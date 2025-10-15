【G-MODEアーカイブス】『激弾娘 あかね ＆ あおい』Nintendo Switchにて10月16日(木)配信決定！熱く激しく燃(萌)え上がる、本格ギャル(ハート)シューティング！

株式会社ジー・モード

株式会社ジー・モード（本社:東京都品川区、代表取締役社長:加藤征一郎 https://gmodecorp.com/）は、フィーチャーフォンのゲームアプリを当時のまま忠実に再現して、現行のコンシューマゲーム機に配信する復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス」にて『激弾娘 あかね ＆ あおい』が、10月16日(木)にNintendo Switch(TM)で配信決定したことをお知らせします。

■『激弾娘 あかね ＆ あおい』とは？

あかね＆あおいがアツく激しい攻防戦を繰り広げる！？

熱く激しく燃(萌)え上がる！本格ギャルシューティング！

元気一杯だけど遅刻常習犯の少女「あかね」とちょっぴりセレブで高飛車な女の子「あおい」が主人公のギャルシューティングです。

機体を3Dグラフィックで表現し、様々なシーンで挿入される「あかね（CV:真田アサミ）」と「あおい（CV:大久保藍子）」のボイスが、戦闘を盛り上げます!!

「あかね」編では、始業時間ギリギリで出かけたあかねの前に、同じ学校に通うちょっとセレブな女子生徒あおいが立ちはだかります。

また「あおい」編では、大事なピアノの発表会へと急ぐあおいに、なんと同じ学校に通うあかねが後を追いかけてきます。

果たしてお互いの妨害をくぐりぬけ、無事に学校・発表会場にたどり着けるでしょうか！？

■登場キャラクター紹介

あかね（CV:真田アサミ）

戦闘機「あかねB-2コンドル」を操縦する、 元気一杯だけど遅刻常習犯の少女「あかね」。

今日も始業時間ギリギリで出かけた彼女の前に立ちはだかったのは、 同じ学校に通うちょっとセレブな女子生徒「あおい」。

彼女はどうやらあかねに対して恨みを持っているようで……？

あおい（CV:大久保藍子）

戦闘機「あおいF-4ファルコン」を操縦する、 ちょっぴりセレブで高飛車な女の子「あおい」。

大事なピアノの発表会へと急ぐ「あおい」だったが、 なんと同じ学校に通う「あかね」が後を追いかけて来た！

彼女はどうやら「あおい」に対して何か恨みを持っているようで……？

■配信開始記念の10％オフセールを開催予定！

10月16日(木)より、Nintendo Switch『激弾娘 あかね ＆ あおい』の配信開始記念10％オフセールを開催予定です。是非この機会にお買い求めください。



【セール価格】800円(税込) → 720円(税込) ※10％OFF

【セール期間】2025/12/14(日)23:59 まで

■「シュー大祭 2025」での発表と、情報提供の呼びかけが実現！

2025年6月14日(土)に開催された「シュー大祭 2025」にて、かつてフィーチャーフォン向けに配信されていたシューティングゲーム『激弾娘 あかね ＆ あおい』が、「G-MODEアーカイブス」にて復刻が決定したことを発表しました。

本作の復刻にあたり、キャラクター「あかね」のボイスを担当していた方の情報が、当時の資料では確認できなかったため、シュー大祭および弊社公式Xアカウントにて情報提供を呼びかけたところ、多くの方より反響をいただきました。

そして、皆様からのご協力のもと担当声優様が判明し、当時の音声データのまま収録することができ無事復刻することができました。

ご協力いただいた皆様、誠にありがとうございます。

▼当時の情報提供 呼びかけポスト（G-MODE公式Xより）

https://x.com/GmodePR/status/1933761481482645731

「G-MODEアーカイブス」では、極力当時のまま復刻することに取り組んでいます。

引続き本プロジェクトへの応援と、復刻作品をお楽しみいただけましたら幸いです。

■『激弾娘 あかね ＆ あおい』作品概要

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ZxDa0hysKt0 ]

【タイトル】G-MODEアーカイブス58 激弾娘 あかね ＆ あおい

【価格】800円(税込)

【ジャンル】ギャルシューティング

【ゲームプレイ人数】1人

【対応機種】Nintendo Switch

【対応言語】日本語

【IARC】3+

【コピーライト】(C)G-MODE Corporation

【公式サイト】https://info.gmodecorp.com/gmodearchives/gekidanmusume/

【YouTube】https://youtu.be/ZxDa0hysKt0

【Nintendo Switch ストアページ】

後日公開予定です。

■G-MODEアーカイブスとは

「G-MODEアーカイブス」「G-MODEアーカイブス+」は、かつてフィーチャーフォンで配信されていたゲームアプリを当時のまま忠実に再現し、現行のコンシューマゲーム機に配信する復刻プロジェクトです。

「失われゆく、全てのアプリを救う」をテーマに、たくさん存在した名作やユニークな作品、心に残るゲームをゲーム性はそのまま、より快適に遊べるよう移植します。

フィーチャーフォンゲームの権利やソースをお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひ私たちにご連絡ください。

【G-MODEアーカイブス ポータルサイト】https://gmodecorp.com/gmodearchives/

■株式会社ジー・モードについて

モバイル・PC・コンシューマに事業展開を行っているゲームコンテンツの企画・開発メーカー。

自社開発タイトルの『みんなで空気読み。』『鳥魂』シリーズが好評配信中。

アーケードやコンシューマゲーム機で人気を博した「データイースト」タイトルのライセンス事業や、フィーチャーフォンゲーム復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス」を展開。2018年より、新たにNintendo Switch(TM)をはじめ、コンシューマゲーム機への自社タイトルおよびインディクリエイタータイトルのパブリッシング事業を開始しました。

【公式Web】https://gmodecorp.com

【公式X（旧Twitter）】https://X.com/GmodePR

【Facebook】https://www.facebook.com/Gmodecorp

【YouTube】https://www.YouTube.com/GmodePR

【Weibo】https://weibo.com/gmodepr

【Bilibili】https://space.bilibili.com/3546670082033741

【Steam】https://store.steampowered.com/publisher/G-MODE

※記載されている製品名およびサービス名称は、各社の商標または登録商標です。

※画像や動画はすべて現在開発中のものです。