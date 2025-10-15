鑫三海株式会社、「一般社団法人ファインバブル産業会（略称：FBIA）」に正会員として加盟

鑫三海株式会社

ファインバブル技術、生合成技術、美容機能、そして繊細な日本の美意識を融合したブランド「Zepan Livella（ゼパン リベラ）」を展開する鑫三海株式会社（本社：大阪府堺市堺区、代表取締役：伴場 義通）は、一般社団法人ファインバブル産業会（以下「FBIA」）に正会員として加盟したことをお知らせいたします。

入会日は2025年9月1日、同年9月末に正会員入会承認審議を経て正式に承認されました。

鑫三海株式会社は、一般社団法人ファインバブル産業会の会員です。「FBIA 」ロゴは、一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。

■背景と目的

鑫三海株式会社は、製品開発において「持続可能な社会」への貢献を重視しています。

ファインバブル技術は、水質浄化や農業分野など幅広い領域での実績があり、家庭においても水使用量の削減や化学物質への依存低減に寄与するなど、環境負荷を軽減する可能性を持つ技術です。

当社は、この技術を美容・ヘルスケア分野へ応用し、日常のケアをより上質な体験へと高めることを目指しています。

■今後の展開

今後は、FBIAの正会員として、学術機関や業界団体との連携を強化し、国内外におけるファインバブル技術の発展に貢献してまいります。

また、日本初の美容領域におけるファインバブル応用技術として、科学的エビデンスに基づいた情報発信を推進し、メディア連携を通じて一般消費者への理解促進・啓発活動にも取り組んでまいります。

■一般社団法人ファインバブル産業会 概要

名称：一般社団法人ファインバブル産業会（略称：FBIA）

会長：森川 智

所在地：〒105-0013 東京都港区浜松町1-29-6 浜松町セントラルビル3階

設立：平成24年7月23日

事業内容：(1) 標準化事業、(2) 認証（登録）事業、(3) 技術開発事業、(4) ブランド確立事業、(5) 情報発信事業

URL：https://fbia.or.jp/

■鑫三海株式会社について

鑫三海株式会社は、「ERWAY」および「SOLEMOOD」などのブランドを通じて、お客様の生活を豊かにする製品を提供してまいりました。この度の「zepan」ブランドのリニューアルと「Livella」の立ち上げにより、美容・健康分野においても、革新的な製品を通じて皆様の生活の質向上に貢献してまいります。

会社名：鑫三海株式会社（SINSANKAI CO., LTD.）

代表者：代表取締役社長 伴場義通

本社：〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号

設立：2019年4月3日

事業内容：AV・家電製品、ライフスタイル家電、美容・ヘルスケア機器の企画・製造・販売、Eコマース・クラウドファンディング事業

ブランド：PHILIPS Audio & Visual、SOLEMOOD、ERWAY、Zepan Livella など

URL：https://www.sinsankai.co.jp