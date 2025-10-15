【阪急うめだ本店】「K-3B」から新色アイテム登場！クリエイティブディレクター 干場義雅のプレミアムトークイベント関西初開催。

株式会社阪急阪神百貨店

executive×sports×golf「K-3B」

期間：10月22日(水) ～ 28日(火)

場所：阪急うめだ本店(https://www.hankyu-dept.co.jp/index.html) 8階 『GREEN AGE』(https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/greenage/)コトコトステージ82

URL：https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/shopnews/detail/12674590_2067.html

阪急うめだ本店(https://www.hankyu-dept.co.jp/index.html) 8階『GREEN AGE』(https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/greenage/)コトコトステージ82にて、10月22日(水) ～ 28日(火)の期間、

「現代スーツに、超のつく合理性を。」をテーマに2020年4月に誕生した「K-3B」のポップアップを開催します。クリエイティブディレクターに干場義雅を迎え、生地は石川県の老舗テキスタイルメーカー「カジグループ」で作られる高機能素材を使用。計算しつくされたデザインはトップス、ボトム、インナーを自由自在にセットアップすることが可能になり、コーディネートに統一感が生まれます。2022年より始まったゴルフ＆スポーツライン「K-3B ZERO」も同時展開します。

K-3B 2025 Autumn / Winter Collection

テーラードジャケット 49,500円 品番：002_N カラー：スペースグレー、ブラック、カーボンネイビー 新色スペースグレーが登場。素材の特性に合わせたパターン設計と縫製仕様を採用し、N生地シリーズでは今までなかった本格仕様のテーラードジャケット。ダンボールニット ドレスパンツ 29,700円 品番：118_Nカラー：スペースグレー、ブラック、カーボンネイビー ダンボールニット ドレスパンツ118が、大人気のN生地で登場。セットアップを想定したドレス仕様でありながら、カジュアルシーンでも活用しやすいデザイン。ダンボールニット 24,200円 品番：088_D カラー：ブラック、ホワイト、スモーキーブルー 秋冬の定番素材「2Dダンボールニット」を使用。特殊な糸使いによりハリやコシを保ちながら、しなやかなドレープ性と優れた伸縮性を実現。MA-1ジャケット 各41,800円 品番：0_672_L カラー：左ブラック、右シーラスグレー 一般的なブルゾンとは一線を画す、キレイめで洗練された印象に仕上げたMA-1ジャケット。身頃には斜めに走る切り替えラインを取り入れ、前面両サイドにはジップポケットを配置。ダウンジャケット 176,000円 品番：080_T カラー：ブラック ダウンの弱点である「コールドスポット」を抑える特別なダブルチューブ構造を採用。縫い目の裏側やファスナー部分にダウンチューブを重ねて、外気の侵入と熱の放出を防ぐために通常の約2倍の羽毛を使用。

関西初！「K-3B」クリエイティブディレクター干場義雅 ×「K-3B」 プレミアムトークイベント開催

◎日時：10月22日（水）午後6時～午後7時

◎場所：阪急うめだ本店 8階 コミュニティパーク

「K-3B」クリエイティブディレクター干場義雅による関西初のプレミアムトークイベントを開催。

2025年10月から新たなコレクション「K-3B EXECUTIVE」ケースリービー・エグゼクティブが始動します。干場義雅に「K-3B」と新コレクションへの思いを語っていただきます。

イベント当日の18時までにコトコトステージ82売場にて税込55,000円以上お買い上げのお客様で、トークイベントの観覧をご希望の方、先着10名様に特典付き特別席をご用意いたします。

【特典内容】

・ 前方席をご用意

・干場義雅のサイン本をプレゼント

・干場義雅との2ショット撮影

また、イベント当日のご購入者様限定で、写真撮影をご用意しております。

【写真撮影特典】

イベント当日の18時までにコトコトステージ82にて税込16,500円以上お買い上げの先着10名様に、干場義雅との写真撮影チケットをプレゼント。

【撮影時間】

10月22日（水）午後7時10分～午後7時30分（予定）

【ご注意事項】

撮影チケットをお持ちの場合でも、トークショーの席の確保はございません。 詳細は売場係員へお尋ねください。

【予約席について】

トークイベントの無料観覧席は、予約サイトにて事前受付。

※こちらの予約ページの座席は、無料（後方席のみ）枠

詳細・ご予約はこちら>>>(https://reserve.hankyu-hanshin-dept.co.jp/events/detail/pd-1759230521177)

●Remo Order 販売

こちらの商品は「Remo Order(リモオーダー)」にてご注文頂けます。10月23日（木）午前10時より、Remo Order受付を開始致します。

※ご購入について

LINE公式アカウント阪急うめだ本店8階『ゴルフウェア』(https://page.line.me/889euubi?openQrModal=true)より、 「希望商品、カラー、サイズ、数量」をトーク画面に入力ください。お問い合わせ順に随時ご連絡をいたします。