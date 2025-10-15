2025年10月16日（木）石川県金沢市の片町に、「白木屋 金沢片町店」をリニューアルオープン！2日間限定で“全品半額のオープンセール”を実施します。

株式会社モンテローザ

「白木屋」「魚民」「目利きの銀次」などを全国に展開する株式会社モンテローザ（本社：東京都杉並区、代表取締役：大神輝博）は、2025年10月16日(木)に「白木屋 金沢片町店」をオープンします。

「白木屋 金沢片町店」リニューアルオープン記念セール！

開催期間：2025年10月16日（木）～2025年10月17日（金）の2日間限定

実施内容：店内でお召し上がりのメニューを「全品半額」（※）で提供いたします。

（※）ご留意事項

・店内でのご飲食にかぎります。

・一部対象外商品がございます。

・テイクアウト、デリバリーは対象外です。

・セール開催中のご予約、宴会コース（飲み放題）はできません。

・セール開催中は、クーポン券、割引券、当社お食事券、その他サービス等との併用はできません。

・詳しくは、直接店舗へお問い合わせください。

この機会にぜひ「白木屋 金沢片町店」でご飲食をお楽しみください。

皆様のご来店をお待ちしております。

「白木屋」について

「魚民」「目利きの銀次」「山内農場」などの居酒屋を運営する（株）モンテローザの老舗ブランド「白木屋」！

リーズナブルな価格で創業から多くのお客様に支持され続ける居酒屋です。

お酒を提供する場所から楽しい時間を提供する空間へ。

温かみのある照明がやわらかさを醸し出す店内は、女性客やご家族連れにも好評です。

白木屋 金沢片町店 店舗情報

開店日時：2025年10月16日(木) 11：30～

営業時間：17：00～3：00

住 所：石川県金沢市片町1-6-13 アパ片町第３ビル ５階

電話番号：076-222-1388

席 数：147席

会社概要

企業名：株式会社モンテローザ

代表者：代表取締役 大神 輝博

所在地：東京都杉並区梅里1-21-15

事業内容：飲食事業を中心とする傘下子会社の経営管理

URL：https://www.monteroza.co.jp/company/profile/?utm_source=prtimes