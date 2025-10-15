〔イル ビゾンテ〕 IL BISONTE × Mizuno COLLABORATIONアイテム発売のお知らせ

株式会社ルックホールディングス(C)IL BISONTE

株式会社ルックが展開するイタリア・フィレンツェ発バッグ・革製品ブランド「IL BISONTE（イル ビゾンテ）」は、総合スポーツメーカー「Mizuno (ミズノ)」とコラボレーションした「IL BISONTE × Mizuno COLLABORATION (イル ビゾンテ × ミズノ コラボレーション)」コレクションを2025年10月17日(金)より発売いたします。

創業以来、真摯なモノづくりを貫いてきた両ブランド。揺るぎない哲学と感性が静かに響き合い、新たなコレクションが誕生しました。

バイソンロゴ刺繍が存在感を放つマフラーは、表地に軽量のタスランナイロンを使用。WINDSTOPPER(R) プロダクト by GORE-TEX LABSの裏地、中綿、保温設計のリフレクションギア、吸湿発熱素材のブレスサーモを組み合わせ、防風・保温機能性を実現しています。

3フィンガータイプのミトンは、親指・人差し指の指先にタッチパネル対応の導電性のある素材を使用し、現代のライフスタイルに寄り添う機能性を。こちらも表地には軽量のタスランナイロンを使用し、マフラーと同様にWINDSTOPPER(R) プロダクト by GORE-TEX LABS、ミズノ独自の温かい機能を生かした防寒性とデザイン性を両立させた特別仕様で登場します。

Gloves [54252309101]\9,900 (C)IL BISONTEMuffler[54252309201]\7,700 (C)IL BISONTE

いずれも、ジェンダーレスで洗練された印象を際立たせるブラック、ウルフベージュのシックなカラーパレットを。

随所に両ブランドのこだわりを携え、クリエイティビティを刺激する特別仕様へアップデートされたアイテムを存分にご堪能ください。

〔IL BISONTE × Mizuno COLLABORATION詳細〕

商品名： 「IL BISONTE × Mizuno COLLABORATION」

発売日： 2025年10月17日(金)

取扱い店舗： イル ビゾンテ全国ストア

イル ビゾンテ公式オンラインストア、ZOZOTOWN

※イル ビゾンテ木更津店 / イル ビゾンテ長島店では、取扱いはございません。

価格帯： 7,700～9,900円（税込価格）

公式サイト： https://ilbisonte.jp/news/?path=20251015120000

〔IL BISONTEについて〕

イタリア発バッグ・革製品ブランド。1970年、創業者 「ワニー・ディ・フィリッポ」が、その妻とフィレンツェでスタートさせてから、現在はヨーロッパのみならず、ニューヨーク、パリ、日本などにオンリーショップを展開しています。タンニン鞣しを施した良質なレザーは、上品な表情でありながらタフ、そして使い込むほどにエイジングが楽しめます。

〔Mizunoについて〕

ミズノは、1906年よりスタートしたスポーツブランド。創業以来、スポーツの発展のためにこだわりぬいてきたミズノのモノづくりは、常に技術革新とクラフトマンシップの融合によって創業の理念を守り続けています。革新と伝統のなかで生まれてきた製品に、現代的な解釈をこめたスポーツスタイルを提案しています。