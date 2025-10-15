ヤマトシステム開発株式会社様に「SHANON MARKETING PLATFORM」を採用いただきました

株式会社シャノン

株式会社シャノン(本社：東京都港区、代表取締役CEO：山崎 浩史、証券コード：3976、以下シャノン) は、ヤマトシステム開発株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：栗丸 信昭、以下、ヤマトシステム開発）において、マーケティング支援システム「SHANON MARKETING PLATFORM（以下、SMP）」を採用いただいたことをお知らせします。

ヤマトシステム開発は、ヤマトグループのITを担う会社として、宅急便をはじめグループ各社のシステムを開発・運用し、多種多様な業種・業態におけるお客様のビジネス成長に貢献する高付加価値なITソリューションを提供しています。このたび、ホームページからのお問い合わせや直接名刺交換をした見込み顧客のデジタルとアナログの情報を蓄積することにより、更なる顧客育成の強化を目的に、シャノンのSMPをご採用いただきました。

■ヤマトシステム開発株式会社について

■株式会社シャノンについて

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/2984/table/559_1_fb4039dc3bd61ae0e540472008a14c61.jpg?v=202510160757 ]

シャノンは、クラウドテクノロジーをコアに、企業のマーケティング課題を解決する製品・ソリューション・サービスを提供しています。デジタルとアナログを組み合わせるデジアナマーケティングなどを実現し、イベント、セミナー、マーケティングオートメーション、CMSまで提供するシャノンのマーケティングクラウドは、製造業、金融、不動産、ITサービス、商社や公共団体など業種を問わず、大規模から中小規模まで多様なシーンでご利用いただいています。

