浮世絵の世界に没入！大阪・梅田で「動き出す浮世絵展 OSAKA」開催決定！

テレビ愛知株式会社

今までに名古屋・ミラノ・鹿児島・東京・台北・福岡を魅了した浮世絵の世界に没入できるデジタルアートミュージアム「動き出す浮世絵展」が満を持して大阪にて開催！「動き出す浮世絵展 OSAKA」として2026年1月17日（土）から2026年3月14日（土）まで大阪・梅田のグランフロント大阪 北館 ナレッジキャピタル イベントラボ（大阪府大阪市北区）にて開催します。

「動き出す浮世絵展」とは

「動き出す浮世絵展」は、葛飾北斎、歌川国芳、歌川広重、喜多川歌麿、東洲斎写楽、歌川国貞など世界的な浮世絵師の作品300点以上をもとに、3DCGアニメーションやプロジェクションマッピングを駆使して大人から子どもまで楽しめるグラフィカルなデジタルアート作品として描き、立体映像空間で浮世絵の世界に没入できる体感型デジタルアートミュージアムです。

時代を超えて世界を魅了し続ける浮世絵の傑作の数々がダイナミックに躍動するイマーシブ（没入型）展覧会「動き出す浮世絵展 OSAKA」にご期待ください。

「動き出す浮世絵展」過去会場写真

【開催概要】

・名称 動き出す浮世絵展 OSAKA

・開催日 2026年1月17日（土）～ 2026年3月14日（土）

10:00～20:00（最終入場 19:30）

＜休館日＞なし

・開催場所 グランフロント大阪 北館 ナレッジキャピタル イベントラボ

(大阪府大阪市北区大深町3-1)

・主催 動き出す浮世絵展OSAKA実行委員会

（テレビ大阪、日本経済新聞社、一旗、テレビ愛知）

・特別協賛 大同生命保険

・協力 パナソニックコネクト、キャライノベイト、ナレッジキャピタル

・浮世絵アドバイザー 堀口茉純

・企画制作 一旗、テレビ愛知

・展覧会公式ホームページ https://www.ukiyoeimmersiveart.com/

※チケット情報などの詳細は11月中旬に改めて情報発信・公開を行います。