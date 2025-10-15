東京発の異次元ドリームグループ 　f5ve × TacoBell　コラボメニュー10/24(金)発売決定！！

KOZOホールディングス株式会社

KOZOホールディングス株式会社の子会社である株式会社TBJ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：檜垣周作）が運営するアメリカ発のメキシカン・ファストフード「Taco Bell」はダンス＆ボーカルグループ・f5ve(ファイビー)との初のコラボレーションメニュー「f5veキロカロリー」と「SAKURAディーヤ」を、2025年10月24日(金)より全国のタコベル店舗にて期間限定で発売いたします。

本コラボは、f5veがかねてよりタコベルの大ファンであり、「ファンの皆さんと一緒に楽しめるメニューを作ってみたい」、「食を通じて新しいカルチャーを共有したい」という想いから、このコラボメニューが生まれました。メンバー自らメニュー開発にも参加、何度も試作し納得の自信作が完成しました。

【商品概要】

・ 商品名：f5veキロカロリー

・ 価格：税込1,450円

・ 販売期間：2025年10月24日（金）～2026年1月24日（土）

・ 販売店舗：全国のタコベル店舗

・ 特徴： フレッシュなアボカドとトマトが効いたヘルシーサラダタコスと三種の濃厚チーズとビーフをタコベルジャパン史上１番辛いファイヤーソースで仕上げた激辛タコス

・ 商品名：SAKURAディーヤ

・ 価格：税込680円

・ 販売期間：2025年10月24日（金）～2026年1月24日（土）

・ 販売店舗：全国のタコベル店舗

・ 特徴：チーズとシナモンシュガーの甘じょっぱいトルティーヤに爽やかな酸味のあるサワークリームとチェリーシロップの相性が抜群なスイーツケサディーヤ

【f5veコメント】

今回、大好きなTaco Bellさんとコラボレーションできることをとても嬉しく思います！実際に既存の商品をひとつひとつ試しながら、何度も試作を重ね、ようやく私たちの納得できる“自信作”が完成しました！！！！！今回ご用意したのは、甘いものと食事をどちらも楽しんでいただけるスペシャルセット『f5veキロカロリー』と『SAKURAデイーヤ』という、私たちらしさを込めたメニューになっています！！ぜひ皆さんにも味わっていただき、f5veと一緒に楽しんでいただければ嬉しいです！！！

【f5ve】

f5veは、E-girls/Happinessのメンバーとして活動していたKAEDE、SAYAKA、MIYUU、RURIの4人と、iScreamのRUIの5人で新しく結成された東京発の異次元ドリームグループ。

New Music Friday、NME、Harper's Bazaar、Vogueなどに取り上げられた先行シングルや、Spotify Viral Chartsを制し、各SNSを席巻した「Underground」、Keshaがフィーチャリングで参加したガールズ・ラップ・アンセム「Sugar Free Venom」を含めた計11曲の待望のアルバム「Sequence 01」を2025年5月にリリース。

2025年8月にはグローバルビジネス誌Forbes JAPANの「世界を変える30歳未満」を選出する「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2025」にノミネート

グループのエグゼクティブ・プロデューサーを務めるのはBloodPop(R)（Lady Gaga、Justin Bieber、Beyonce、Taylor Swiftらのプロデューサーとしてグラミー賞を受賞）を始め、Count Baldor（Dorian Electra、PinkPantheress）、A.G. Cook（Charli XCX、PC Music）等、世界中で最も影響力のあるプロデューサー陣が手掛ける楽曲は、彼女達自身の個性を存分に表現している。

Instagram:https://www.instagram.com/f5ve_official/

X:https://x.com/f5ve_official

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCV1YxS0AVPOrx_HDj9Pgt8Q

【TacoBell】

【全米中心に7,000店舗、アメリカ発のメキシカン・ファストフード】

「タコベル」は、1962年にアメリカ・カリフォルニアでグレン・ベル氏が生み出したメキシカン・ファストフードのブランドです。注文を受けてから作られる「タコベル」のフレッシュなタコスやブリトーは瞬く間に人気を博し、タコスはアメリカ人にとって大人気の食べ物の一つとなりました。その人気はいまでも拡大し続けており、全米を中心に世界で7,000店舗以上を運営する世界でも有数のファストフードブランドとなっています。

【広がる！Taco Bell (タコベル) のおいしさ】

これまで、2015年4月に日本1号店である渋谷道玄坂店をオープンした後、都内ではアクアシティお台場店、神保町店、東京ドームシティ店、ミヤシタパーク店、中目黒店、有明ガーデン店等着実に店舗数を伸ばし、タコベルは日本国内で現在10店舗を展開中の他、数店舗が今後の出店を控えており、世界的にもますます高まりつつあるメキシコ料理人気の波に乗って、積極的に店舗展開を行ってまいります。

【株式会社TBJ】

▪本社所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町1-5-6 盛田ビルディング

▪代表取締役社長：檜垣 周作

▪事業内容：メキシカン・ファストフードブランド「Taco Bell」の運営

▪公式URL : https://tacobell.jp/

Facebook : http://www.facebook.com/TacoBellJP

Instagram : @TacoBellJP http://www.instagram.com/tacobelljp

X : @TacoBellJP http://www.twitter.com/tacobelljp

【店舗一覧】

▪渋谷道玄坂店 東京都渋谷区道玄坂2-25-14 カネダイビル１F

▪アクアシティお台場店 東京都港区台場1丁目7番1号 アクアシティお台場3階

▪神保町店 東京都千代田区神田神保町1-8-5 神田神保町レジデンス1F・2F

▪東京ドームシティ店 東京都文京区後楽1丁目3番61号 東京ドーム D22-A区

▪阪急三番街店 大阪府大阪市北区芝田1-1-3 北館フェスティブコート1F

▪ノースポート・モール店 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-25-1 ノースポート・モール3F

▪MIYASHITA PARK店 東京都渋谷区神宮前6-20-10 RAYARD MIYASHITA PARK SOUTH3F

▪プレナ幕張店 千葉県千葉市美浜区ひび野2-4 プレナ幕張１F

▪中目黒店 東京都目黒区上目黒2-9-1 中目黒GS第１ビル １F

▪有明ガーデン店 東京都江東区有明2-1-8 2F

お問い合わせ

▪担当：鈴木

▪Tel : 03-6311-8894 / Mail : tbj@tacobell.jp

