤â¡¢»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤½¤Î½Ö´Ö¤ËÊâ¤­Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¡£½ñÀÒ¡Ø¤À¤ë¤µ¡¦½Å¤µ¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¡¡¤¹¤´¤¤Êâ¤­Êý¡Ù¤¬ÀÄ·î¼Ò¤è¤ê´©¹Ô

³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÀÄ·î¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¡§Ë¾·î¾¡¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë½ñÀÒ¡Ø¤À¤ë¤µ¡¦½Å¤µ¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¡¡¤¹¤´¤¤Êâ¤Êý¡Ù¤ò´©¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¹¥Ýー¥ÄÄ£¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖSport in life Award¡×¤Ç2022Ç¯¤ËÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Ãø¼Ô¤¬¡¢¸ª¤³¤ê¤ä¹øÄË¤È¤¤¤Ã¤¿¿ÈÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤ò¤È¤È¤Î¤¨¤ë¥¦¥©ー¥¥ó¥°ÊýË¡¤È¤½¤ÎÊä½õ¤È¤Ê¤ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡¢·ÑÂ³¤Î¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÂÎ°é¤Î¼ø¶È¤¬·ù¤¤¤À¤Ã¤¿Ãø¼Ô¤¬¥È¥ìー¥Êー¤ò»Ö¤¹¤¤Ã¤«¤±¤òÀ¸¤ó¤À¤³¤Î¥¦¥©ー¥¥ó¥°¤Ï¡¢Â©¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê´À¤ò¤«¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Û¤É´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÆÃÄ¹¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ø¶ì¼ê°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤Ë¤³¤½¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤ÆâÍÆ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿1ºý¤Ç¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Î¸«¤É¤³¤í
¡û¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿¥¦¥©ー¥¥ó¥°¤È¤Î½Ð²ñ¤¤
ÂÎ°é¤Î¼ø¶È¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿·ù°´¶¤«¤é¡¢¡Ö±¿Æ°¤Ï³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿Ãø¼Ô¡£¤½¤Î¸å¤â¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤Î±ï¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥¯¤Ç¼ó¤«¤é¹ø¤Þ¤Ç¶Å¤ê¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¿ÈÂÎ¤òÊú¤¨¤Æ²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¤ÎËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¥È¥ìー¥Êー¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ä¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Æ¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Î³Ú¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤¿·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ëÍ¦µ¤¤È¿ÍÀ¸¤ËÂÐ¤¹¤ëÁ°¸þ¤¤ÊÎÏ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡û¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç¼è¤êÁÈ¤á¤ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°
»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤é¤¹¤°»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤³¤Î¥¦¥©ー¥¥ó¥°Ë¡¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¸¤Ä¤Ï²¼È¾¿È¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶ÚÆù¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê¸úÎ¨¤è¤¯¡¢Èþ¤·¤¤Êâ¤Êý¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤ËÊä½õ¤È¤Ê¤ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ä¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò½¬´·²½¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤Ë¹ç¤¦¤â¤Î¤ò¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤ÇÂ³¤±¤ë¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤Ë¸ú²Ì¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ç¯¡¢±¿Æ°¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãø¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢Æ±¤¸µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤ÄÊý¡¹¤Ë¤â·ÑÂ³¤·¤ä¤¹¤¤ÆâÍÆ¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤Ø¤ä¤µ¤·¤¯´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£
½ñÀÒ¾ðÊó
½ñÌ¾¡§¡Ø¤À¤ë¤µ¡¦½Å¤µ¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¡¡¤¹¤´¤¤Êâ¤Êý¡Ù¡Ê¤À¤ë¤µ¡¦¤ª¤â¤µ¤¬¤¤¨¤Æ¤¤¤¯¡¡¤¹¤´¤¤¤¢¤ë¤¤«¤¿¡Ë
Ãø¼Ô¡§¤Ï¤»¤¬¤ï¤ê¤¨¤³
È½·¿¡§»ÍÏ»È½¡ÊW128mm ¡ß H188mm)
»ÅÍÍ¡§ 128¥Úー¥¸/¥â¥Î¥¯¥í
È¯¹Ô¡§ÀÄ·î¼Ò
ISBN¡§978-4-8109-1365-1
Äê²Á¡§ËÜÂÎ²Á³Ê1500±ß¡ÜÀÇ
¡úÁ´¹ñ½ñÅ¹¡¢Amazon¤Ë¤Æ¤ª¼è¤ê°·¤¤
https://amzn.asia/d/59IISTR
È¯¹Ô¸µ
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒÀÄ·î¼Ò¡Ê¤»¤¤¤²¤Ä¤·¤ã¡Ë
½êºßÃÏ¡§¢©101-0032¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´äËÜÄ®3-2-1 ¶¦Æ±¥Ó¥ë8³¬
ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Ë¾·î¾¡
ÁÏ¶È¡§ 2005Ç¯8·î
£Õ£Ò£Ì¡§ https://seigetsusha.co.jp/